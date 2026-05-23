Túladagolta magát a drogfüggő örömlány: A klinikai halál állapotában nézte végig szülei kettős öngyilkosságát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 22:00
Úgy érezte, mintha darabokra szaggatnák a sejtjeit, amikor a klinikai halál állapotában átélte szülei közös öngyilkosságát. A 37 éves Betty Guadagno megjárta a poklot: évtizedekig élt a legkeményebb drogok fogságában, testét árulta az utcán, egy horrorisztikus túladagolás után azonban olyat látott a túlvilágon, ami mindent megváltoztatott.
A most 37 éves nő élete maga volt a megtestesült pokol, mielőtt a klinikai halál mindent megváltoztatott. Mindössze 12 éves volt, amikor először nyúlt metamfetaminhoz, és hamarosan a kábítószerek rabjává vált. Szülei szintén súlyos függők voltak, havonta ezerszámra falták és árulták a tablettákat. Betty a legmélyebb nyomorba süllyedt, végül pedig testével keresett pénzt az adagjára.

Betty Guadagno szerint a klinikai halál állapota és a túlvilági látomás mentette meg az életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Loptam, csaltam, hazudtam. Számomra a szexmunka nem a megerősödésről szólt, ez volt a abszolút mélypont. Naponta öt pakett heroint lőttem be 

– emlékezett vissza Betty, akinek az élete 24 évesen vett még szörnyűbb fordulatot: egy nap holtan találta a szüleit, akik közösen vetettek véget az életüknek. A tragédiát nem tudta feldolgozni, tovább rohant a vesztébe. Három válás és tucatnyi elveszített munkahely után New Yorkba költözött, ahol egy nap a szokásosnál is több drogot vett be. Egy mosodában lett rosszul, rohanni kezdett hazafelé, de a teste feladta a harcot és összeesett.

Sokkoló élmény: a klinikai halál kapujában

Betty azonnal elhagyta a testét, és egyetlen pillanat alatt pörgött le előtte az egész élete. Ekkor kezdődött a legborzasztóbb rémálom.

Tehetetlenül néztem végig a szüleim közös öngyilkosságát, de az ő szemszögükből! Éreztem a fájdalmukat, láttam, ahogy megírják a búcsúlevelet, és ahogy átölelik egymást, miközben meghalnak. Olyan volt, mintha minden sejtemet szétforgácsolnák

– mesélte a nő, aki ezután egy ufószerű űrhajón találta magát, ahol több ezer lélek fogadta. Mivel földi életében képtelen lett volna megérteni a magasabb szintű filozófiát, a túlvilági entitások kultikus filmek jeleneteivel – mint a Mátrix vagy az Eredet – magyarázták el neki a létezés titkait. Megmutatták neki azoknak a nőknek az arcát is, akiket korábban kihasznált és drogfüggővé tett.

A lelkek választás elé állították: vagy újjászületik egy tini pár gyermekeként a nulláról kezdve, vagy visszatér a saját testébe, hogy beteljesítse a feladatát. Betty az utóbbit választotta – írja a Daily Star.

Amikor felébredt, először azt hitte, csak hallucinált. Végül rászánta magát az elvonóra, és 18 hónap kőkemény küzdelem után tiszta lett.

Az elvonás maga a pokol. Fizikailag nincs semmi bajod, de olyan érzés, mintha újra és újra hátba szúrnának. Csak egy hétig tart, de az emberek évtizedekig menekülnek ez elől a fájdalom elől

 – mondta Betty, aki ma már józanul él, és életvezetési tanácsadóként segít más függőknek talpra állni.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
