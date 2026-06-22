Bikinivonal borotválása kiütések nélkül? Ezt a hibát soha ne kövesd el a kozmetikus szerint

A nyári hónapokban elkezdünk gyakrabban szőrteleníteni, hogy felvehessük a várva várt lenge ruháinkat, és a strandon is kellemesen sütkérezhessünk. Azonban kevés az olyan nő, akinek az állandó borotválkozásról ne a piros pöttyök, a viszketés vagy a gyulladt fájdalom jutna eszébe. Hogy idén elkerüld a szőrtüszőgyulladás minden kellemetlen tünetét, most Juhász Dzsenifer kozmetikust kérdeztük arról, mit tehetünk a selymes, puha, szőrtelen bőr érdekében.
„A szőrtüszőgyulladás a szőrtüsző felületes vagy mély gyulladásos folyamata” – magyarázza Juhász Dzsenifer kozmetikus.
Egyesek csak néhány apró piros pöttyként találkoznak vele, de sok nő tudja, hogy a szőrtüszőgyulladás ennél egy jóval kellemetlenebb problémává is válhat. Főleg nyáron! A bikinivonalon, hónaljban vagy a lábakon kialakuló gyulladás egyrészt esztétikailag zavaró lehet, de komoly fájdalommal is járhat.
A kozmetikus elárulta, hogy a szőrtüszőgyulladás hátterében több tényező is állhat:
„Leggyakrabban baktériumok, ritkábban gombák okozzák, amelyek a sérült bőrbarrieren keresztül bejutnak a tüszőbe.”
„A szőrszálak borotválása, gyantázása vagy epilálása során a szőrtüsző fala mikroszkopikus mértékben sérül, így kaput nyit a fertőzéseknek.”
„Amikor a merev, göndör vagy rossz szögben elvágott szőrszál nem tud áttörni a hámrétegen, hanem visszafelé, a bőr mélyebb rétegei felé kezd növekedni, idegentest-reakciót és steril gyulladást váltva ki.”
„A szoros ruházat, a fokozott izzadás és a nehéz, komedogén testápolók elzárják a szőrtüsző nyílását.”
Sokan elkövetnek olyan hibákat a szőrtelenítés során, illetve a mindennapokban, amelyek jelentősen növelik a gyulladás kialakulásának esélyét; azonban ezek többsége könnyen elkerülhető, ha tudjuk, mire érdemes figyelni.
„Az életlen vagy nem megfelelően fertőtlenített borotva használata is. A tompa penge felsérti a hámréteget, a többször használt fejeken pedig elszaporodnak a baktériumok” – figyelmeztet a szakember.
Szintén ide tartozik a száraz borotválkozás, ami „megfosztja a bőrt a természetes hidrolipid rétegétől, növelve a mikrosérülések kockázatát”, illetve a szőrnövekedéssel ellentétes irányú borotválkozás is. Dzsenifer szerint sokan a simább eredmény érdekében alkalmazzák, de ezzel egy jóval kellemetlenebb következményt kockáztatnak: „Az ellentétes irányú borotválkozás a szőrszálat a bőrfelszín alá kényszeríti, ami drasztikusan növeli a szőrbenövés esélyét” – magyarázza a kozmetikus.
Dzsenifer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szőrtelenítés utáni utóápolás hiánya vagy rossz megválasztása szintén növelheti a szőrbenövés és a gyulladás esélyét, mivel:
Az illatosított, alkoholtartalmú készítmények irritálják a frissen megnyílt szőrtüszőket.
Szerencsére néhány szabály betartásával jelentősen csökkenthető a szőrtüszőgyulladás kialakulásának kockázata. A szakember a következőket ajánlja:
A szőrtüszőgyulladás megelőzésében a megfelelő bőrápoló hatóanyagok is rengeteget segíthetnek. A kozmetikus a következőket ajánlja:
Kémiai hámlasztók (AHA- és BHA-savak)
Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató hatóanyagok
A kozmetikus arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos esetekben már nem elegendő a szőrtüszőgyulladás otthoni kezelése:
Ha a gyulladás kiterjedt, rendkívül fájdalmas, vagy mély, kemény csomókká (furunkulus, karbunkulus) alakul, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni
– figyelmeztet Dzsenifer.
A szakértő szerint tehát a szőrtüszőgyulladás nem elkerülhetetlen velejárója a szőrtelenítésnek. A megfelelő otthoni szőrtelenítési technika, a tudatos utóápolás és a bőr igényeinek megfelelő hatóanyagok használata rengeteg kellemetlenségtől óvhat meg a strandszezonban.
Hallgasd meg a következő videóban egy dermatológus tanácsait is a szőrbenövés kapcsán:
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