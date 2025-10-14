Lejárt a határidő, a mai naptól nem használhatod a számítógépedet

Senkit sem érhetett váratlanul, most jött el a rettegett nap, amivel a Microsoft jó ideje fenyegeti a felhasználóit: október 14-én ugyanis több százmillió számítógép vált ha nem is használhatatlanná, de nem biztonságossá, ugyanis ezen a napon megszűnt az egyik legnépszerűbb operációs rendszer, a Windows 10 támogatása. Minderről már mi is többször írtunk: a nagyvállalat ezt az időpontot tűzte ki, most nyugdíjazza 10 éve szolgálatot teljesítő felületét.

Sokan foghatják a fejüket, ha még Windows 10 fut a gépükön Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Mit tegyek, ha Windows 10 fut a gépemen?

Kezdjük az elején! Mit jelent az, hogy nem érkezik több támogatás a Windows 10-re, és ez miért rossz nekünk, felhasználóknak? Nos, a biztonságtechnikai szakértők szerint egy olyan számítógép, aminek az operációs rendszere nem rendelkezik a legújabb frissítésekkel, gyakorlatilag olyan, mint egy lakás, aminek az ajtaját tárva-nyitva hagyjuk a betörők előtt. Csak jelen esetben a "betörők" az online térben, gyakran mesterséges intelligencia-alapú programok, vírusok képében érkeznek, az eredmény azonban ugyanaz, mi járunk pórul, a hackerek pedig viszik az értékeinket, javarészt a pénzünket. A Windows 10-re pedig október 14-től kezdve nem érkeznek frissítések, sem más támogatás. Ez mind az otthoni (Home), mind a professzionális (Pro) vagy vállalati (Enterprise) kiadásokra is igaz.