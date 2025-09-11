Gond van együttlétekkel? 3+1 gyakorlat, amely segíthet a férfiaknak az ágyban

Kevesen tudják, de a rendszeres testedzés és a különböző gyakorlatok nemcsak az erőnlétre és az általános egészségre vannak pozitív hatással, hanem az együttlétekre is. A mozgás többek között növelheti a tesztoszteronszintet, fokozhatja a vérkeringést, ezáltal segíthet megelőzni a merevedési problémákat.

Az együttlét hiánya nem tesz jót a férfiak önbizalmának

Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

Ezek a gyakorlatok segíthetnek a férfiaknak, hogy jobb legyen az együttlét

A férfiak kevesebbet beszélnek róla másokkal, ha problémáik vannak az ágyban. Ezt megelőzendő, ebben a témában is – mint általában – a legjobb a prevenció, azaz a megelőzés. A férfiaknak sokkal jobban kell figyelniük a lelki és fizikai állapotukra is. Ezúttal utóbbira hoztunk néhány remek tippet és gyakorlatot, amelyek segítségével nem mondasz csődöt együttlétkor!

1. Híd

A gyakorlathoz hanyatt kell feküdni, majd csípőből és hasból kinyomni magad úgy, hogy végül csak a kezed és a lábad érje a földet. Lehet, hogy az elején egy kis gyakorlásra lesz szükséged, de ha sikerül elsajátítanod a gyakorlatot, akkor nagyon hasznos izmokat mozgathatsz meg vele. Ezenkívül a pozíció a vérkeringést is serkenti azokon a testtájékokon, amelyek kulcsfontosságúak az együttlétekkor.

2. Boldog babapóz

Sokak kedvenc jógapóza az Ananda Balasana, vagyis a boldog babapóz. Ez az egyik legtökéletesebb deréklazító testhelyzet, amely nemcsak testileg, de lelkileg is segít ellazulni, valamint fokozza a nemi vágyat is. Tégy vele te is egy próbát!

3. Ablaktörlő

Ismét csak hanyatt fekve, behajlított térddel döntsd a lábaidat jobbra, majd balra, miközben a talpad lent marad a földön. Ez a gyakorlat javítja a csípő mozgástartományát, valamint erősíti a törzsizmokat. Érdemes akár mindennap időt szánni rá!

4. Pillangónyújtás

Az alsótestet és a medencét erősítő és nyújtó gyakorlatok szinte kivétel nélkül javítják a vérkeringést, a ruganyosságot, és közvetetten hatással vannak az együttlétek minőségére is. A pillangó póz is egy ilyen gyakorlat, amely a belső combizmok és a medence tájékán fejti ki a hatását.

„A rendszeres testmozgás növelheti a tesztoszteronszintet, ami javíthatja a merevedési funkciót és fokozhatja a nemi vágyat. A testmozgás véd a merevedési zavarok ellen is, mivel csökkenti a pénisz artériáiban a káros lerakódásokat” – mondta dr. Eric Tygenhof, a St. Jude Medical Center urológiai sebészetének igazgatója.