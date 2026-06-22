Bikinivonal borotválása kiütések nélkül? Ezt a hibát soha ne kövesd el a kozmetikus szerint

A nyári hónapokban elkezdünk gyakrabban szőrteleníteni, hogy felvehessük a várva várt lenge ruháinkat, és a strandon is kellemesen sütkérezhessünk. Azonban kevés az olyan nő, akinek az állandó borotválkozásról ne a piros pöttyök, a viszketés vagy a gyulladt fájdalom jutna eszébe. Hogy idén elkerüld a szőrtüszőgyulladás minden kellemetlen tünetét, most Juhász Dzsenifer kozmetikust kérdeztük arról, mit tehetünk a selymes, puha, szőrtelen bőr érdekében.

A kozmetikus tanácsai: így előzd meg a szőrtüszőgyulladást!

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Miért alakul ki a szőrtüszőgyulladás?

Melyek a leggyakoribb borotválkozási és szőrtelenítési hibák, amik előidézik?

Milyen hatóanyagok és praktikák segíthetnek a megelőzésben?

Szőrtüszőgyulladás: miért alakul ki?

„A szőrtüszőgyulladás a szőrtüsző felületes vagy mély gyulladásos folyamata” – magyarázza Juhász Dzsenifer kozmetikus.

Egyesek csak néhány apró piros pöttyként találkoznak vele, de sok nő tudja, hogy a szőrtüszőgyulladás ennél egy jóval kellemetlenebb problémává is válhat. Főleg nyáron! A bikinivonalon, hónaljban vagy a lábakon kialakuló gyulladás egyrészt esztétikailag zavaró lehet, de komoly fájdalommal is járhat.

A szőrtüszőgyulladás kialakulásának okai

A kozmetikus elárulta, hogy a szőrtüszőgyulladás hátterében több tényező is állhat:

Mikrobiális fertőzés:

„Leggyakrabban baktériumok, ritkábban gombák okozzák, amelyek a sérült bőrbarrieren keresztül bejutnak a tüszőbe.”

Mechanikai irritáció:

„A szőrszálak borotválása, gyantázása vagy epilálása során a szőrtüsző fala mikroszkopikus mértékben sérül, így kaput nyit a fertőzéseknek.”

Pseudofolliculitis (szőrbenövés):

„Amikor a merev, göndör vagy rossz szögben elvágott szőrszál nem tud áttörni a hámrétegen, hanem visszafelé, a bőr mélyebb rétegei felé kezd növekedni, idegentest-reakciót és steril gyulladást váltva ki.”

Oklúzió (eltömődés):

„A szoros ruházat, a fokozott izzadás és a nehéz, komedogén testápolók elzárják a szőrtüsző nyílását.”

Sokan elkövetnek olyan hibákat a szőrtelenítés során, illetve a mindennapokban, amelyek jelentősen növelik a gyulladás kialakulásának esélyét; azonban ezek többsége könnyen elkerülhető, ha tudjuk, mire érdemes figyelni.