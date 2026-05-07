"Jól nyomod!" - Leesett a rajongók álla: elképesztő, mit művelt Szandi

Az énekesnő, Szandi élete egyik legszebb időszakát éli jelenleg: lánya, Bogdán Blanka ugyanis első közös gyermekét várja férjével, a brazil származású Ricardóval Los Angelesben. Az örömhírt még márciusban osztották meg, azóta pedig már arra is fény derült, hogy Blanka kislányt hord a szíve alatt. A család jelenleg nem győzi kivárni a kicsi érkezését, köztük a leendő nagymama is, aki a minap örömmel tudatta a követőivel Instagramon, hogy lánya jelenleg a 22. héten jár – a félidőn tehát már túl vannak.

Addig is, míg izgatottan várja a kisunokája érkezését, Szandi, a jelek szerint, egyáltalán nem tervez lassítani: sőt, olyan lendületben van, amelyet a rajongók sem győztek csodálni. Az énekesnő mindig is híres volt a sportos életmódjáról, ám még így is sikerült ámulatba ejtenie a minap a követőit, amikor egy, az edzéséről készült videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Ma volt egy óra szabadidőm! Kihasználtam..

- jelentette be a felvételt tartalmazó Instagram-posztban Szandi, amelyen többek közt súlyzózás közben látható, a fekete, rövid edzőnadrágnak és sportmelltartónak hála pedig az is nyilvánvalóvá vált: a sok edzésnek bizony meg is lett az eredménye, hiszen az énekesnő bomba formában van. Ezt, és az elképesztő lendülete teljesen elkápráztatta a rajongókat.

Jól nyomod!

- jegyezte meg az egyikük elismerően a kommentszekcióban.

Lassan kedvet kapok…

- tették hozzá egy másik hozzászólásban.

Mutatjuk is Szandi edzésről készült videóját!