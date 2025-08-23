Reggel, délben vagy este csinálod? Az életkorod szerint ez a tökéletes időpont az együttléthez

Az intimitás a párkapcsolatok egyik legfontosabb építőköve, hiszen nemcsak testi örömöt jelent, hanem érzelmi kötődést, bizalmat és bensőséget. Ugyanis az együttlét amellett, hogy megtestesíti a vágyat, óriási hatással lehet a kapcsolat dinamikájára is. Így azok a társak, akik rendszeresen megélik az intimitás örömét, nagyrészt kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak és közelebb állnak egymáshoz.
A testünk biológiai ritmusa, a hormonális változások és az életkori sajátosságok is mind hatással vannak arra, hogy mikor vagyunk legjobban ráhangolódva a testi és lelki közelségre. Egy kutatás szerint azonban a legtöbb együttlét késő este történik, ezt pedig a kora esti időszak követi. Emellett míg a férfiak reggel kívánósabbak, addig a nőkre ez inkább este jellemző. De hogyan befolyásolja az életkor, hogy mikor a legjobb az együttlét?
Mike Kocsis, hormonális egészségügyi szakértő a Metronak árulta el, hogy a hormonok a 20-as éveinkben tombolnak, a termékenységünk pedig a tetőfokára hág.
Magasabb a libidód, különösen az ovuláció környékén, és több energiád és érzelmi reakciód van az intimitásra
– magyarázta a szakértő, aki szerint ebben az életkorban a reggeli együttlét tökéletes választás lehet, hiszen már eleve izgatottan ébredhetsz.
Vegyétek elő a pároddal a naptáraitokat és egyeztessetek, ugyanis ebben az életszakaszban a legjobb időpont, ha éppen ráérsz. A 20-as éveinkben sokkal spontánabbak és energikusabbak vagyunk, ami az idő előrehaladtával alábbhagy, hiszen ott a család, a munka és a gyerek, sőt a 30-as éveinkben mindenféle hormonális változáson is keresztül megyünk.
Az ösztrogén és a tesztoszteron ingadozása miatt a szexuális vágy kevésbé kiszámíthatóvá válhat, de az erősebb testtudat és az érzelmi mélység nagyobb kielégüléshez vezethet
– tette hozzá a Kocsis.
A negyvenes években újabb fordulatot vehet az életünk, hiszen a gyerekek kirepülhetnek a fészekből szinte üresen hagyva az otthont. Így bátran kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban visszaköltözhet a mindennapokba a spontaneitás, viszont a nők 45 és 55 éves kor között elérik a menopauzát, ami hatással van izgalmi szintjükre. A szeretkezés lényege tehát az, hogy mindenféle nyomás nélkül engedj teret az intimitásnak.
Mivel ebben az időszakban az ösztrogén és a tesztoszteronszint csökkenni kezd, ezért a szakértő szerint az oxitocin nevű hormon jut főszerephez. A legideálisabb pedig a reggeli vagy déli együttlét, a lényeg, hogy kapva kapj az alkalmon, amikor az energiaszinted csúcson van.
Kocsis úgy véli, hogy ebben az időszakban tudatosabban élhetjük meg az intimitást, mint valaha, ugyanis nem ingadoznak a hormonok és a stressz-szint is csökken. Mivel szükségünk van a relaxáló pihenésre, ezért a délutánok és az esték a legalkalmasabbak arra, hogy kiéljük vágyainkat.
