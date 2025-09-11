Felejtsd el a külsőt! Valójában ezért vonzódunk egymáshoz!

Aki azt hitte, hogy a vonzalom alapja a megjelenés, a szépség, a külső, az hatalmasat tévedett! Egy, a British Journal of Psychology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint nem csak az arcvonások tesznek valakit vonzóvá, hanem a közös karakterjegyek, személyes ízlések, sőt, olyan apró dolgok keveréke, mint a mozgás, az illat vagy épp a beszédmód.

Valójában ez vonz minket a másik félben Fotó: Unsplash

A tudósok kezdetben azt állapították meg, hogy a szimmetrikus arcokat, az átlagos kinézetű vonásokat és a biológiai rátermettség jeleit – olyan tulajdonságokat amelyek egészségre és jó génekre utalnak – kedvelik az emberek.

De felfedezték azóta, hogy a vonzalom több, mint pusztán egy szép arc.

A teljes kép kedvéért azt is megfigyelték, hogy a fizikai tulajdonságokon kívül, mint amilyen a hang, testmozgás, illat, mi befolyásolja egy személy vonzerejét. A nemzetközi kutatócsoport 61 személyt toborzott, akik fényképeket, videókat, hangfelvételeket és testszagmintákat is szolgáltattak a kutatók számára – utóbbit edzés közbeni izzadságpárnákkal vették le.

Az érzékszervi ingerek szétválasztása segítségével aztán a kutatók megvizsgálhatták, mely a legfontosabb érzékszervünk a párválasztás során, illetve milyen átfedések vannak a különféle ingerek közt. Meglepő, de az első helyen a hang áll: azaz a leginkább a hallásunkra támaszkodva állapíthatjuk meg, vonzónak találunk-e valakit, vagy sem. A leggyengébb láncszemnek pedig a testszag és a megjelenés kapcsolata állt – írja a New York Post.

Mi a következtetés? Hogy még ha nem is vagy magabiztos a külsődet illetően, az emberek más miatt is akkor is vonzónak találhatnak. Amennyiben még mindig kétségeid vannak, egy kutató azt az öt jelet is felfedte, amely arra utal, hogy vonzóbb vagy, mint gondolnád.

1. Felfigyelés

Az emberek felnéznek, amikor meglátnak téged

– magyarázza Francesca Tighinean mentálhigiénés szakember egy népszerű TikTok-videóban, hozzátéve: ez tudat alatti érdeklődést és kíváncsiságot jelent.

2. Segítségnyújtás

Mások minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítsenek neked. Ez az úgynevezett "Halo-effektus", amely a vonzerőhöz további pozitív tulajdonságokat társít. Azaz tudat alatt barátságosabbak és segítőkészebbek vagyunk azokkal, akiket vonzónak találunk.