Vajon kíván téged? 5 árulkodó jel, hogy a férfi vágyai már rég legyőzték az önuralmát

Képzeld el, hogy csak most találkoztál valakivel és máris érzed a köztetek lévő kémiát. De mi van akkor, ha a megérzésed csal és csupán te érzel vonzalmat, vagy esetleg csak egy légyottra kellesz? Cikkünkben ezért összeszedtük azokat a jeleket, amik arra utalnak, hogy randipartneredben tombolnak a vágyak. Felismerésükkel ugyanis jobban felmérheted a szándékait és az alapján hozhatsz helyes döntést.

Innen tudhatod, hogy a férfi biztosan vágyik rád!

Fotó: fotostorm / GettyImages

Amikor a vágy beszél helyette – ismerd fel a jeleket és dönts az eszeddel

Az együttlét mindig is kulcsszerepet töltött be egy kapcsolatban, amellyel a felek elmélyíthetik a kettőjük közt lévő köteléket és bizalmat. A szeretkezés persze mindamellett, hogy elősegíti a fizikai és érzelmi intimitást, élvezetet okoz, ami nem ritkán vezet érzelemmentes kalandhoz. A következő jelek azonban szinte biztosan arra utalnak, hogy a pasi szívesen veled töltene legalább egy éjszakát, ezért jobb, ha még idő előtt leleplezed a valódi szándékát.

Szinte issza a szavaid

Ha egy férfi ágyba akar bújni veled, akkor még a legapróbb dologra is odafigyel, ami elhagyja a szádat. Feltehetően valóban érdekli, amit mondasz, ezért mélyebben belemehet olyan témákba is, amikről láthatóan szívesen beszélsz. Ez egyértelmű jele annak, hogy akar téged.

Feltűnik, hogy gyakran bámul

Folyton azon kapod, hogy rajtad legelteti a szemét? Akkor valószínűleg iszonyatosan felkeltetted az érdeklődését és nem csak ruhában csodálna meg.

Igyekszik minél több időt tölteni veled

Ha észreveszed, hogy folyamatosan találkozni akar veled és a randijaitok is hosszúra nyúlnak, akkor hihetetlenül odavan érted és valószínűleg nem csak a tested kell neki.

Mindig ad magára

Amennyiben egy férfi veszi a fáradtságot és odafigyel a megjelenésére minden alkalommal, amikor találkoztok, akkor biztosan meg akar magának nyerni. Ha te is kedveled, egy kicsit adhatod alá a lovat és megjegyezheted, hogy milyen jól néz ki vagy, milyen finom az illata.

Féltékenység lesz úrrá rajta más férfiak miatt

Ha egy férfi kíván téged, akkor nagyon könnyen úrrá lehet rajta a féltékenység, akár csak említést teszel egy közeli barátodról, akár a körülötted lévő más férfiak figyelmét is felkelted. Ez esetben szinte biztos, hogy le akar veled feküdni, sőt az sem kizárt, hogy el tud téged képzelni a párjaként.