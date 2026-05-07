Titkos üzenet az égen: napokig találgatták, mit rajzolt a repülő a Velencei-tó felett

Napokig tartotta izgalomban a repülés szerelmeseit egy különös „alkotás”, amely a Velencei-tó térségében jelent meg. Egy Cesna típusú kisrepülő ugyanis olyan szokatlan útvonalat repült, amelyből a radarképeken egy furcsa felirat rajzolódott ki: „Gunes”. Ennek láttán sokan csak vakarták a fejüket: vajon mit jelenthet ez az üzenet? Akkor még nem lehetett tudni, de azért a jelentését boncolgató találgatások gyorsan beindultak a közösségi oldalakon.
A rejtélyes manőver a Budaörsről felszálló, HA-NTD lajstromjelű géphez köthető. A pilóta Sukoró térségében kezdte meg a „rajzolást”, ahol először a G betűt formálta meg, majd nagy ívű fordulókkal haladt tovább, míg végül Érd környékén fejezte be a feliratot. A különös repülés után a gép visszatért a budaörsi repülőtérre, de addigra már sokan felfigyeltek az eseményre a repüléskövető oldalakon:
például a Flightradar24-n, amely weboldalt előszeretettel nézegetik azok, akiket érdekel a a repülőgépek útja, vagy éppen szeretnek tájékozódni egyes járatok érkezéséről vagy indulásról.
A radaron szereplő „Gunes” szó azonban egy ideig homályba burkolózott: jelentését nem lehetett tudni elsőre. A közösségi médiában is sorra érkeztek a találgatások. Volt, aki arra gondolt, hogy a felirat:
Guns N' Roses akart lenni, de elírta, és a kerozinja is kifogyott
– viccelődött egy kommentelő. Volt azonban aki, rögtön felismerte a szó jelentését: „Törökül a napot jelenti” – írta egy kommentelő. Mások ennek a teóriának pedig helyt adtak: „Egy kommentelő már megírta, a Gunes szerintem Günes akarna lenni. Elég gyakori török női név.”
Végül a „Tudásmorzsák a repülésről” nevű Facebook-oldal leplezte le a nagy titkot, és így a történet sokkal személyesebbnek bizonyult, mint azt elsőre bárki gondolta volna. Kiderült ugyanis, hogy nem reklámról vagy tesztről és nem is egy véletlen útvonalról volt szó, hanem egy hihetetlenül megható gesztusról. A posztból kiderült, hogy a gépet egy Magyarországon tanuló, török nemzetiségű pilótanövendék vezette, aki az utolsó budapesti felszállásakor különleges módon akarta meglepni a feleségét. A levegőbe rajzolt szó valóban a török „Güneş” volt, amelynek jelentése: nap vagy napsugár.
Ez pedig nem véletlen: a születendő kislánya is ezt a nevet kapja majd.
Ez az eset jól példázza az úgynevezett flight drawing, magyarul a „légi rajzolás” különleges világát. Ilyenkor a pilóták előre megtervezett útvonalon repülnek, hogy a mozgásuk egy adott formát vagy feliratot adjon ki. Igaz, ez csak utólag, a radarok térképén válik igazán láthatóvá. Érdemes megjegyezni, hogy ilyenkor a pontos kivitelezés komoly koncentrációt és fegyelmezett repülést igényel.
