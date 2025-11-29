Ugye a te párod nem ilyen? Így viselkedik egy nárcisztikus az ágyban

A párkapcsolat egy nárcisztikussal első blikkre egy szenvedélyes románcnak hat. Lehengerlő figyelmet kapsz és egy olyan társat, akinek a kisugárzása semmihez nem mérhető. De egy idő után a torz tükör eltörik, és ezt akkor is tapasztalhatod, amikor a fények kialszanak, és csak ketten maradtok a legintimebb pillanatban. Lássuk, miből tudhatod, hogy az ellenséggel bújtál ágyba.
Fontos, hogy ismerd a nárcisztikusok viselkedését az intim helyzetekben is, hiszen ezzel megóvhatod saját érzelmeidet.
Egy nárcisztikus pár számára a külsőségek többet jelentenek, mint másnak. Ez vonatkozik saját, de partnere megjelenésére is. Ha úgy érzi valami hibázik az elképzelés és a valóság között, azonnal előáll pár elvárással és (eleinte) finom kritikával a társával kapcsolatban.
Sokszor vággyal vagy szenvedéllyel álcázza, hogy az együttlétet eszközként használja: jutalomként vagy épp büntetésként, de mindenképp valamilyen befolyásoló szándékkal. A flörtje, intim közelsége, majd indokolatlan távolságtartása, mind a kontroll megtartásáról szól számára.
A nárcisztikus partner bár fizikailag jelen van az együttlét alatt, érzelmileg megközelíthetetlennek tűnik, mivel nem tud vagy nem akar mélyen kötődni, őszintén megnyílni vagy sebezhetővé válni. Egy felszínes légyott számára a biztonságos arany középutat jelenti: megkapja, amire vágyik, de nem engedi ki a kezei közül a gyeplőt.
A nárcisztikus hajlamos úgy viselkedni, mintha partnere teste fölött irányítással rendelkezne. Az ő igényei prioritást élveznek, ezért könnyen figyelmen kívül hagyja azt is, ha a párjának valami kényelmetlen.
A gaslighting a nárcisztikus klasszikus fegyvere, amit a hálószobában is előszeretettel alkalmaz. Még pedig úgy, hogy:
A nárcisztikusnak sokszor az a célja egy légyottal, hogy még nagyobb csodálatot keltsen párjában, ezért kötelező jelleggel várja el a dicséreteket és a megerősítést. Ha ezek elmaradnak, hajlamosak megsértődni vagy egyszerűen eltávolodni.
Egy nárcisztikus viselkedése az ágyban sok módon megjelenhet, ezért fontos, hogy felismerd a jeleket és meghúzd a saját határaidat, ha úgy érzed egészségtelen párkapcsolati dinamikában működtök.
Tehát, ha ezeket tapasztalod, érdemes elgondolkodnod, hogyan folytatod a kapcsolatot:
Így ismerd fel, ha egy nárcisztikussal bújsz ágyba:
