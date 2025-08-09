Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Emiatt a hihetetlen ok miatt hagyja ki az együttlétet minden harmadik nő: a magyarázat a kutatókat is sokkolta

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 19:45
Egyszerűen csak nem akarják, nem bírják vagy valami egészen más áll a háttérben? Egy friss kutatás szerint a nők egyharmada kihagyja az együttléteket, a megdöbbentő ok előtt pedig még a szakértők is értetlenül állnak. Vajon mi állhat a háttérben?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az intimitás a párkapcsolatok egyik legfontosabb alapköve, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük a kötődést, a bizalmat és a szenvedélyt. Az együttlétek ezért nem csupán a testi vágyról szólnak, hanem a közös élményről és az egymásra hangolódásról. Ha azonban ez a kötelék lazulni kezd, az számos problémát idézhet elő, legyen szó kommunikációs nehézségekről, eltávolodásról vagy akár önbizalomhiányról. Éppen ezért elképesztő, hogy a legújabb kutatás szerint minden harmadik nőnek “jobb dolga akad”, minthogy szeretkezzen a párjávál. De mi ennek a valós oka? A kimerültség, netán a vágy hiánya? Most eláruljuk!

A nők egyharmada hagyja ki az együttlétet, az ok pedig elképesztő.
Ezért mellőzi minden harmadik nő az együttlétet

Egy új kutatás szerint a nők egyharmada inkább elkerülné az együttlétet, ha nem borotválták le a lábukat, sőt egyesek még azt is elárulták, hogy a szeretkezés előtt külön rituálét tartanak.

A szakértők 2000 nőt vontak be a vizsgálatba, melyből kiderült, hogy 79 százalékuk szeret felkészülten belevágni a dolgokba. Ráadásul a gyengébbik nem egyharmada őszintén bevallotta, hogy teljesen elutasítja párja közeledését, ha nem sima a lába. Továbbá minden ötödik nő minimum havonta kétszer, sőt van, aki még ennél is gyakrabban kerüli az együttlétet, ha nem érzi elég összeszedettnek magát.

További meglepő eredmények láttak napvilágot

A kutatás során olyan elképesztő dolgokra is fény derült, miszerint a nők fele viszolyog az intim együttléttől, ha nem tusolt vagy nem mosott fogat előtte, közel 30 százaléka pedig, ha szőrös a hónalja. Ennek eredményeként a nők 32 százaléka érzi úgy, hogy gyorsan rendbe kell tennie magát, amire körülbelül 17 percet szánnak.

együttlét, borotva, borotválkozás
A nők egyharmada inkább elkerülné az együttlétet, ha nem borotválták le a lábukat.
Miért ennyire fontos a nők számára az ápoltság?

A megkérdezettek 90 százaléka úgy gondolta, hogy az ápoltság hozzájárul az önbizalom növeléséhez, ami természetesen elengedhetetlen a felszabadult együttléthez.

Bár lehet, hogy a másikat ez nem zavarja, és az intimitási rituálék egyénenként változnak, az, hogy a legintimebb pillanatokban a lehető legjobban érezzük magunkat és a legjobban nézzünk ki, nagy dolog lehet 

– magyarázta a Philips Lumea szóvivője a The Daily Starnak.

Ezzel szemben meglepő, hogy a nők 32 százalékát nem zavarja, ha a partnerük nem veszi a fáradtságot, hogy rendbe tegye magát.

Az egész arról szól, hogy rangsoroljuk, hogy mi az, amit személyesen úgy érzünk, hogy meg kell tennünk ahhoz, hogy a lehető legjobban érezzük magunkat, akár a szőrtelenítés mellett döntünk, és megtaláljuk a leggyorsabb módját annak, hogy ezt megtehessük 

– zárta gondolatait a szóvivő.

Az alábbi videó a szeret és az intimitás gyógyító erejét mutatja be:

