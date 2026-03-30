A szerelem sötét oldala: a pszichológus szerint, komoly bajt jelezhet, ha valakihez túlságosan vonzódsz

Az erős vonzalom a párkapcsolatok egyik fontos alapköve. Van, akivel már az első találkozásnál izzik köztünk a levegő, de van, ahol lassabban alakul ki a dolog. De mi van azzal az elsöprő, szinte kontrollálhatatlan szexuális vággyal, ami megmagyarázhatatlanul nagy hatással van ránk? A szakértő szerint itt már komolyabb dolgokról van szó, mint egyszerű kémia.
Seth Meyers pszichológus szerint igen.
Amikor úgy érzed, valakihez extrém módon vonzódsz szexuálisan már az első perctől kezdve, inkább fordulj meg, és sétálj el a másik irányba
– írja a szakember a Psychology Today oldalán megjelent cikkében.
A túl intenzív vonzalom nem egy egyszerű fizikai reakció. Ilyenkor valójában a másik ember teljes idealizálása történik.
„A már kezdetektől érezhető intenzív szexuális vonzalom gyakran arra a téves meggyőződésre utal, hogy ez az új személy érzelmi teljességet fog nyújtani” – magyarázza Seth Meyers.
Ez azt jelenti, hogy nem vagy nemcsak a másik embert látjuk, hanem egy olyan szerepet is tulajdonítunk neki, amelyben képes betölteni korábban megtapasztalt érzelmi hiányainkat.
Azok az emberek, akik rendkívül erős, „most azonnal szükségem van rá” típusú szexuális vonzalmat éreznek, sokszor pszichológiai traumát vagy elhanyagolást éltek át a múltban
– figyelmeztet a szakember.
Ez az intenzív szexuális vágy összefügg a korábbi élményeinkkel. A pszichológus tapasztalatai szerint azoknál, akik érzelmi elhanyagolást vagy pszichológiai traumát éltek át, nagyobb eséllyel alakul ki egy ilyen elsöprő reakció valaki olyan irányába, akit valójában alig ismernek. Ezekben az esetekben a másik félhez való vonzódás nem is igazán a jelenről szól, inkább egy korábbi hiányérzet kompenzálásáról.
A vonzalom tárgya stimulánsként működik, és a kapcsolat elején megjelenő intenzív érzések nehezen csillapodnak. Ez azzal jár, hogy folyamatosan több közelséget, figyelmet vagy fizikai intimitást igénylünk a másiktól, de még ezek sem hoznak valódi megnyugvást vagy kielégülést számunkra.
Egy kiegyensúlyozott kapcsolat alapja a fokozatosan kialakuló fizikai és érzelmi kötődés. A tartós intimitás nem az azonnal jelentkező, elsöprő vágyra épül, hanem arra, hogy a felek hosszabb távon is képesek legyenek kielégíteni egymás érzelmi és szexuális igényeit egyaránt.
A túl erős vonzalom ezzel szemben sürgető érzést vált ki belőlünk. Mintha a másik személy bármikor kicsúszhatna a kezünk közül, ha nem lépünk azonnal, elég gyorsan vagy elég nagy intenzitással és rendszerességgel.
A pszichológus azt javasolja, ha ezt érezzük, inkább lassítsunk le, és próbáljuk tudatosan felmérni, hogy a vágyódás mögött valódi vonzalom és kapcsolódás áll-e, vagy csak a belső szükségleteink hatása alatt állunk.
