Puszta vágy vagy igaz szerelem? Ezekből a jelekből tudhatod, hogy komoly érzelmeket táplál irántad

A vonzalom tapintható feszültséget teremthet, amely könnyedén elsodorhatja az ember érzelmeit. Az érdeklődés ilyenkor egyértelműnek tűnik, sokszor mégis félreértjük, mi zajlik valójában a másik félben. Bár a szerelem és a vágy kezdetben nagyon hasonló érzéseket kelthet, akadnak köztük jelentőségteljes különbségek. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, ha biztosra szeretnél menni!

Csak vágy, vagy tényleg szerelem? Ezekből a jelekből bizonyosodhadsz meg róla, hogy komolyan gondolja!

Fotó: ANDOR BUJDOSO / 123RF

A vágy elsősorban testi reakciókra épül.

A szerelem érzelmi kötődést és érdeklődést feltételez.

A kommunikáció mélysége és a jövőhöz való hozzáállás döntő jel lehet a kapcsolat alakulása szempontjából.

Vágy vagy szerelem? Ez a különbség a kettő között

Mi a vágy?

A vágy elsősorban egy testi eredetű érzés. Megjelenését hormonális és idegrendszeri folyamatok irányítják, amelyek gyors, intenzív reakciókat váltanak ki. Gyakran már egyetlen külső inger is elég, hogy erős vonzalmat éljen át valaki, és egyáltalán nem feltételezi a másik ember életének, gondolatainak ismeretét. A vágy alapja a szexuális vonzalom, amely önmagában nem jár együtt érzelmi elköteleződéssel vagy kötődéssel.

Ez az érzés megjelenhet egy új ismeretség elején, de akár egy már fennálló kapcsolatban is, mélyebb érzelmektől függetlenül. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy a vágy működésében nincs szükség közös célokra, hosszú távú tervekre, tervezgetésre, gondolkodásra vagy az érzelmek megosztására.

Mi a szerelem?

A szerelem ezzel szemben nem kizárólag testi, fizikai alapokon nyugszik. Legfontosabb jellemzője az érzelmi kapcsolódás igénye, az érdeklődés a másik személy belső világának megismerése iránt. Ha valaki szerelmes, az együtt töltött idő minősége felértékelődik; nem (csak) a fizikai közelségre kerül a hangsúly. A beszélgetések témái átlépik a felszínes csevegések színterét, és megjelennek személyes élmények, gondolatok, illetve hosszú távú elképzelések is.

A szerelem az érzelmek megosztását és befogadását egyaránt feltételezi

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

A vágy és a szerelem jelei

Ha egy kapcsolatban a dolgok gyorsan fizikai síkra terelődnek, és mindeközben kevés szó esik a másik életéről, gondolatairól vagy érzéseiről, az inkább a vágy jelenlétére utal. Ugyanez igaz akkor is, ha a kommunikáció sekélyes marad, főként flörtre és utalásokra épül, illetve hiányoznak az érzelmi töltetet hordozó beszélgetések.