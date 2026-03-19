„Úgy éreztem, hogy nem tudom tovább csinálni” - Trokán Pétert elhagyta a szerelme, egyedül maradt két kislányával

Harminc évvel ezelőtt minden gyökeresen megváltozott Trokán Péter életében, ugyanis elhagyta őt az akkori szerelme, Papadimitriu Athina, és egyedül maradt két közös lányukkal, Annával és Nórával, akik 11 és 9 évesek voltak, mikor széthullott a család – a gyerekek maguk döntöttek úgy, hogy az édesapjukkal szeretnének maradni.

Trokán Péter / Fotó: Bors

A Szomszédok sztárja most a Ridikül című műsorban mesélt fájdalmas őszinteséggel élete egyik legnehezebb időszakáról. Trokán Péter elmondta, hogy szerinte a lányai nem látták őt sírni, de volt olyan pont, amikor úgy érezte, hogy nem tudja tovább csinálni.

Volt olyan helyzet, amikor én úgy éreztem, hogy nem tudom tovább csinálni. Kifújt a talaj, kiment alólam, szóval valami miatt nem tudom, a szakmában is, meg egyáltalán… És akkor egy este, lefekvéskor rossz volt a hangulatuk nekik is valami miatt, meg nekem is, és akkor azt mondtam, hogy ne haragudjatok, lehet, hogy ezt rosszul csinálom. Valami nagyon nem megy, valami nagyon nem működik, és biztos én vagyok a felelős. Nekem tudnom kellene, de biztos én csinálom rosszul. És akkor nagyon emlékszem rá, hogy szinte egyszerre mondták mind a ketten, nem, papa, te jól csinálod

– mondta elérzékenyülve Trokán Péter.