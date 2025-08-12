3+1 jógagyakorlat, amely javíthat a hallásunkon

A jóga nemcsak az izmokat mozgatja át, hanem az idegrendszert is nyugtatja, javítja a keringést és a test energiaáramlását. Ismerd meg, hogyan javíthatod természetesen a fül egészségét légzőgyakorlatokkal és jógamozdulatokkal!

A jóga jótékony hatással lehet a hallásra, mivel javíthatja a vérkeringést az agyban és a fülben, ami elengedhetetlen az idegek optimális működéséhez és a sejtek méregtelenítéséhez. Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Mi köze a jógának a halláshoz?

A hallásromlás okai gyakran nemcsak fizikai eredetűek, hanem összefügghetnek a stresszel, a nyaki és állkapocs körüli feszültségekkel, vagy a nem megfelelő oxigénellátással. A következő gyakorlatok segítenek újraharmonizálni a test ezen részeit. Ha rendszeresen elvégzed azokat, akkor enyhébb halláscsökkenés esetén kifejezetten hatásosak lehetnek.

3+1 otthon is végezhető jógagyakorlat a jobb hallás érdekében

1. Bhramari pranayama (zúgó méh-légzés)

Ez a légzőgyakorlat a fej és a fül körül kelt rezgéseket, amelyek serkentik a hallójáratok és az idegek működését.

Hogyan csináld?

Ülj egyenes háttal, csukd be a szemed

Fedd be a füledet a hüvelykujjaddal, a többi ujjal a szem és homlok környékét

Lélegezz mélyet, majd kilégzéskor zümmögj mély, halk „mmm” hangot

Ismételd meg 5–10 alkalommal

2. Váll és nyaklazító gyakorlatok

A nyaki feszültség csökkenti a fej vérellátását, ezáltal rontja a fül működését. Egyszerű, lassú fejfordítások, oldalra döntések, vállkörzések segítenek lazítani az izmokat.

Bors tipp: a jó testtartás, nyújtott gerinc javítja a fülhöz vezető idegek és erek működését.

3. Koponyatisztító légzés (Kapála-bhátí-pránájáma)

Ez az élénk légzőgyakorlat megtisztítja az orr- és arcüreget, fokozza az oxigénáramlást, és segíthet füldugulás esetén is.

Figyelem: Ne végezd a gyakorlatot, ha fülgyulladásod vagy magas vérnyomásod van!

Hogyan csináld?

Ülj kényelmesen

Belégzés passzívan, kilégzés aktívan az orron át, rövid, erőteljes fújásokkal

Kezd 30 fújással, pihenj, majd ismételd meg

4. Shunya mudra (hallás-mudra)

Ez az ujjpozíció az energiát a fül felé irányítja. A jóga a testhelyzeteken és a légzés-gyakorlatokon kívül kézmozdulatokból, úgynevezett mudrákból áll, amelyek fontos részei a jógikus gyógyulási folyamatnak. A Shunya Mudra ajánlott fülzúgás, szédülés, fülfájás és halláscsökkenés esetén.

Hogyan csináld?

Hajlítsd be a középső ujjadat a hüvelykujj tövéhez

A hüvelykujjaddal finoman nyomd le a középső ujjat

A többi ujj nyújtva

Tartsd ezt a kéztartást 10–15 percig naponta

Mindennapi jóga flow a testi-lelki-mentális egészségért - 30 perc

