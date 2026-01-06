A legrosszabb, amit mondhatsz egy nőnek együttlét után – Ugye te nem követed el ezt a szarvashibát?

Ha rosszat mondasz egy nőnek az első együttlét után, akkor azonnal taplónak tűnhetsz, akivel nem szívesen bújna újra ágyba. Persze az is lehet, hogy a szerelmi vallomásod után fut majd világgá. Ugye, te sem akarod a rossz híredet kelteni vagy eljátszani az utolsó esélyedet? Akkor ez a cikk neked szól!

Ugye, nem akarod kiábrándítani a kedvesed már az első együttlét után? / Fotó: Shutterstock

Az egészségügyi dolgokat és a védekezést még tisztázzátok az első együttlét előtt.

Nem vet rád jó fényt, ha túl jónak hiszed magad, vagy azonnali megerősítésre vágysz.

Ne keltsd a másikban azt az érzést, hogy rosszabb estére számítottál.

Ezek a mondatok tiltólistásak együttlét után: egy életre felejtsd el őket

Vannak olyan mondatok, amelyek után egyenesen repülni fogsz a hálószobából. Lehetséges, hogy nem bántásból kérdezel vagy mondasz olyat, amivel egy nő lelkébe taposol, de ezeket inkább tartogasd későbbre, vagy egyszerűen csak ásd jó mélyre magadban.

„Mikor voltál utoljára szűrővizsgálaton?”

Bár ez valóban egy lényeges kérdés, azonban az első éjszaka után ilyet kérdezni teljesen illúzióromboló. Ezzel a mondattal garantáltan megbántod a másik érzéseit, sőt, még az is eszébe juthat, hogy te vagy az, akinek nemi úton terjedő betegsége van.

„Ez volt eddig a legjobb estéd, ugye?”

Szerinted melyik nő vágyna egy egoistára vagy egy kisebbségi komplexussal rendelkező férfire, akinek állandó megerősítésre van szüksége? Ha szeretnél egy újabb élménydús estét, akkor fel se tedd ezt a kérdést! Hidd el, egy nő magától is megosztja veled ezt az információt anélkül, hogy nyomást helyeznél rá.

Ezekkel a mondatokkal egy pillanat alatt lelombozhatod a partneredet / Fotó: Shutterstock

„Ez jobb volt, mint amire számítottam.”

Reméljük, te sem gondolod komolyan, hogy ez a kijelentés kellemesen fog esni a partnerednek, mivel bóknak szánod? Ezzel ugyanis azt mondod, hogy igazából ettől az együttléttől nem vártál sokat.

„Ugye, szedsz fogamzásgátlót?”

Egy férfinak is ugyanúgy felelőssége a védekezés, mint egy nőnek. Ennek fényében erre nem az aktust követően kellene kitérni, hanem már előtte. Amennyiben pedig a partnered nem szed fogamzásgátlót, és gumit sem használtatok, akkor jobb, ha együtt beszélitek meg a továbbiakat.