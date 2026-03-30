A szerelem sötét oldala: a pszichológus szerint, komoly bajt jelezhet, ha valakihez túlságosan vonzódsz

Az erős vonzalom a párkapcsolatok egyik fontos alapköve. Van, akivel már az első találkozásnál izzik köztünk a levegő, de van, ahol lassabban alakul ki a dolog. De mi van azzal az elsöprő, szinte kontrollálhatatlan szexuális vággyal, ami megmagyarázhatatlanul nagy hatással van ránk? A szakértő szerint itt már komolyabb dolgokról van szó, mint egyszerű kémia.

Erős vonzalom ébredt benned valaki iránt? A pszichológus szerint nagy bajt is jelezhet!

Fotó: oneinchpunch / shutterstock

A túl erős és hirtelen szexuális vonzalom mögött az idealizálás állhat.

A kémia összemosódhat érzelmi hiányokkal.

Az intenzív vágy függőséggé alakulhat.

Egy kiegyensúlyozott szexuális kapcsolat viszont fokozatosan épül fel.

Van olyan, hogy túl erős vonzalom?

Seth Meyers pszichológus szerint igen.

Amikor úgy érzed, valakihez extrém módon vonzódsz szexuálisan már az első perctől kezdve, inkább fordulj meg, és sétálj el a másik irányba

– írja a szakember a Psychology Today oldalán megjelent cikkében.

A túl intenzív vonzalom nem egy egyszerű fizikai reakció. Ilyenkor valójában a másik ember teljes idealizálása történik.

„A már kezdetektől érezhető intenzív szexuális vonzalom gyakran arra a téves meggyőződésre utal, hogy ez az új személy érzelmi teljességet fog nyújtani” – magyarázza Seth Meyers.

Ez azt jelenti, hogy nem vagy nemcsak a másik embert látjuk, hanem egy olyan szerepet is tulajdonítunk neki, amelyben képes betölteni korábban megtapasztalt érzelmi hiányainkat.

Mi az oka az erős szexuális vonzalomnak?

Azok az emberek, akik rendkívül erős, „most azonnal szükségem van rá” típusú szexuális vonzalmat éreznek, sokszor pszichológiai traumát vagy elhanyagolást éltek át a múltban

– figyelmeztet a szakember.

Ez az intenzív szexuális vágy összefügg a korábbi élményeinkkel. A pszichológus tapasztalatai szerint azoknál, akik érzelmi elhanyagolást vagy pszichológiai traumát éltek át, nagyobb eséllyel alakul ki egy ilyen elsöprő reakció valaki olyan irányába, akit valójában alig ismernek. Ezekben az esetekben a másik félhez való vonzódás nem is igazán a jelenről szól, inkább egy korábbi hiányérzet kompenzálásáról.

A szakember felhívja a figyelmet, hogy az extrém erős vonzalom addiktív lehet!

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / shutterstock

A vonzalom tárgya stimulánsként működik, és a kapcsolat elején megjelenő intenzív érzések nehezen csillapodnak. Ez azzal jár, hogy folyamatosan több közelséget, figyelmet vagy fizikai intimitást igénylünk a másiktól, de még ezek sem hoznak valódi megnyugvást vagy kielégülést számunkra.