Így mondd el, mire vágysz az együttlét során, hogy közben ne szálljon el a varázs

Egy jó intim közeg megtekintéséhez kulcsfontosságú az, hogy mindketten őszintén beszéljetek a vágyaitokról: arról mi esik jól, és mi az, ami mondjuk kevésbé áll közel a fantáziátokhoz. De nem szabad elhanyagolni, ha azt szeretnétek, hogy valóban kielégítő együttlétben legyen része mindkettőtöknek. Ráadásul az érzelmi kötődést is erősebbé tehetik ezek a beszélgetések.

Ezekre a dolgokra érdemes odafgyelni, ha arról beszélgetnétek, hogy legyen jobb az együttlét.

Fotó: silverkblackstock / Shutterstock

Viszont érdemes átgondoltan nekilátni az együttlétekről való diskurzusnak, mert egy-egy rossz fókusz vagy megnyilvánulás, akár hosszú távon is befolyásolhatja az intim kapcsolatot kettőtök között. Kutatással bizonyították, hogy nem mindegy, milyen módon közelítik meg a témát a párok.

Így mondd el a párodnak, mire vágysz az együttlét közben

Ha nagyobb elégedettségre vágytok, akkor a legfontosabb, hogy a beszélgetés fókuszába az kerüljön, ami leginkább örömet okoz nektek. Mondjátok el mi az, amit többször szeretnétek átélni, mi az, amit jól csinál a másik, adjatok pozitív, bíztató visszajelzéseket. Erre egy együttlét közben, de akár azon kívül is van lehetőségetek.

Ez különösen sokat segíthet a női félnek, hiszen a nők nagy általánosságban több nehézséget és kellemetlenséget tapasztalnak meg az ágyban.

De az együttlétről való kommunikáció nemcsak a hálószobában töltött időről szól; ha megtanultok konstruktívan kommunikálni az ágyban töltött időről, az a párkapcsolat minden aspektusának virágzásához vezet majd.

Mikor érdemes kifejezni a nemtetszéseteket?

Fontos, hogy a nehezebb, kellemetlenebb beszélgetéseket is megejtsétek.

Fotó: simona pilolla 2 / Shutterstock

Nicole McNichols Ph.D. az emberi szexualitás professzor a Psychology Today-en megjelent cikkjében hangsúlyozza, hogy

[...] ha túlzottan arra összpontosul a beszélgetés, hogy mi az, ami nem tetszik az ágyban, az távolságtartást szülhet a két fél között, és az elégedettség csökkenéséhez vezethet.

Tehát az intim együttlétekről való megnyilvánulásoknak nem minden módja hat pozitívan a párkapcsolatokra.

DE!

Akadnak olyan helyzetek, amikor túl kell esni ezen a kellemetlenségen is, hogy az ágyban való kellemetlenséget viszont elkerülhessétek. Például, ha valami:

fájdalmas

veszélyesnek találod

átlépi a határaidat

A lényeg az, hogy a saját tapasztalataid, érzéseid és megéléseid oszd meg, és ne a másik felet kritizáld. De mindenképp legyél határozott a saját jóléted érdekében! Az együttlétről való kommunikáció csak akkor működhet, ha a kéréseid, vágyaid megértő, befogadó fülekre találnak. Ugyanúgy, ahogy a fenntartásaid is.