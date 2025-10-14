Lejárt a határidő, a mai naptól nem használhatod a számítógépedet

Senkit sem érhetett váratlanul, most jött el a rettegett nap, amivel a Microsoft jó ideje fenyegeti a felhasználóit: október 14-én ugyanis több százmillió számítógép vált ha nem is használhatatlanná, de nem biztonságossá, ugyanis ezen a napon megszűnt az egyik legnépszerűbb operációs rendszer, a Windows 10 támogatása. Minderről már mi is többször írtunk: a nagyvállalat ezt az időpontot tűzte ki, most nyugdíjazza 10 éve szolgálatot teljesítő felületét.
Kezdjük az elején! Mit jelent az, hogy nem érkezik több támogatás a Windows 10-re, és ez miért rossz nekünk, felhasználóknak? Nos, a biztonságtechnikai szakértők szerint egy olyan számítógép, aminek az operációs rendszere nem rendelkezik a legújabb frissítésekkel, gyakorlatilag olyan, mint egy lakás, aminek az ajtaját tárva-nyitva hagyjuk a betörők előtt. Csak jelen esetben a "betörők" az online térben, gyakran mesterséges intelligencia-alapú programok, vírusok képében érkeznek, az eredmény azonban ugyanaz, mi járunk pórul, a hackerek pedig viszik az értékeinket, javarészt a pénzünket. A Windows 10-re pedig október 14-től kezdve nem érkeznek frissítések, sem más támogatás. Ez mind az otthoni (Home), mind a professzionális (Pro) vagy vállalati (Enterprise) kiadásokra is igaz.
A legjobb megoldás természetesen az, ha frissítjük a gépünket Windows 11-es rendszerre. Azonban itt jön a fekete leves: jelenleg nagyjából 600 millió számítógépen futhat a mai nappal elavulttá vált Win 10, ugyanakkor ezek fele hardveresen nem alkalmas arra, hogy az újabb rendszert futtassa, azaz ezeken a gépeken még ha akarnánk se tudnánk frissíteni az új, megbízható és támogatott Windows-ra. Gyakorlatilag ezek a gépek innentől vagy mehetnek a kukába, vagy vállaljuk, hogy nem lesznek rajta biztonságban az adataink. Szerencsére a Microsoft azért ad egy kiskaput, épp az elavult géppel rendelkezőkre gondolva: lehet regisztrálni az úgynevezett Kiterjesztett Biztonsági Frissítések (ESU) programra, ami további egy évig, 2026 októberéig biztosít kritikus frissítéseket. Fontos azonban, hogy ezt magunknak kell kérvényeznünk, azaz automatikusan nem jár, cserébe ingyenes. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez tényleg csak végső megoldás: a Microsoft minden felhasználót arra biztosít, hogy ilyen vagy olyan módon váltson a Win 11-re minél előbb, lehetőleg azonnal!
