Megdöbbentő kutatás látott napvilágot: még erre is képesek az emberek, csak azért, hogy szexelhessenek a párjukkal

Beteget jelentenek a párok, csak azért, hogy otthon maradhassanak szexelni. Sokan azért folyamodnak ehhez a módszerhez, mert a munkájuk miatt nincs idejük arra, hogy együtt legyenek. Egy új kutatás érdekes eredményeket hozott azzal kapcsolatban, ki hogyan oldja meg a szexuális együttlétet a párkapcsolatában.

Fotó: wavebreakmedia

A britek mindent megtesznek annak érdekében, hogy partnereikkel tölthessék az idejüket, még arra is képesek, hogy beteget jelentsenek csak azért, hogy összegyűrhessék a lepedőt. Egy új kutatás szerint a résztvevők negyede jelentett már beteget csak azért, hogy hancúrozhasson a párjával. Bár az este 10 órát tartják a szigetország legpikánsabb órájának, a LELO szexuális wellness márka új adatai azt mutatják, hogy 12,5 millió felnőtt ismeri el, hogy a szokásos 9-től 5-ig tartó munkanapon is elcsábul. A kutatásban résztvevők 44%- azt állította, hogy képes lenne még a munkahelyéről is elkésni csak azért, hogy egy-két pikánsabb pillanatot csempésszen a reggelekbe. 48%-uk vallotta be, hogy nincsenek szinkronban a párjaik szexuális vágyával. Emiatt sokaknak máshogyan kellett gondolkozniuk: sokan a munkanaplójukba vezetik be a szexre szánt időt. A megkérdezettek közel fele (49%) azt mondja, hogy betervezte már a szexet a partnerével, és 41%-uk ezt hetente többször is van együttlét.

A párkapcsolatok jövőjét a szextechnológia fejlődése fogja javítani, ahogy azt a LELO 2025-ös Futurista Jelentése is jósolja, amely a szexuális wellness iparágat alakító trendeket vizsgálja. A távkapcsolatok térnyerésével ez arra utal, hogy a fizikai közelség nem lesz akadálya egy kis akciónak.

A millenniumi generáció elsöprő többsége, 68%-a és a Z generáció 59%-a könnyedén használja a technológiát szexuális élete felpezsdítésére. Ez a tendencia nem csak a fiatalabb korosztályra korlátozódik, az X generáció 52%-a és a baby boomerek 33%-a is alkalmazza a szextechnológiát, ami a generációk közötti hozzáállásbeli változást jelzi. A megkérdezettek harmada szextingel (32%), míg 23%-uk videohívást használja lehetőségnek, 22%-uk együtt néznek felnőtt tartalmakat, 15%-uk pikáns hangjegyzeteket küldözget, 10%-uk pedig távirányítós szexjátékokat használ a fizikai szakadék áthidalására.