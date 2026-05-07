"A landolás után kórházba vitték" - orvosi vészhelyzet miatt hajtott végre kényszerleszállást a WizzAir Budapestről induló járata

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 19:05
A pilóták úgy döntöttek, Berlinben megszakítják a repülést.

Drámai hírek érkeztek: kényszerleszállást hajtott végre egy WizzAir-járat Berlinben csütörtök délután. A gép 12 óra 10 perckor szállt fel Budapestről, és Koppenhágába tartott.

Egy WizzAir-járat fedélzetén kellett orvosi segítség, ezért hajtottak végre kényszerleszállást
Fotó: unsplash.com

Kényszerleszállás Berlinben: rohantak a kórházba az utassal

A kényszerleszállás kapcsán a légitársaság azt a tájékoztatást adta az Indexnek, hogy egy utasnak volt szüksége orvosi ellátásra, ezért döntöttek úgy, hogy megszakítják az utat Berlinben. "Az utast a légiutas-kísérők gyorsan, a kiképzésüknek megfelelően ellátták, majd a landolás után kórházba vitték, a járat pedig folytatta útját Koppenhága felé" – közölték.

Az oldal olyan pletykákról is ír, miszerint a járaton valaki öngyilkosságot akart elkövetni, ezt azonban a légitársaság se megerősíteni, se cáfolni nem kívánta. 

Van segítség! 

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
