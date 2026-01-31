Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Egy férfi és egy nő egymás karjaiban, együttlét előtt.

Tuti nem csak beszélgetni akar: ebből az 5 árulkodó jelből biztosan tudhatod, hogy le akar feküdni veled

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 21:15
együttlétvonzalom
Egy pillantás, egy gyengéd érintés, egy félmosoly... Vajon a másik fél is vágyik az együttlétre? Ha szeretnéd tudni a választ, tarts velünk a hálószobába, ugyanis felfedjük az intim vonzalom legnyilvánvalóbb jeleit.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A vágy sokszor apró jelekben mutatkozik meg. Van, ami egyértelmű, de a legtöbb általában rejtve marad előttünk. Ezért most segítünk neked abban, hogy olvasni tudj a másik gondolataiban anélkül, hogy bármit is mondana. Vajon a kiszemeltedet valóban felizgatja az együttlét gondolata? Most kiderül!

Egy szerelmespár együttlét előtt készül megcsókolni egymást.
Most kiderül, hogy a másik kívánja-e az együttlétet!
Fotó: Shutterstock 
  • Vannak olyan nyilvánvaló és rejtett jelek, amelyek felfedik az intim vonzalmat.
  • Ha megtanulod felismerni őket, olvasni fogsz a másik gondolataiban.
  • A nonverbális kommunikáció ismeretével könnyedén felfedheted a másik szándékát.

Innen tudhatod, hogy a randipartnered vágyik az együttlétre

A hosszas tekintet, az apró gesztusok és a hangsúlyok mind árulkodnak arról, ha valaki többet szeretne puszta barátságnál. Te is kíváncsi vagy arra, hogy a kiszemelted az ágyába akar-e csábítani? Akkor ismerd meg az árulkodó jeleit annak, hogy a másik nem csupán flörtöl, hanem igazán vágyik rád, elképesztően kíván téged.

Hosszan a szemedbe néz

Ahogy szokták mondani, a szem a lélek tükre, ezért ha a szokásosnál jobban elmerül a tekintetedben, akkor biztosan felkeltetted az érdeklődését. Emellett ez a nonverbális kommunikáció hozzájárul a mélyebb kapcsolat- és vonzalom megteremtéséhez.

Nyitott a testtartása

Nem fonja keresztbe a karjait, és hátra dől beszélgetés közben? Ha a találkozások alkalmával feléd hajol, és nyitott testtartással hallgat téged, akkor valószínűleg nagyon megfogtad. Ez a testbeszéd ugyanis bensőségességre utal.

Megnyalja az ajkait

Az ajaknyalogatás egy teljesen nyilvánvaló jel, hogy a randipartnered szívesen veled töltene egy éjszakát. Előfordulhat, hogy ez a cselekvés ösztönös, viszont az is lehet, hogy flörtölni próbál veled.

Apró, „véletlen” érintésekkel halmoz el

Ha valakihez vonzódunk, akkor ösztönösen vágyunk arra, hogy hozzáérjünk. Ezért ilyenkor sokszor előfordulnak a „véletlen” érintések. Meséltél egy vicces sztorit, ő pedig nevetés közben a válladra tette a kezét, vagy eltűrt egy tincset az arcodból? Hidd el, nem sok tartja vissza attól, hogy rád vesse magát.

Mindenre erőteljesen bólogat

Ha beszélgetés közben azt veszed észre, hogy amikor beszélsz, a kiszemelted figyelmesen hallgat téged, egyetért veled és bólogat, akkor szinte biztosan odavan érted, és az a célja, hogy pozitív benyomást keltsen benned.

Az alábbi beszélgetésben Esther Perel világhírű pszichoterapeuta és párkapcsolati szakértő fedi fel többek között az együttlét és az intimitás megdöbbentő hanyatlásának titkait:

