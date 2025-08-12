3+1 jógagyakorlat, amely javíthat a hallásunkon

A jóga nemcsak az izmokat mozgatja át, hanem az idegrendszert is nyugtatja, javítja a keringést és a test energiaáramlását. Ismerd meg, hogyan javíthatod természetesen a fül egészségét légzőgyakorlatokkal és jógamozdulatokkal!
A hallásromlás okai gyakran nemcsak fizikai eredetűek, hanem összefügghetnek a stresszel, a nyaki és állkapocs körüli feszültségekkel, vagy a nem megfelelő oxigénellátással. A következő gyakorlatok segítenek újraharmonizálni a test ezen részeit. Ha rendszeresen elvégzed azokat, akkor enyhébb halláscsökkenés esetén kifejezetten hatásosak lehetnek.
1. Bhramari pranayama (zúgó méh-légzés)
Ez a légzőgyakorlat a fej és a fül körül kelt rezgéseket, amelyek serkentik a hallójáratok és az idegek működését.
Hogyan csináld?
2. Váll és nyaklazító gyakorlatok
A nyaki feszültség csökkenti a fej vérellátását, ezáltal rontja a fül működését. Egyszerű, lassú fejfordítások, oldalra döntések, vállkörzések segítenek lazítani az izmokat.
Bors tipp: a jó testtartás, nyújtott gerinc javítja a fülhöz vezető idegek és erek működését.
3. Koponyatisztító légzés (Kapála-bhátí-pránájáma)
Ez az élénk légzőgyakorlat megtisztítja az orr- és arcüreget, fokozza az oxigénáramlást, és segíthet füldugulás esetén is.
Figyelem: Ne végezd a gyakorlatot, ha fülgyulladásod vagy magas vérnyomásod van!
Hogyan csináld?
4. Shunya mudra (hallás-mudra)
Ez az ujjpozíció az energiát a fül felé irányítja. A jóga a testhelyzeteken és a légzés-gyakorlatokon kívül kézmozdulatokból, úgynevezett mudrákból áll, amelyek fontos részei a jógikus gyógyulási folyamatnak. A Shunya Mudra ajánlott fülzúgás, szédülés, fülfájás és halláscsökkenés esetén.
Hogyan csináld?
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
