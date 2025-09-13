Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Így mondd el, mire vágysz az együttlét során, hogy közben ne szálljon el a varázs

kommunikáció
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 18:15
együttlétszexuális együttlétintimitásszexpárkapcsolat
Egy nehéz téma, amiről még nehezebb nyíltan, a megfelelő módon és időpontban kommunikálni. De annál fontosabb megosztani, mire vágyunk egy együttlét során. De ne aggódj, segítünk, hogy gördülékenyebb és problémamentesebb legyen a kapcsolatod.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Egy jó intim közeg megtekintéséhez kulcsfontosságú az, hogy mindketten őszintén beszéljetek a vágyaitokról: arról mi esik jól, és mi az, ami mondjuk kevésbé áll közel a fantáziátokhoz. De nem szabad elhanyagolni, ha azt szeretnétek, hogy valóban kielégítő együttlétben legyen része mindkettőtöknek. Ráadásul az érzelmi kötődést is erősebbé tehetik ezek a beszélgetések.

Együttlét előtt beszélget egy pár az ágyban.
Ezekre a dolgokra érdemes odafgyelni, ha arról beszélgetnétek, hogy legyen jobb az együttlét.
Fotó: silverkblackstock /  Shutterstock 

Viszont érdemes átgondoltan nekilátni az együttlétekről való diskurzusnak, mert egy-egy rossz fókusz vagy megnyilvánulás, akár hosszú távon is befolyásolhatja az intim kapcsolatot kettőtök között. Kutatással bizonyították, hogy nem mindegy, milyen módon közelítik meg a témát a párok. 

Így mondd el a párodnak, mire vágysz az együttlét közben 

Ha nagyobb elégedettségre vágytok, akkor a legfontosabb, hogy a beszélgetés fókuszába az kerüljön, ami leginkább örömet okoz nektek. Mondjátok el mi az, amit többször szeretnétek átélni, mi az, amit jól csinál a másik, adjatok pozitív, bíztató visszajelzéseket. Erre egy együttlét közben, de akár azon kívül is van lehetőségetek. 

Ez különösen sokat segíthet a női félnek, hiszen a nők nagy általánosságban több nehézséget és kellemetlenséget tapasztalnak meg az ágyban. 

De az együttlétről való kommunikáció nemcsak a hálószobában töltött időről szól; ha megtanultok konstruktívan kommunikálni az ágyban töltött időről, az a párkapcsolat minden aspektusának virágzásához vezet majd. 

Mikor érdemes kifejezni a nemtetszéseteket?

Fiatal pár beszélget a kanapén az együttlétről.
Fontos, hogy a nehezebb, kellemetlenebb beszélgetéseket is megejtsétek.
Fotó: simona pilolla 2 /  Shutterstock 

Nicole McNichols Ph.D. az emberi szexualitás professzor a Psychology Today-en megjelent cikkjében hangsúlyozza, hogy 

[...] ha túlzottan arra összpontosul a beszélgetés, hogy mi az, ami nem tetszik az ágyban, az távolságtartást szülhet a két fél között, és az elégedettség csökkenéséhez vezethet.  

Tehát az intim együttlétekről való megnyilvánulásoknak nem minden módja hat pozitívan a párkapcsolatokra. 

DE! 

Akadnak olyan helyzetek, amikor túl kell esni ezen a kellemetlenségen is, hogy az ágyban való kellemetlenséget viszont elkerülhessétek. Például, ha valami: 

  • fájdalmas 
  • veszélyesnek találod 
  • átlépi a határaidat 

A lényeg az, hogy a saját tapasztalataid, érzéseid és megéléseid oszd meg, és ne a másik felet kritizáld. De mindenképp legyél határozott a saját jóléted érdekében! Az együttlétről való kommunikáció csak akkor működhet, ha a kéréseid, vágyaid megértő, befogadó fülekre találnak. Ugyanúgy, ahogy a fenntartásaid is. 

Nicole McNichols Ph.D. a következő megoldást javasolja a sikeres kommunikáció érdekében: 

Tegyél fel nyitott kérdéseket, hogy felébreszd a kapcsolatot: 

„Mi az, amiből többet szeretnél kapni az ágyban?” 

„Mi az, amit mindig is ki akartál próbálni?” 

„Melyik volt a legjobb alkalom, amit közösen átéltünk?” 

Tippek, hogy ne öljétek meg a hangulatot az ágyban: 

Próbáljátok meg kiválasztani a megfelelő pillanatot. A fantáziákról vagy olyan dolgokról szóló nagyobb beszélgetések, amiket még nem próbáltatok, általában jobban működnek a hálószobán kívül. 

–  írja McNichols. 

De hozzáteszi, hogy ettől még fontos, hogy a pozitív visszajelzéseket az együttlét alatt is tudasd a pároddal. Például gyengéd kérések, vagy akár nonverbális jelek formájában.

A vágy fenntartásának titka egy hosszú távú kapcsolatban:

