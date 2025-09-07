Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Az orvosok válaszoltak: ez történik a tesztoszteronszinttel maszturbáció után

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 20:45
Kár lenne tagadni: az ejakuláció számos módon segíti az egészség megőrzését. A maszturbáció többek között csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és elősegítheti az alvást, sőt mérsékli a prosztatarák kockázatát is. De mi a helyzet a tesztoszteronszinttel?
Bors
A szerző cikkei

Dr. Brian McNeil, a SUNY Downstate Health Sciences University urológiai osztályának vezetője szerint még ma is kevés olyan kutatás lelhető fel, amely egyértelmű kapcsolatot vizsgál a maszturbáció, az ejakuláció és a tesztoszteronszint között. A szakorvos szerint a tesztoszteronszint befolyásolja a libidót, vagyis hogy mennyire van kedvünk a maszturbációhoz. McNeil doktor szerint alacsony tesztoszteronszint esetén a szexuális vágy és az energia is csökkenhet, és a merevedés elérése is nehézkes lehet. 

férfi, tesztoszteron, szex, maszturbáció
Vajon lehet összefüggés a maszturbáció és a tesztoszteroszint között?  Fotó: Inspiration GP /  Shutterstock 

Tévhit vagy igazság, hogy a maszturbáció csökkenti a tesztoszteronszintet?

Évek óta kering az a pletyka, hogy a maszturbáció hatással van a tesztoszteronszintre. Ez főként azért érdekli az embereket, mivel attól tartanak, hogy önkielégítés után csökken a libidójuk, ezáltal később nem fognak tudni ágyba bújni aktuális partnerükkel. Dr. James Hotaling, a Utah Egyetem urológusa és férfi termékenységi szakértője szerint ez a gondolatmenet teljesen téves. 

Van egy tévhit, hogy a maszturbáció csökkenti a tesztoszteront, de ez nem igaz. Hogy az együttlét növeli vagy csökkenti a tesztoszteronszintet, azt egyelőre nem tudni. 

A maszturbáció és a tesztoszteron kapcsolatát vizsgáló kutatások eddig nem hoztak egyértelmű eredményt

Egy 2021-es vizsgálat szerint az ejakuláció nemhogy csökkenti, hanem bizonyos ideig még növelheti is a férfiak tesztoszteronszintjét. A kutatás azonban azt is kimutatta, hogy bár a növekedés megfigyelhető volt, ám a  teljes tesztoszteronszintre nincs jelentős hatása – írja a Menshealth. Egy korábbi kutatás ezzel szemben azt mutatta, hogy három hét maszturbációmentesség után a tesztoszteronszint kissé emelkedett, vagyis éppen ellentétetes hatást mutattak ki. Más vizsgálatok azt monitorozták, hogy az izgalom önmagában változtatja-e a tesztoszteronszintet, de nem találtak jelentős emelkedést.

Összességében megállapítható, hogy egyelőre valós, komoly hatásról nem sikerült meggyőző bizonyítékot találni a maszturbáció és a tesztoszteronszint között. 

Előfordulhat átmeneti emelkedés testi izgalom vagy nemi együttlét közben, de ez nem tartós

– magyarázta Dr. Brian McNeil. 
 

