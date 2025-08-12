AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3+1 jógagyakorlat, amely javíthat a hallásunkon

hallás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 08:45
jógaegészségmozgás
A hallásromlás nem csak időskorban jelenhet meg, azt pedig sokan nem is gondolnák, hogy a jóga természetes segítséget nyújthat ebben. Bizonyos légzőgyakorlatok és testtartások serkentik a fej és a fül vérellátását, oldják a stresszt – ami gyakran súlyosbítja a fülproblémákat –, sőt pozitív hatással lehetnek a belső fülre is. Ha nem szeretnél rögtön gyógyszerekhez nyúlni, próbáld ki ezeket az otthon is végezhető jógagyakorlatokat!
Bors
A szerző cikkei

A jóga nemcsak az izmokat mozgatja át, hanem az idegrendszert is nyugtatja, javítja a keringést és a test energiaáramlását. Ismerd meg, hogyan javíthatod természetesen a fül egészségét légzőgyakorlatokkal és jógamozdulatokkal!

Vinyasa jógagyakorlatokat végző nő a szabadban
A jóga jótékony hatással lehet a hallásra, mivel javíthatja a vérkeringést az agyban és a fülben, ami elengedhetetlen az idegek optimális működéséhez és a sejtek méregtelenítéséhez. Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

Mi köze a jógának a halláshoz?

A hallásromlás okai gyakran nemcsak fizikai eredetűek, hanem összefügghetnek a stresszel, a nyaki és állkapocs körüli feszültségekkel, vagy a nem megfelelő oxigénellátással. A következő gyakorlatok segítenek újraharmonizálni a test ezen részeit. Ha rendszeresen elvégzed azokat, akkor enyhébb halláscsökkenés esetén kifejezetten hatásosak lehetnek. 

3+1 otthon is végezhető jógagyakorlat a jobb hallás érdekében

1. Bhramari pranayama (zúgó méh-légzés)

Ez a légzőgyakorlat a fej és a fül körül kelt rezgéseket, amelyek serkentik a hallójáratok és az idegek működését. 
Hogyan csináld? 

  • Ülj egyenes háttal, csukd be a szemed 
  • Fedd be a füledet a hüvelykujjaddal, a többi ujjal a szem és homlok környékét 
  • Lélegezz mélyet, majd kilégzéskor zümmögj mély, halk „mmm” hangot 
  • Ismételd meg 5–10 alkalommal 

2. Váll és nyaklazító gyakorlatok

A nyaki feszültség csökkenti a fej vérellátását, ezáltal rontja a fül működését. Egyszerű, lassú fejfordítások, oldalra döntések, vállkörzések segítenek lazítani az izmokat. 

Bors tipp: a jó testtartás, nyújtott gerinc javítja a fülhöz vezető idegek és erek működését. 

3. Koponyatisztító légzés (Kapála-bhátí-pránájáma)

Ez az élénk légzőgyakorlat megtisztítja az orr- és arcüreget, fokozza az oxigénáramlást, és segíthet füldugulás esetén is. 
Figyelem: Ne végezd a gyakorlatot, ha fülgyulladásod vagy magas vérnyomásod van! 
Hogyan csináld? 

  • Ülj kényelmesen 
  • Belégzés passzívan, kilégzés aktívan az orron át, rövid, erőteljes fújásokkal 
  • Kezd 30 fújással, pihenj, majd ismételd meg

4. Shunya mudra (hallás-mudra)

Ez az ujjpozíció az energiát a fül felé irányítja. A jóga a testhelyzeteken és a légzés-gyakorlatokon kívül kézmozdulatokból, úgynevezett mudrákból áll, amelyek fontos részei a jógikus gyógyulási folyamatnak. A Shunya Mudra ajánlott fülzúgás, szédülés, fülfájás és halláscsökkenés esetén.
Hogyan csináld? 

  • Hajlítsd be a középső ujjadat a hüvelykujj tövéhez 
  • A hüvelykujjaddal finoman nyomd le a középső ujjat 
  • A többi ujj nyújtva 
  • Tartsd ezt a kéztartást 10–15 percig naponta 

Mindennapi jóga flow a testi-lelki-mentális egészségért - 30 perc

Ezek is érdekelhetnek:

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu