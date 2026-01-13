Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nincs kedve? Fáradt? Fáj a feje? Íme 3 tuti tipp arra az esetre, ha visszautasít a párod

intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 21:45
együttlétszexpárkapcsolat
Nem sok helyzet adódik egy kapcsolatban, ami olyan mértékben képes megingatni az önértékelésünket, mint amikor a partnerünk nemet mond. A visszautasítást személyes kudarcként éljük meg, amivel nehéz megbirkóznunk, de nem lehetetlen. Mutatjuk, mit tehetünk, hogy elkerüljük ezeket a fájdalmas szituációkat!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A párkapcsolati dinamika egyik legkényesebb pontja az intimitás. Még inkább az, amikor a közeledésünk falakba ütközik. A visszautasítás egy elkerülhetetlen tapasztalat, amivel minden párkapcsolatban élő szembesül, sokszor mégis tévesen, személyes kudarcként éljük meg. A kulcs nem az, hogy elkerüljük a „nem"-et, hanem az, hogy megfelelően reagáljunk rá.

Visszautasítás miatt veszekedő pár az ágyban.
Visszautasítás: mit tehetsz, ha nemet mond a partnered az együttlétre? / Fotó: 123RF
  • A visszautasítás érzelmi hatásai és félreértései.
  • Most kiderül, mi zajlik a másik oldalon.
  • Hogyan reagáljunk, miként dolgozzuk fel a visszautasítást?

A leggyakoribb tévhit a visszautasítás kapcsán

Amikor a közeledésünket visszautasítják, az ösztönös reakciónk a vádaskodás. Leginkább saját magunk irányába: vajon már nem vagyok kívánatos? Történt valami? Nem szeret? Nem úgy gondol rám, mint korábban?

Pedig ezek a gondolatok az esetek nagy többségében alaptalanok és igen károsak a kapcsolatra, hiszen érzelmi távolságot teremtenek a felek között. A visszautasítás általában nem a partner iránti vágy hiányáról szól, hanem egy túlterhelt idegrendszerről, kimerültségről vagy éppen szorongásról. Olyan tényezőkről, amelyeket kívülről nem lát az ember, és amelyekhez a visszautasított félnek nincs is köze.

Megértés

A legtöbb feszültség abból adódik, hogy a visszautasítás tabutémává lép elő a kapcsolatban. A nyílt kommunikációt nem szabad összekeverni a számonkéréssel. Előbbi azonban kulcsfontosságú: egy olyan beszélgetés, ahol nem bizonyítékokat vagy vádakat keresünk, hanem megértést. Ha a történtekről nyugodt, ítélkezésmentes hangnemben beszélnek a párok, az oldja a feszültséget és eloszlatja az önhibáztató gondolatokat is.

Együttérzés

Visszutasítás után kibékülő fiatal pár az ágyban.
Érezz vele együtt, és fejezd is ki együttérzésedet! / Fotó: 123RF

Amikor támadásként éljük meg a visszautasítást, könnyen megfeledkezünk az empátiáról. Nem gondolkodunk el a lehetséges indokokon: a stresszen, bizonytalanságon és fáradtságon, ami a másikat terhelheti. Pedig ha megértjük ezeket az indokokat, sokkal könnyebben belátjuk azt is, hogy a visszautasítás sokszor inkább védekezés, mint elutasítás.
Az együttérzés nem arról szól, hogy lemondunk a saját igényeinkről és vágyainkról. Csupán arról, hogy időt és teret adunk a megértésnek, ami hosszú távon sokkal több pozitívumot hoz majd a kapcsolat nemi életébe, mint az elzárkózás vagy a sértődöttség.

Öngondoskodás

Mivel a többszöri visszautasítás képes rendesen megtépázni az önbecsülésünket, fontos, hogy ilyenkor ne csak a párunktól várjuk a visszajelzéseket és a megnyugtatást. Azok a tevékenységek, amelyekben kompetensnek, értékesnek érezzük magunkat, segítenek helyrebillenteni az önértékelésünket.

Ha érdekel, miért fontos az intimitás egy párkapcsolatban, nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a párkapcsolattal kapcsolatos cikkeket olvastad már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu