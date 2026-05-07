"A landolás után kórházba vitték" - orvosi vészhelyzet miatt hajtott végre kényszerleszállást a WizzAir Budapestről induló járata

Drámai hírek érkeztek: kényszerleszállást hajtott végre egy WizzAir-járat Berlinben csütörtök délután. A gép 12 óra 10 perckor szállt fel Budapestről, és Koppenhágába tartott.
A kényszerleszállás kapcsán a légitársaság azt a tájékoztatást adta az Indexnek, hogy egy utasnak volt szüksége orvosi ellátásra, ezért döntöttek úgy, hogy megszakítják az utat Berlinben. "Az utast a légiutas-kísérők gyorsan, a kiképzésüknek megfelelően ellátták, majd a landolás után kórházba vitték, a járat pedig folytatta útját Koppenhága felé" – közölték.
Az oldal olyan pletykákról is ír, miszerint a járaton valaki öngyilkosságot akart elkövetni, ezt azonban a légitársaság se megerősíteni, se cáfolni nem kívánta.
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
