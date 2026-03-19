"Terhes voltam, amikor kiderült, hogy agydaganatom van, most búcsúleveleket írok a lányomnak"

Minden reggel, miután a lánya beért a bölcsődébe, és a ház elcsendesedett, Laura Mahon leült a konyhaasztalhoz és ír. Általában könnyek között tölti meg az oldalakat olyan szavakkal, amelyeken egyetlen fiatal anyukának sem kellene gondolkodnia.

Laura Mahon kislányával és férjével

A keze kissé remeg, ahogy a tollat ​​fogja, de a fájdalom és a kimerültség ellenére a 33 éves nő eltökélt szándéka, hogy befejezze a levelet. Mert egy napon talán csak így tud majd beszélni a lányával.

Az egygyermekes anyuka glioblasztómával él – az agydaganat egy agresszív formájával. Akik ebben szenvednek, legtöbben az első évben meghalnak. Csak a betegek alig 5 százaléka él öt évig a diagnózis után.

Amikor Laurát 2021 decemberében diagnosztizálták, tragikus módon kevesebb mint egy évet adtak neki – szerencsére rácáfolt az orvosokra és a statisztikát is megdöntötte. Bár minden nap becses, reméli, hogy szeptemberben is itt lehet, és láthatja, ahogy négyéves lánya, Sienna elkezdi az általános iskolát. Ez egy fontos mérföldkő, mert tudja, hogy sok más mérföldkövet már nem fog megélni.

Szívszorító valóság ez az 53 éves Mel Schilling számára is, aki a múlt héten elárulta, hogy a bélrákja átterjedt az agyára , és hogy „a fénye kezd halványulni – ráadásul gyorsan”. A Házasság első látásra sztárja, Mel egy 10 éves kislány, Maddie édesanyja.

„Nagyon bátor dolog, hogy Mel megosztja a történetét a világgal” – mondja Laura a Merseyside-i St Helensből. „Sok bátorság kell ahhoz, hogy valaki a legsebezhetőbb oldalát mutassa, és csodálom az erejét. Ahogy hallottuk, sajnos már nem lehet többet tenni érte, és ez a kemény valóság azok számára, akik halálos diagnózissal élnek. Ez teljesen szívszorító.”

Laura nagyon is jól tudja, hogy az élet egy szempillantás alatt megváltozhat. 20 hetes terhes volt és kozmetikusként dolgozott, amikor egy reggel arra ébredt, hogy nem érzi a lábujjait.

„Sokat estem a lábamra és fejfájásom volt, de az orvosok eleinte azt mondták, hogy valószínűleg a baba nyomja az ideget” – magyarázza. „Fejfájásom és hányingerem volt, de azt hittem, hogy ezek terhességi tünetek. Amikor elvesztettem az érzést a jobb lábamban, tudtam, hogy valami nincs rendben.”