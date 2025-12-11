Ez történik a testeddel, ha sokáig nem bújsz ágyba senkivel

A szexhiány nem mindig ártalmas, de okozhat testi és lelki változásokat.

A hosszú távú önmegtartóztatás hatással lehet a vágyra, az önbecsülésre és a kapcsolatainkra is.

Nincs normális gyakorisága az együttléteknek, a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

A hosszú távú önmegtartóztatás, a szexhiány hatással lehet a szervezet működésére. A rendszeres együttlétek javíthatják az immunrendszer állapotát, csökkentik a vérnyomást és a stresszt, sőt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is mérsékelhetik.

A szexhiány nemcsak a testre, de a lélekre is hatással lehet / Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF

A szexhiány hatásai a testre

Férfiaknál a rendszeres ejakuláció segítheti a prosztata egészségét – kimutatások szerint heti 2-4 alkalommal történő magömlés csökkentheti a prosztatarák kialakulásának esélyét. Nőknél a rendszeres nemi élet – akár partnerrel, akár egyedül – erősíti a medencefenék izmait, ami javítja a hólyagműködést és csökkentheti az inkontinencia kialakulásának esélyét.

Mi történik a lelkünkkel?

A szex mentálisan is hatással van ránk. Egyes kutatások szerint a rendszeres együttlétek segíthetnek csökkenteni a depresszió és a szorongás tüneteit, mivel az együttlétek során boldogsághormonok szabadulnak fel. Az intimitás hiánya ellenben negatívan hat az önbecsülésre és felerősítheti a magány érzését. Hosszabb önmegtartóztatás esetén a szexuális vágy is csökkenhet, az agy egy idő után már nem számít az intim kapcsolatra. Ez különösen nehéz lehet párkapcsolatban, amelyben a szexhiány bizonytalanságot és eltávolodást okozhat. Szerencsére a közelség más formái – ölelés, csók, őszinte beszélgetés – is segíthetnek fenntartani az intimitást.

Miért választja valaki önként a cölibátust?

Fontos megkülönböztetni a cölibátust és az aszexualitást. Az előbbi tudatos döntés, utóbbi pedig egy szexuális orientáció: az aszexuális emberek ritkán vagy sosem éreznek szexuális vonzalmat. Ugyanakkor sokan különböző okokból választják az önmegtartóztatást – vallási meggyőződésből, személyes traumák miatt, vagy egyszerűen csak nem éreznek rá késztetést.

Mire érdemes figyelni hosszú szexmentes időszakban?

Nem létezik általánosan érvényes szabály arra, hogy mennyi szex a normális – mindenkinek mások az igényei. Ha valaki hosszabb ideig nem él szexuális életet, az önmagában nem káros az egészségre, sőt akár pozitív hatásai is lehetnek. A legfontosabb, hogy mindenki szabadon és önazonosan élhesse meg a saját szexualitását, bármiféle kényszer vagy megfelelési kényszer nélkül. Ha valakit zavar a csökkenő libidó vagy úgy érzi, hatással van a kapcsolatára, érdemes nyíltan beszélgetnie róla a partnerével. Egy szakember segíthet megtalálni a hozzánk leginkább illő megoldást, akár életmódbeli változtatásról, mélyebb lelki folyamatokról, vagy a kommunikáció javításáról legyen szó.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: