Elsöprő gyönyörre vágysz? Íme az egyszerű, pár perces Kegel-gyakorlatok titka

Szeretnéd feszesebbé tenni odalent a dolgokat, keményebb pillanatokra vágysz, esetleg leszámolnál végre a merevedési zavarral és a hólyagproblémákkal? Akkor vesd be az alábbi egyszerű Kegel-gyakorlatokat, amelyek egyenesen csodákra képesek. Ismerd meg a módszer óriási előnyeit!
A Kegel-gyakorlatok lesznek a legjobb barátaid, ha nagyobb kontrollt szeretnél gyakorolni a nemi szerved felett. A technikából természetesen mindenki rengeteget profitálhat, hiszen alkalmazásával számos egészségügyi és párkapcsolati előnyre tehetsz szert, ezért a módszert érdemes a mindennapjaid részévét tenned.
Például rengeteg nő úgy tapasztalja, hogy a plusz kilók vagy a szülés negatív hatást gyakorolt a medencefenék állapotára, ami nehezebb hólyagkontrollt eredményezett. Ez a kellemetlenség azonban sokat javítható a szóban forgó gyakorlatokkal.
Amennyiben erősebb medencefeneket szeretnél elérni, próbáld ki, hogy hirtelen megállítod a vizelést. Ha pedig végeztél, feszítsd meg az izmokat újra és tartsd így, ameddig csak tudod, majd ezt ismételd meg még párszor.
Nemcsak a nők, hanem a férfiak is profitálhatnak ezekből a gyakorlatokból, ehhez pedig először meg kell találnod a megdolgoztatni kívánt izmokat, amikre a legkönnyebben vizelés közben lelhetsz rá. Ha megvannak, napi háromszor, 7-8 alkalommal feszítsd meg őket és tartsd így, ameddig csak tudod.
Az alábbi videóban további Kegel-gyakorlatokat sajátíthatsz el, amelyekkel erősítheted a medencefenék izmait:
