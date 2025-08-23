Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Reggel, délben vagy este csinálod? Az életkorod szerint ez a tökéletes időpont az együttléthez

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 16:45
együttlétintimitáskapcsolat
Míg egyesek a nap tökéletes indításaként reggel szeretnek összebújni, mások a délutáni szeretkezésre tennék le a voksukat, akadnak azonban olyanok is, akik munka után vágynak egy kis ellazulásra. De vajon létezik tökéletes időpont az együttléthez? A szakértők szerint igen, a válasz pedig az életkorodban keresendő.

Az intimitás a párkapcsolatok egyik legfontosabb építőköve, hiszen nemcsak testi örömöt jelent, hanem érzelmi kötődést, bizalmat és bensőséget. Ugyanis az együttlét amellett, hogy megtestesíti a vágyat, óriási hatással lehet a kapcsolat dinamikájára is. Így azok a társak, akik rendszeresen megélik az intimitás örömét, nagyrészt kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak és közelebb állnak egymáshoz.

együttlét, szerelmespár, párkapcsolat
Vajon te is ezt a napszakot választanád együttléthez?
Fotó: Pressmaster /  Shutterstock 

Reggel, délben vagy este? Vajon létezik tökéletes időpont az együttléthez?

A testünk biológiai ritmusa, a hormonális változások és az életkori sajátosságok is mind hatással vannak arra, hogy mikor vagyunk legjobban ráhangolódva a testi és lelki közelségre. Egy kutatás szerint azonban a legtöbb együttlét késő este történik, ezt pedig a kora esti időszak követi. Emellett míg a férfiak reggel kívánósabbak, addig a nőkre ez inkább este jellemző. De hogyan befolyásolja az életkor, hogy mikor a legjobb az együttlét?

20-30 éves kor: válaszd az ébredés utáni élményt

Mike Kocsis, hormonális egészségügyi szakértő a Metronak árulta el, hogy a hormonok a 20-as éveinkben tombolnak, a termékenységünk pedig a tetőfokára hág.  

Magasabb a libidód, különösen az ovuláció környékén, és több energiád és érzelmi reakciód van az intimitásra 

– magyarázta a szakértő, aki szerint ebben az életkorban a reggeli együttlét tökéletes választás lehet, hiszen már eleve izgatottan ébredhetsz.

együttlét, kapcsolat, párkapcsolat
Az együttlét nagyon fontos a kapcsolat erősítésének szempontjából.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

30-40 éves kor: elő a naptárral és időzítsd be

Vegyétek elő a pároddal a naptáraitokat és egyeztessetek, ugyanis ebben az életszakaszban a legjobb időpont, ha éppen ráérsz. A 20-as éveinkben sokkal spontánabbak és energikusabbak vagyunk, ami az idő előrehaladtával alábbhagy, hiszen ott a család, a munka és a gyerek, sőt a 30-as éveinkben mindenféle hormonális változáson is keresztül megyünk.

Az ösztrogén és a tesztoszteron ingadozása miatt a szexuális vágy kevésbé kiszámíthatóvá válhat, de az erősebb testtudat és az érzelmi mélység nagyobb kielégüléshez vezethet

 – tette hozzá a Kocsis.

40-50 éves kor: tedd le a voksod az ebédszünetek mellett

A negyvenes években újabb fordulatot vehet az életünk, hiszen a gyerekek kirepülhetnek a fészekből szinte üresen hagyva az otthont. Így bátran kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban visszaköltözhet a mindennapokba a spontaneitás, viszont a nők 45 és 55 éves kor között elérik a menopauzát, ami hatással van izgalmi szintjükre. A szeretkezés lényege tehát az, hogy mindenféle nyomás nélkül engedj teret az intimitásnak.

50-60 éves kor: ragadd meg azt a pillanatot, amikor a legenergikusabb vagy

Mivel ebben az időszakban az ösztrogén és a tesztoszteronszint csökkenni kezd, ezért a szakértő szerint az oxitocin nevű hormon jut főszerephez. A legideálisabb pedig a reggeli vagy déli együttlét, a lényeg, hogy kapva kapj az alkalmon, amikor az energiaszinted csúcson van.

60 éves kor felett:

Kocsis úgy véli, hogy ebben az időszakban tudatosabban élhetjük meg az intimitást, mint valaha, ugyanis nem ingadoznak a hormonok és a stressz-szint is csökken. Mivel szükségünk van a relaxáló pihenésre, ezért a délutánok és az esték a legalkalmasabbak arra, hogy kiéljük vágyainkat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu