5 tipp férfiaknak, hogy újra kezükbe vegyék az irányítást a hálószobában

Mit jelent ma férfiként kezdeményezni, irányítani, teljes magabiztossággal jelen lenni egy intim együttlét során anélkül, hogy valaki túl sok vagy épp túl kevés lenne? Nem extra trükkökre vagy hálószobai titkokra van szükség, csak arra, hogy otthonosan és határozottan érezd magad az intim helyzetekben.
Sokan még mindig azt gondolják, hogy az irányítás és a szexuális önbizalom egyenlő a határozott mozdulatokkal vagy a hangos, egyértelmű kezdeményezéssel, de az igazság az, hogy egy együttlét során sokkal többet ér az, ha valaki igazán odafigyel a partnerére. Észreveszi a reakcióit, figyeli a ritmusát, hangulatát. A magabiztosság kulcsa nem a dominanciában rejlik, hanem a biztonságérzet kialakításában. A képességben, hogy a férfi éreztetni tudja a nővel, hogy az biztonságban, szerető kezek között van.
Fontos, de nem kell romantikus jelenetet rendezni. A férfiak nagy része azért kezd feszengeni, mert sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít az közeledésnek, mint kellene. Az általános tapasztalat az, hogy a legemlékezetesebb együttlétek a leghétköznapibb gesztusokból indulnak. Egy-egy gyengéd érintésből, pimasz megjegyzésből vagy összenézésből. Ezek is képesek egyértelmű irányt mutatni anélkül, hogy nyomást helyeznének a felekre.
Rengeteg pár érzi úgy egy-egy szeretkezés után, hogy minden túl gyorsan történt. Az intimitás nem lóverseny és nem a teljesítményről szól. Ha a férfi mer lassítani a tempón, az segíthet abban, hogy a kezébe vegye az irányítást és elengedje a szorongást.
Néha a legapróbb változtatásokkal lehet a legjobb hálószobai élményeket átélni. Nem kell forgatókönyvet írni a forró percekhez, de az együttlétekbe csempészett apró változtatásokkal a férfi önbizalmat nyerhet, azt érezheti, hogy kézben tartja a helyzetet, miközben nyitott marad a másik fél visszajelzéseire is.
Ezerszer hallottuk már, de egyszerűen nem lehet elégszer hangsúlyozni az előjáték szerepét. Ha egy férfi szeretne irányító szerepet betölteni az ágyban, egy hosszabb előjáték szuper kezdőlépés lehet, hiszen azzal megteremtheti a megfelelő hangulatot és önállóan cselekedhet annak érdekében, hogy a partnere is bemelegedjen.
A következő videóban 7 tippet kapsz arra, hogyan növeld az önbizalmad az ágyban:
