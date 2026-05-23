Aggasztó hírek érkeztek Phil Collins állapotáról: 24 órás, bentlakásos ápolót kellett mellé fogadni

Phil Collins évek óta küzd egészségügyi problémákkal. A 75 éves Genesis-frontember régóta szenved a hosszú, évekig tartó dobolás okozta sérülésektől. A rocker nemrég nyíltan beszélt a különféle betegségekkel való küzdelméről, amelyek miatt csak a térdén öt műtéten esett át. Az állapota pedig odáig romlott, hogy már segítség nélkül nem tud lábra állni.

Phil Collins őszintén vallott egészségügyi küzdelmeiről

A BBC Breakfast című műsorban adott új interjújában Phil így nyilatkozott:

„Az elmúlt 18 hónap jól telt. Azelőtt viszont nem ment olyan jól. Egészségügyi szempontból minden egyszerre ért utol. Ami csak rosszul sülhetett el, az rosszul is sült el. Voltak térdproblémáim, már egy ideje. De végigjátszottam őket. Turnéztam is így. Végül azonban térdműtétre volt szükségem. Ötször kellett megműteni, mert vagy folyamatosan elfertőződött, vagy eltört.”

Phil idén másodszor is bekerül a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. Először 2010-ben, a Genesis tagjaként került be. 1996-ban távozott a zenekartól, hogy szólókarriert folytasson, azonban 2020-ban újra összeálltak, és 2022-ig számos koncertet adott. Phil Collins utoljára 2022 márciusában lépett színpadra, londoni O2 Arénában megrendezett búcsúkoncerten. Arra a kérdésre, hogy fog-e még valaha fellépni, azt válaszolta: „Nem igazán tudom elképzelni.”

Phil Collins azt is elárulta, hogy a veséi „feladják a szolgálatot”, és így fogalmazott:

„Ez egy folyamatos dolog. Van egy 24 órás bejáró ápolóm, aki gondoskodik arról, hogy a gyógyszereimet a megfelelő módon szedjem. A kórházban elkaptam a Covidot. A veséim kezdtek leállni. Eddig öt műtétem volt a térdemen. Most már van egy működőképes térdem, és tudok járni, igaz, segítség nélkül nem, mankóval vagy ilyesmivel.”

De Phil Collins pozitívan tekint a jövőbe, és lehet, hogy a jövőben még új zenéket is hallhatunk majd tőle.

„Folyamatosan azt mondogatom magamnak: 'Vissza kell mennem az otthoni stúdiómba'. Rengeteg dalszövegötletem van, amit leírok. Vannak dolgok, amelyek félig kialakultak, és van pár, ami már kész. Szóval van valami, amibe belevághatok, és elkezdhetek dolgozni."