Személyiségteszt: egy pillantás a hálószobádra, és máris kiderül, milyen ember vagy valójában

Vajon hány tulajdonságodra derülhet fény csupán az otthonod alapján? Ebben a személyiségtesztben a hálószobádat vesszük górcső alá, és felfedjük, hogy milyen ember vagy valójában. Hidd el, még olyan tulajdonságaidról is lehullhat a lepel, amelyekről nem is tudtál.
Sokan úgy gondolják, hogy jellemvonásaik főként a cselekedeteiken és a szavaikon keresztül érhetőek tetten. Pedig a pszichológia szerint lakásunk állapota és stílusa is rengeteget elárul rólunk, tükrözheti a lelki állapotunkat és a rendhez való viszonyunkat. Ilyen a konyha, a fürdőszoba és a hálószoba is, azaz azok a helyiségek, ahol tényleg sok időt töltünk. Ezért lássuk is, hogy a személyiségteszt alapján milyen különleges tulajdonságokat hordozol magadban. Neked hogyan néz ki a hálószobád?
A piszkos ágy alatt például azt értjük, hogy morzsadarabokkal van tele, és nem túl kellemes a szaga. A kutatások szerint ugyanis egy rendetlen szoba olyan mögöttes problémákra utalhat, mint a szervezetlenség, vagy hogy nehezen engedsz el dolgokat, mivel szorongó típus vagy. Sőt, a higiénia hiánya még kötődési problémát is tükrözhet.
Szeretsz esténként az ágyban még egy kicsit olvasni, ezért a könyvedet gyakran nem a helyén, hanem az éjjeliszekrényeden hagyod? Akkor valószínűleg egy nagyon intelligens ember vagy, aki fontosnak tartja az egyéni fejlődést. Persze a könyvek minősége mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen utal az érdeklődési körre, illetve a műveltségi szintre.
Lehetséges, hogy a sarokba van tolva egy szobabicikli, vagy a plafonba van fúrva egy húzódzkodó. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy próbálsz odafigyelni az egészségedre, és úgy általánosságban önmagadra.
Amennyiben átlagos a szoba világítása és kifinomult a berendezés, az azt jelzi, hogy karrierista vagy, és szinte csak aludni jársz haza. Azonban ha játékosság és egyedi stílus jellemzi a lakásod ezen szegletét, akkor egy kifejezetten kreatív jellem vagy, aki sokszor a különcségével tűnik ki a társaságból. Míg ha kifejezetten dizájnos a helyiség, ami úgy néz ki, mintha egy lakberendező keze munkájának lenne köszönhető, akkor elengedhetetlen számodra az első benyomás, és fontosak a külsőségek.
Míg sokaknál a videojáték-konzol van bekészítve az ágy mellé, mások illatgyertyákkal veszik körbe magukat. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy nagyon fontosnak tartod a relaxációt, és kulcsszerepet tulajdonítasz a mentális egészségnek.
