Nem ismersz magadra? Így változik a női test 40 felett – Tippek, hogy tartsd magad formában

A negyedik X tájékán a legtöbb nő észreveszi, hogy valami más lett. Nem egyik napról a másikra, inkább apró jelzésekben: a farmer kicsit szorosabb, a haj mintha vékonyabb szálú lenne, a koncentráció pedig… nos, néha nagyon nehezünkre esik. Ezek a folyamatok természetesek, mégis ijesztők tudnak lenni, mert senki sem készít fel rájuk igazán. Segítünk, elmagyarázzuk mi miért történik, és hasznos tippeket adunk, hogyan kezeld a női test 40 feletti változásait.
Tisztázzuk, a női test változásai 40 felett nem egy lefelé tartó lejtőt jelentenek, inkább egy új korszak kezdetét, ahol érdemes kicsit másképp bánnunk a testünkkel.
Ugyan annyit eszel, mégis hízol. Sokan ekkor érzik először, hogy ugyanaz az mennyiség már bizony zsírpárnácskák formájában a testükre rakódik. Az anyagcsere valóban lassul, ami könnyebben vezet súlygyarapodáshoz. Ez egy jelzés, hogy a korábbi rutin már nem működik.
Pár apró trükk azonban segíthet: több fehérje, kevesebb cukor (legjobb, ha inkább elhagyod), heti néhány intenzívebb séta vagy egy jóleső edzés. Nem kell sportmániássá válni – de a rendszeres mozgás elengedhetetlen.
40 felett az ösztrogénszint csökken, ami sok nőnél hajritkuláshoz vezet. Nem kell azonban rögtön pánikba esni. A túl gyakori hajmosás, a hajsütő rendszeres használata és a festés csak ront a helyzeten. Ilyenkor érdemes gyengédebb ápolást bevezetni, és ha a hajhullás látványosabb, szakemberhez fordulni – hajgyógyászhoz, vagy akár nőgyógyászhoz.
Bár tabutéma, mégis rengeteg nőt érint az inkontinencia, mikor tüsszentésnél, nevetésnél kicsúszik pár csepp vizelet. A gátizom gyengülése természetes velejárója a hormonális változásoknak, de szerencsére sokat javíthat rajta a rendszeres Kegel-gyakorlat. Nem látványos, nem Instagram-kompatibilis, de működik.
Ha semmi sem segít, egy nőgyógyász sokféle modern eljárást kínálhat.
A mentális lassulás talán az egyik legkellemetlenebb tünete a korosodásnak. Egy gondolat hirtelen elpárolog, mintha meg sem történt volna. A helyzet sokat javulhat életmódváltással. A rendszeres mozgás hihetetlenül jót tesz az agyi vérkeringésnek, ahogy az is, ha időnként kitöltünk egy keresztrejtvényt vagy elolvasunk egy könyvet, és ami a legfontosabb, a pihenés sokkal jobban kell a szervezetünknek, mint húszévesen.
A menstruáció ebben az időszakban kiszámíthatatlanabbá válhat: rövidebb, hosszabb, erősebb, gyengébb – minden előfordul. Gyakoribbak lehetnek a húgyúti fertőzések és a hüvelyszárazság is, amelyekért többnyire az ösztrogénszint csökkenése felel. Szerencsére sok enyhítő megoldás létezik: hidratáló gélek, helyi hormonkezelések, probiotikumok. Nem kell elviselni, tehetsz ellene!
A hagyományos hormonpótló terápiát csak szakképzett orvos, általában nőgyógyász gondos felügyelete mellett lehet csak alkalmazni
– mondja Dr. Thais Aliabadi Los Angelesi-nőgyógyász.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
