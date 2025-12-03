Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 biztos tipp, ha a feleséged nem kezdeményezi az együttléteket – Így ébreszthetitek fel újra a szenvedélyt

5 biztos tipp, ha a feleséged nem kezdeményezi az együttléteket – Így ébreszthetitek fel újra a szenvedélyt

2025. december 03.
Számos pár szembesül azzal a problémával, hogy az intimitás egyszerűen eltűnik a mindennapjaikból. Ez természetes, de nem kell, hogy így maradjon! Több ok is húzódhat a szenvedély halványodása mögött, amiket fontos megismerni és megérteni, hogy megoldást találhassatok rájuk. Ha nálatok is az a probléma, hogy a feleség nem kezdeményez, akkor feltétlenül olvass tovább! Mutatjuk, hogyan orvosolhatod gyorsan és egyszerűen a fennálló problémát!
Ripszám Boglárka
Mivel a párkapcsolati dinamika folyamatosan alakul, vannak olyan időszakok, amikor a pár életében az intimitás háttérbe szorul. Néha az idő és az élethelyzetek változása megoldja a problémákat, de van, hogy megszokottá válik a hálószobai percek hűvössége. Sokszor annak ellenére is, hogy az egyik fél még ugyanúgy vágyna a korábban megtapasztalt nemi élet gyakoriságára. Ha a feleség nem kezdeményez édes pillanatokat, de változást szeretnél elérni a hozzáállásában, ezeket a tippeket feltétlenül vesd be!

Fiatal pár veszekszik, mert a feleség nem kezdeményez együttlétet.
Ezekkel a módszerekkel megoldhatod az intimitáshiányt: 5 tipp, ha a feleség nem kezdeményez együttléteket.
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 
  • A kezdeményezés hiánya gyakori, de megoldható párkapcsolati nehézség.
  • Az igények megfelelő és hatékony kommunikációja elősegíti az intim elégedettséget.
  • A minőségi időtöltéssel feléleszthető a szenvedély.
  • A női vágyat sokszor a mentális terhek homályosítják el.
  • Önreflexióval megtalálható a probléma gyökere.
  • Az intimitás hiánya közös probléma, így megoldásában is mindkét félnek részt kell vennie.

Mit lehet tenni, ha a feleség nem kezdeményez együttlétet?

1. Egyenes beszéd, megértő hozzáállás

Az intimitásról való őszinte kommunikáció fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ugyanakkor egy ilyen kényes helyzetben nagyon fontos, hogy gyengédséggel, szeretettel és türelemmel közelíts igényeiddel a partnered felé. Így érheted el azt, hogy ne kapcsoljon azonnal védekező üzemmódba.

  • Beszélj a saját élményeidről, érzéseidről.
  • Mondd el, hogy nagyon hiányzik a közelsége.
  • Fejezd ki, miért fontos neked a kapcsolódás ezen formája.

Ha így próbálsz beszélgetést kezdeményezni, szinte biztos, hogy sikerül olyan kommunikációt folytatnotok, ami segít megérteni az intimitás hiányát és elindulhattok a változás felé.

2. Egy kis frissítés sosem árt

Gondolkodj el rajta, hogy mikor voltatok utoljára randin? Mikor töltöttetek időt kettesben, amikor a gyerekek, a munka, a számlák nem vonták el a figyelmeteket a másikról? A rendszeresen együtt töltött minőségi idő rengeteget segít abban, hogy újra közelebb érezzétek magatokat a másikhoz, és a szenvedély is újra lángra kaphat.

Sokszor elegendő, ha a nővel éreztetik, hogy nem egyedül kell megküzdenie a nehézségekkel.
Sokszor elegendő, ha a nővel éreztetik, hogy nem egyedül kell megküzdenie a nehézségekkel.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

3. Légy figyelmes

Amikor a feleség nem kezdeményez nemi együttléteket, sokszor egyszerűen csak nincs energiája az intimitásra. A női vágyat sokszor a mentális, lelki terhelés befolyásolja a leginkább negatív irányba. Ha úgy látod kimerült, szorong, aggódik, stresszel vagy letört, jelezd felé, hogy észrevetted nehézségeit és mellette állsz. 

+1 Az önreflexió is segíthet

Néha ez a legnehezebb, de segíthet változtatni. Gondold végig;

  • te mit tehetsz azért, hogy jobban működjön a kapcsolatotok?
  • mennyire vagy mellette, mennyit terhet veszel le a válláról?
  • mennyire tudod éreztetni vele azt, hogy kívánod, vágysz az érintésére?

Rengetegszer elég egy kis plusz energia ahhoz, hogy egy nőben újra feléledjen a vágy.

Az intimitás hiánya ugyanúgy közös probléma, mint minden más nehézség, amit párként éltek meg. Ha így is közelítetek felé – nyitottsággal, összefogással – akkor képesek lesztek együttes erővel megbirkózni a dilemmátokkal.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy beszélj a partnereddel a nemi életetekben fellépő problémákról:

