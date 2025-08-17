Lili kutya vitte a gyűrűt – egyedülálló jelenet Baronits Gábor és Oczella Eszter titkos esküvőjén

Már sejteni lehetett, hogy közeleg a nagy nap, hiszen mind a lánybúcsúra, mind a legénybúcsúra sor került külföldön, barátokkal körülvéve. Most azonban már hivatalos: Baronits Gábor felesége lett Oczella Eszter.
Baronits Gábor barátnője kezét három év együttlét után, tavaly tavasszal kérte meg Horvátországban, s Oczella Eszter a lánykérésre természetesen óriási igent felelt. A színész és a fitneszmodell a TV2 Totem című műsorában találkozott, majd 2021-ben egymásba szerettek. Kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott: hamar összeköltöztek, majd sorra következtek a közös mérföldkövek. Most pedig új szintre lépett az életük, hiszen Baronits Gábor párja immár hivatalosan is a felesége lett.
Az esküvőt különleges helyszínen tartották, és bár a részletekről egyelőre nem nyilatkoztak, az Instagramon közzétett képek sokat elárultak. A rajongók örömmel fogadták a hírt, hiszen a pár már korábban is nyíltan vállalta szerelmét a közösségi médiában. A friss házaspár ugyanis azzal lepte meg követőit, hogy bemutatták a karikagyűrűiket. A fotók mellett egy igazán emlékezetes mozzanatról is beszámoltak: a gyűrűt nem a hagyományos módon adták át, hanem Lili, Baronits Gábor kutyája hozta el hozzájuk. A dobozka a hűséges négylábú nyakörvére volt erősítve, így vált ő is az esemény egyik főszereplőjévé.
Lilit Gábor hat évvel ezelőtt fogadta örökbe, és azóta elválaszthatatlan része az életének. Nem véletlen tehát, hogy a kutya az esküvőn is szerepet kapott – ezzel is jelezve, hogy az új családban is teljes jogú tagnak tekintik. A meghitt, ugyanakkor játékos pillanat még személyesebbé tette az ünnepet, amelyet szűk családi és baráti körben ültek meg.
A fiatalok boldogsága kézzelfogható, és úgy tűnik, a jövőben is aktívan osztanak majd meg közös pillanatokat a rajongókkal. Baronits Gábor Instagram-oldalán már most rengeteg gratuláció érkezett, hiszen a közönség örömmel ünnepli velük együtt ezt a mérföldkövet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.