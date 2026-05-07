KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Titkos üzenet az égen: napokig találgatták, mit rajzolt a repülő a Velencei-tó felett

repülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 19:25
meghatópilótaVelencei-tó
Napokig találgatták a repülés szerelmesei, mit rajzolt az égre egy kisgép a Velencei-tó felett. A titkos üzenet az égen végül egy megható jelentést kapott.

Napokig tartotta izgalomban a repülés szerelmeseit egy különös „alkotás”, amely a Velencei-tó térségében jelent meg. Egy Cesna típusú kisrepülő ugyanis olyan szokatlan útvonalat repült, amelyből a radarképeken egy furcsa felirat rajzolódott ki: „Gunes”. Ennek láttán sokan csak vakarták a fejüket: vajon mit jelenthet ez az üzenet? Akkor még nem lehetett tudni, de azért a jelentését boncolgató találgatások gyorsan beindultak a közösségi oldalakon.

titkos üzenet az égen repülő felirat Velencei-tó
A titkos üzenet az égen: a pilóta így rajzolta fel kislánya nevét a Velencei-tó felett Fotó: Tudásmorzsák a repülésről / Facebook

Titkos üzenet száll a török pilótával?

A rejtélyes manőver a Budaörsről felszálló, HA-NTD lajstromjelű géphez köthető. A pilóta Sukoró térségében kezdte meg a „rajzolást”, ahol először a G betűt formálta meg, majd nagy ívű fordulókkal haladt tovább, míg végül Érd környékén fejezte be a feliratot. A különös repülés után a gép visszatért a budaörsi repülőtérre, de addigra már sokan felfigyeltek az eseményre a repüléskövető oldalakon: 

például a Flightradar24-n, amely weboldalt előszeretettel nézegetik azok, akiket érdekel a a repülőgépek útja, vagy éppen szeretnek tájékozódni egyes járatok érkezéséről vagy indulásról.

A radaron szereplő „Gunes” szó azonban egy ideig homályba burkolózott: jelentését nem lehetett tudni elsőre. A közösségi médiában is sorra érkeztek a találgatások. Volt, aki arra gondolt, hogy a felirat: 

Guns N' Roses akart lenni, de elírta, és a kerozinja is kifogyott

– viccelődött egy kommentelő. Volt azonban aki, rögtön felismerte a szó jelentését: „Törökül a napot jelenti” – írta egy kommentelő. Mások ennek a teóriának pedig helyt adtak: „Egy kommentelő már megírta, a Gunes szerintem Günes akarna lenni. Elég gyakori török női név.”

Végül a „Tudásmorzsák a repülésről” nevű Facebook-oldal leplezte le a nagy titkot, és így a történet sokkal személyesebbnek bizonyult, mint azt elsőre bárki gondolta volna. Kiderült ugyanis, hogy nem reklámról vagy tesztről és nem is egy véletlen útvonalról volt szó, hanem egy hihetetlenül megható gesztusról. A posztból kiderült, hogy a gépet egy Magyarországon tanuló, török nemzetiségű pilótanövendék vezette, aki az utolsó budapesti felszállásakor különleges módon akarta meglepni a feleségét. A levegőbe rajzolt szó valóban a török „Güneş” volt, amelynek jelentése: nap vagy napsugár. 

Ez pedig nem véletlen: a  születendő kislánya is ezt a nevet kapja majd.

Ez az eset jól példázza az úgynevezett flight drawing, magyarul a „légi rajzolás” különleges világát. Ilyenkor a pilóták előre megtervezett útvonalon repülnek, hogy a mozgásuk egy adott formát vagy feliratot adjon ki. Igaz, ez csak utólag, a radarok térképén válik igazán láthatóvá. Érdemes megjegyezni, hogy ilyenkor a pontos kivitelezés komoly koncentrációt és fegyelmezett repülést igényel.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu