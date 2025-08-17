UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lili kutya vitte a gyűrűt – egyedülálló jelenet Baronits Gábor és Oczella Eszter titkos esküvőjén

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 16:05
boldogító igenLilioczella eszterHoltodiglanBaronits Gábor
Férj és feleség lett Baronits Gábor és Oczella Eszter, akik különleges környezetben mondták ki a boldogító gent. Baronits Gábor esküvőjén nem egy koszorúslány, hanem hűséges kutyája, Lili szállította a gyűrűt.
Bors
A szerző cikkei

Már sejteni lehetett, hogy közeleg a nagy nap, hiszen mind a lánybúcsúra, mind a legénybúcsúra sor került külföldön, barátokkal körülvéve. Most azonban már hivatalos: Baronits Gábor felesége lett Oczella Eszter.

Baronits Gábor
Baronits Gábor Oczella Eszter oldalán talált rá a mindent elsöprő boldogságra (Fotó: Instagram)

Baronits Gáborék nagy napja

Baronits Gábor barátnője kezét három év együttlét után, tavaly tavasszal kérte meg Horvátországban, s Oczella Eszter a lánykérésre természetesen óriási igent felelt. A színész és a fitneszmodell a TV2 Totem című műsorában találkozott, majd 2021-ben egymásba szerettek. Kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott: hamar összeköltöztek, majd sorra következtek a közös mérföldkövek. Most pedig új szintre lépett az életük, hiszen Baronits Gábor párja immár hivatalosan is a felesége lett.

Az esküvőt különleges helyszínen tartották, és bár a részletekről egyelőre nem nyilatkoztak, az Instagramon közzétett képek sokat elárultak. A rajongók örömmel fogadták a hírt, hiszen a pár már korábban is nyíltan vállalta szerelmét a közösségi médiában. A friss házaspár ugyanis azzal lepte meg követőit, hogy bemutatták a karikagyűrűiket. A fotók mellett egy igazán emlékezetes mozzanatról is beszámoltak: a gyűrűt nem a hagyományos módon adták át, hanem Lili, Baronits Gábor kutyája hozta el hozzájuk. A dobozka a hűséges négylábú nyakörvére volt erősítve, így vált ő is az esemény egyik főszereplőjévé.

A fiatalokra nézve tagadhatatlan az összhang és a boldogság (Fotó: Instagram)

Hárman párban

Lilit Gábor hat évvel ezelőtt fogadta örökbe, és azóta elválaszthatatlan része az életének. Nem véletlen tehát, hogy a kutya az esküvőn is szerepet kapott – ezzel is jelezve, hogy az új családban is teljes jogú tagnak tekintik. A meghitt, ugyanakkor játékos pillanat még személyesebbé tette az ünnepet, amelyet szűk családi és baráti körben ültek meg.

A fiatalok boldogsága kézzelfogható, és úgy tűnik, a jövőben is aktívan osztanak majd meg közös pillanatokat a rajongókkal. Baronits Gábor Instagram-oldalán már most rengeteg gratuláció érkezett, hiszen a közönség örömmel ünnepli velük együtt ezt a mérföldkövet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu