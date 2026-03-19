Váratlan tragédia: elhunyt a közkedvelt színész

Tisztelgések zápora ömlik a BBC színésze, Tom Georgeson halála után. Az A hal neve: Wanda és a Boy from the Blackstuff sztárja 88 évesen hunyt el.

Elhunyt Tom Georgeson a BBC színésze / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A BBC színészének váratlan halála

A liverpooli színész az Egyesült Királyság közkedvelt sorozataiban, mint a Doctor Who és a Z-Cars, is szerepelt. Halálát unokaöccse, Danny Conway jelentette be, mondván, Tom váratlan halála teljesen lesújtotta a családot:

Legutóbb, amikor beszéltem vele, jó egészségnek örvendett. Ma erre a hírre ébredtem, és ez egyszerűen elszomorít. Nagyon büszke voltam rá, és szerencsésnek éreztem magam, hogy egy híres nagybátyám van.

Hozzátette, a művészet a család ereiben folyik, de minden a nagypapájukkal kezdődött, aki amatőr színész volt, majd Tom folytatta a pályát. Testvére, Greg hangoskönyv-felolvasó volt – őt tavaly vesztették el.

Tom halála kapcsán a liverpooli Everyman és Playhouse Színház szóvivője elmondta: tehetsége, nagylelkűsége és jelenléte 1970 óta sok fontos pillanatot teremtett a színpadjaikon.

Mindegyik szerepében ugyanazt a mélységet, szellemességet és emberséget hozta magával, amely a filmben, a televízióban és a színházban végzett munkáját jellemezte. Tom városunk egyik legnagyobb színésze volt, és hálásak és büszkék vagyunk arra, hogy művészi otthont adhattunk neki pályafutása során. Gondolataink a családjával és a barátaival vannak

– írták közleményükben.

Tomot - aki halálakor Londonban élt - felesége, Prim, valamint gyermekei, Richard és Roslyn gyászolják – írja a Mirror.