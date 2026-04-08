A legjobb vágyfokozót keresed? Így dobja fel az utazás a szerelmi életed

A nyaralás nagyon pozitívan befolyásolhatja a libidót.

Kutatások bizonyítják az utazás stresszcsökkentő és vágyfokozó hatását.

A nyaralás érzését a hétköznapokban is könnyedén megteremtheted.

A rohanó hétköznapok, a munka, a bevásárlás, a gyereknevelés és az otthoni teendők nincsenek túl jó hatással a szerelmi életünkre. Egyetlen stresszesebb időszak is elég ahhoz, hogy a nemi vágyunk zuhanórepülésbe kezdjen. A libidó növelése ugyanakkor egy rövid hétvégi kiruccanással is könnyen lehetséges. Mutatjuk, hogyan!

Nyaralás közben a libidó növelése is gyerekjáték.

Libidó növelése nyaralással? Így befolyásolja az utazás a nemi vágyat

A nyaralás az esetek többségében egyet jelent a pihenéssel, a feltöltődéssel és a problémák hátrahagyásával. Ilyenkor végre tényleg van időnk egy kicsit saját magunkra és egymásra, ami fellendítheti a szerelmi életünket. Kutatások bizonyítják, hogy a párok többségénél fokozódik a szexuális vágy nyaralás alatt, amiben több tényező is kulcsszerepet játszik.

Ez a jelenség valóban létezik, hiszen tanulmányok is bizonyították, hogy a stressz okozta magas kortizolszint gátat szab a libidónak

– magyarázta a mentális terheléssel kapcsolatban a Reisereporternek Julia Henchen szexterapeuta, aki szerint a nőknek nagyfokú érzelmi felelősséggel kell megküzdeniük a mindennapokban. Egy-egy utazás azonban segíthet nekik ellazulni, valamint biztonságérzetet kelthet bennük, amelyek mindegyike kulcsfontosságú a libidó növeléséhez. Mindehhez szorosan hozzátartozik az újdonság vonzereje is, vagyis az idegen hely és kultúra, az új illatok és a felfedezetlen hálószoba, ami nagyon pozitívan befolyásolhatja a nemi vágyat, hiszen jól tudjuk, hogy egy hosszú távú kapcsolatban a párok közé könnyedén éket verhet a monotonitás; egy új környezetben viszont igazán csábító lehet megtapasztalni az együttlét örömét.

A nyaralás érzését a hétköznapokban is könnyedén megteremtheted.

Már az utazástervezés is libidónövelő hatással bír

Minden utazás tervezéssel kezdődik. Hova szeretnétek utazni? Milyen legyen a szállásotok? Hány látnivalót akartok megnézni? Milyen programokhoz ragaszkodtok? Az ilyen és ezekhez hasonló kérdések megvitatásakor felbukkannak a különböző elvárások, amelyeket általában egy-egy kompromisszum követ. Az őszinte és nyílt kommunikáció különösen fontos, ha szeretnéd, hogy érvényesüljenek a vágyaid, ami ráadásul erősíti a kettőtök közti köteléket is. Emellett már a tervezés alatt is nő a minőségi együtt töltött idő mennyisége, ami fokozza a libidót.

A régi mítosz szerint el kell távolodni egymástól ahhoz, hogy kívánjuk a másikat, pedig ez egyáltalán nem igaz

– hangsúlyozta Henchen, hozzátéve, hogy a vágyhoz mély kapcsolatra és biztonságra van szükség. Továbbá nyaralás alatt a közös reggelik és vacsorák is erősítik az érzelmi közelséget, hiszen végre hosszas és mély beszélgetésekbe bonyolódhattok.