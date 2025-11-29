Ugye a te párod nem ilyen? Így viselkedik egy nárcisztikus az ágyban

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 22:00
Ha ezeket a jeleket tapasztalod, érdemes elgondolkodnod! Egy nárcisztikus személy nemcsak a párkapcsolat kommunikációjában hajlamos mérgező mintákat követni. Az intim helyzetekben is képes meghökkentő dolgokat művelni, hogy manipuláljon. Nézd meg, mire kell figyelned!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A párkapcsolat egy nárcisztikussal első blikkre egy szenvedélyes románcnak hat. Lehengerlő figyelmet kapsz és egy olyan társat, akinek a kisugárzása semmihez nem mérhető. De egy idő után a torz tükör eltörik, és ezt akkor is tapasztalhatod, amikor a fények kialszanak, és csak ketten maradtok a legintimebb pillanatban. Lássuk, miből tudhatod, hogy az ellenséggel bújtál ágyba.

Nárcisztikus pár az ágyban veszekszik.
Így ismerd fel a nárcásztikus viselkedést a hálószobában.
Fotó: Shakirov Albert

Így viselkedik egy nárcisztikus az ágyban

Fontos, hogy ismerd a nárcisztikusok viselkedését az intim helyzetekben is, hiszen ezzel megóvhatod saját érzelmeidet.

1. Megjegyzések

Egy nárcisztikus pár számára a külsőségek többet jelentenek, mint másnak. Ez vonatkozik  saját, de partnere megjelenésére is. Ha úgy érzi valami hibázik az elképzelés és a valóság között, azonnal előáll pár elvárással és (eleinte) finom kritikával a társával kapcsolatban.

2. A légyott, mint manipulációs eszköz

Sokszor vággyal vagy szenvedéllyel álcázza, hogy az együttlétet eszközként használja: jutalomként vagy épp büntetésként, de mindenképp valamilyen befolyásoló szándékkal. A flörtje, intim közelsége, majd indokolatlan távolságtartása, mind a kontroll megtartásáról szól számára.

3. Érzelemmentes együttlét

A nárcisztikus partner bár fizikailag jelen van az együttlét alatt, érzelmileg megközelíthetetlennek tűnik, mivel nem tud vagy nem akar mélyen kötődni, őszintén megnyílni vagy sebezhetővé válni. Egy felszínes légyott számára a biztonságos arany középutat jelenti: megkapja, amire vágyik, de nem engedi ki a kezei közül a gyeplőt.

4. Hatalmi játszma

A nárcisztikus hajlamos úgy viselkedni, mintha partnere teste fölött irányítással rendelkezne. Az ő igényei prioritást élveznek, ezért könnyen figyelmen kívül hagyja azt is, ha a párjának valami kényelmetlen.

5. Gázlángozás az ágyban

Nárcisztikus pár viselkedése miatt szoorú nő.
Gázlángozás (gaslighting): hosszabb ideig tartó pszichológiai manipuláció, amely következtében az áldozat megkérdőjelezi saját gondolatainak, valóságérzékelésének vagy akár emlékeinek jogosságát, valóságalapját, érvényességét.
Fotó: fizkes

A gaslighting a nárcisztikus klasszikus fegyvere, amit a hálószobában is előszeretettel alkalmaz. Még pedig úgy, hogy:

  • bűntudatot kelt
  • eléri, hogy partnere megkérdőjelezze saját tapasztalatait, érzései jogosságát
  • párjára hárítja a felelősséget, ha ő nem elképzelése szerint cselekszik

+1 Vágy a folyamatos visszaigazolásra

A nárcisztikusnak sokszor az a célja egy légyottal, hogy még nagyobb csodálatot keltsen párjában, ezért kötelező jelleggel várja el a dicséreteket és a megerősítést. Ha ezek elmaradnak, hajlamosak megsértődni vagy egyszerűen eltávolodni.

Egy nárcisztikus viselkedése az ágyban sok módon megjelenhet, ezért fontos, hogy felismerd a jeleket és meghúzd a saját határaidat, ha úgy érzed egészségtelen párkapcsolati dinamikában működtök.

Tehát, ha ezeket tapasztalod, érdemes elgondolkodnod, hogyan folytatod a kapcsolatot:

  • Kritikus megjegyzések a külsődre vonatkozóan.
  • Az együttlét eszközként alkalmazása.
  • Érzelmi távolságtartás az intim pillanatokban is.
  • Önzőség a nemi együttlétek alatt.
  • Gaslighting módszerek alkalmazása a hálószobában.

Így ismerd fel, ha egy nárcisztikussal bújsz ágyba:

Ismerd meg jobban a nárcisztikusok viselkedsét:

 

