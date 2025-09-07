Az orvosok válaszoltak: ez történik a tesztoszteronszinttel maszturbáció után

Dr. Brian McNeil, a SUNY Downstate Health Sciences University urológiai osztályának vezetője szerint még ma is kevés olyan kutatás lelhető fel, amely egyértelmű kapcsolatot vizsgál a maszturbáció, az ejakuláció és a tesztoszteronszint között. A szakorvos szerint a tesztoszteronszint befolyásolja a libidót, vagyis hogy mennyire van kedvünk a maszturbációhoz. McNeil doktor szerint alacsony tesztoszteronszint esetén a szexuális vágy és az energia is csökkenhet, és a merevedés elérése is nehézkes lehet.

Vajon lehet összefüggés a maszturbáció és a tesztoszteroszint között? Fotó: Inspiration GP / Shutterstock

Tévhit vagy igazság, hogy a maszturbáció csökkenti a tesztoszteronszintet?

Évek óta kering az a pletyka, hogy a maszturbáció hatással van a tesztoszteronszintre. Ez főként azért érdekli az embereket, mivel attól tartanak, hogy önkielégítés után csökken a libidójuk, ezáltal később nem fognak tudni ágyba bújni aktuális partnerükkel. Dr. James Hotaling, a Utah Egyetem urológusa és férfi termékenységi szakértője szerint ez a gondolatmenet teljesen téves.

Van egy tévhit, hogy a maszturbáció csökkenti a tesztoszteront, de ez nem igaz. Hogy az együttlét növeli vagy csökkenti a tesztoszteronszintet, azt egyelőre nem tudni.

A maszturbáció és a tesztoszteron kapcsolatát vizsgáló kutatások eddig nem hoztak egyértelmű eredményt

Egy 2021-es vizsgálat szerint az ejakuláció nemhogy csökkenti, hanem bizonyos ideig még növelheti is a férfiak tesztoszteronszintjét. A kutatás azonban azt is kimutatta, hogy bár a növekedés megfigyelhető volt, ám a teljes tesztoszteronszintre nincs jelentős hatása – írja a Menshealth. Egy korábbi kutatás ezzel szemben azt mutatta, hogy három hét maszturbációmentesség után a tesztoszteronszint kissé emelkedett, vagyis éppen ellentétetes hatást mutattak ki. Más vizsgálatok azt monitorozták, hogy az izgalom önmagában változtatja-e a tesztoszteronszintet, de nem találtak jelentős emelkedést.

Összességében megállapítható, hogy egyelőre valós, komoly hatásról nem sikerült meggyőző bizonyítékot találni a maszturbáció és a tesztoszteronszint között.

Előfordulhat átmeneti emelkedés testi izgalom vagy nemi együttlét közben, de ez nem tartós

– magyarázta Dr. Brian McNeil.



