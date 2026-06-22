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Nő a strandon szőrtüszőgyulladással küzd.

Bikinivonal borotválása kiütések nélkül? Ezt a hibát soha ne kövesd el a kozmetikus szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors borotválkozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 17:30
nyári szőrtelenítésszőrtüszőgyulladásszőrbenövés
Indul a strandszezon! Ezt az időszakot azonban egyvalami könnyen kellemetlenné teheti: ahogy egyre gyakrabban szőrtelenítünk, úgy jelenhetnek meg a bosszantó piros pöttyök, irritáció és a sajgó bőrproblémák. A kozmetikus most elárult minden tippet és trükköt, amelyek segíthetnek elkerülni a szőrtüszőgyulladást! Lehet, érdemes megfogadni a tanácsait.
Ripszám Boglárka
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A nyári hónapokban elkezdünk gyakrabban szőrteleníteni, hogy felvehessük a várva várt lenge ruháinkat, és a strandon is kellemesen sütkérezhessünk. Azonban kevés az olyan nő, akinek az állandó borotválkozásról ne a piros pöttyök, a viszketés vagy a gyulladt fájdalom jutna eszébe. Hogy idén elkerüld a szőrtüszőgyulladás minden kellemetlen tünetét, most Juhász Dzsenifer kozmetikust kérdeztük arról, mit tehetünk a selymes, puha, szőrtelen bőr érdekében.

Szőrtüszőgyulladás a bikinivonal borotválása után.
A kozmetikus tanácsai: így előzd meg a szőrtüszőgyulladást!
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock
  • Miért alakul ki a szőrtüszőgyulladás?
  • Melyek a leggyakoribb borotválkozási és szőrtelenítési hibák, amik előidézik?
  • Milyen hatóanyagok és praktikák segíthetnek a megelőzésben?

Szőrtüszőgyulladás: miért alakul ki?

„A szőrtüszőgyulladás a szőrtüsző felületes vagy mély gyulladásos folyamata” – magyarázza Juhász Dzsenifer kozmetikus.

Egyesek csak néhány apró piros pöttyként találkoznak vele, de sok nő tudja, hogy a szőrtüszőgyulladás ennél egy jóval kellemetlenebb problémává is válhat. Főleg nyáron! A bikinivonalon, hónaljban vagy a lábakon kialakuló gyulladás egyrészt esztétikailag zavaró lehet, de komoly fájdalommal is járhat.

A szőrtüszőgyulladás kialakulásának okai

A kozmetikus elárulta, hogy a szőrtüszőgyulladás hátterében több tényező is állhat:

Mikrobiális fertőzés:

„Leggyakrabban baktériumok, ritkábban gombák okozzák, amelyek a sérült bőrbarrieren keresztül bejutnak a tüszőbe.”

Mechanikai irritáció:

„A szőrszálak borotválása, gyantázása vagy epilálása során a szőrtüsző fala mikroszkopikus mértékben sérül, így kaput nyit a fertőzéseknek.”

Pseudofolliculitis (szőrbenövés):

„Amikor a merev, göndör vagy rossz szögben elvágott szőrszál nem tud áttörni a hámrétegen, hanem visszafelé, a bőr mélyebb rétegei felé kezd növekedni, idegentest-reakciót és steril gyulladást váltva ki.”

Oklúzió (eltömődés):

„A szoros ruházat, a fokozott izzadás és a nehéz, komedogén testápolók elzárják a szőrtüsző nyílását.”

Sokan elkövetnek olyan hibákat a szőrtelenítés során, illetve a mindennapokban, amelyek jelentősen növelik a gyulladás kialakulásának esélyét; azonban ezek többsége könnyen elkerülhető, ha tudjuk, mire érdemes figyelni.

„Az életlen vagy nem megfelelően fertőtlenített borotva használata is. A tompa penge felsérti a hámréteget, a többször használt fejeken pedig elszaporodnak a baktériumok” – figyelmeztet a szakember.

Szintén ide tartozik a száraz borotválkozás, ami „megfosztja a bőrt a természetes hidrolipid rétegétől, növelve a mikrosérülések kockázatát”, illetve a szőrnövekedéssel ellentétes irányú borotválkozás is. Dzsenifer szerint sokan a simább eredmény érdekében alkalmazzák, de ezzel egy jóval kellemetlenebb következményt kockáztatnak: „Az ellentétes irányú borotválkozás a szőrszálat a bőrfelszín alá kényszeríti, ami drasztikusan növeli a szőrbenövés esélyét” – magyarázza a kozmetikus.

Dzsenifer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szőrtelenítés utáni utóápolás hiánya vagy rossz megválasztása szintén növelheti a szőrbenövés és a gyulladás esélyét, mivel:

Az illatosított, alkoholtartalmú készítmények irritálják a frissen megnyílt szőrtüszőket.

A szőrtüszőgyulladás kezelése házilag:

Szerencsére néhány szabály betartásával jelentősen csökkenthető a szőrtüszőgyulladás kialakulásának kockázata. A szakember a következőket ajánlja:

  1. Egyszer használatos vagy rendszeresen fertőtlenített borotvapengék.
  2. A bőr fellazítása (például langyos vizes zuhany, a zuhany végére időzített szőrtelenítés) és borotvahab használata.
  3. Szőrtelenítés után laza, pamut ruházat viselése a dörzsölődés elkerülése érdekében.
Szőrtüszőgyulladástól szenvedő nő rövidnadrágban.
„A későbbiekben is kerülendő a szoros ruházat, ülőmunkát végzőknél a műszálas darabok és a harisnya" – tanácsolja Juhász Dzsenifer kozmetikus.
Fotó: Patcharanan / Shutterstock

A szőrtüszőgyulladás megelőzésében a megfelelő bőrápoló hatóanyagok is rengeteget segíthetnek. A kozmetikus a következőket ajánlja:

Kémiai hámlasztók (AHA- és BHA-savak)

  • Szalicilsav (BHA):
    „Zsírban oldódó tulajdonsága miatt képes behatolni a szőrtüszők belsejébe, kitisztítja a pórusokat, és gyulladáscsökkentő hatású.”
  • Glikolsav vagy tejsav (AHA):
    „Eltávolítják az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről, így a szőrszálak könnyebben törnek utat maguknak, megelőzve a benövést.”

Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató hatóanyagok

  • Niacinamid:
    „Erősíti a bőrbarriert, szabályozza a faggyútermelést, és csökkenti a pirosságot.”
  • Cink:
    „Antimikrobiális és faggyúszabályozó tulajdonságú.”
  • Panthenol és allantoin:
    „Gyorsítják a hámregenerációt és nyugtatják az irritált bőrt.”
A szőrtüszőgyulladás ellen hosszú távú megoldás a lézeres szőrtelenítés.
Hosszú távú megoldás a szőrtüszőgyulladás ellen: „a tartós lézeres szőrtelenítés (például dióda lézer) magát a szőrtüszőt semmisíti meg, így gyökerestül szünteti meg a probléma forrását” – mondja a kozmetikus.
Fotó: Dasha Petrenko / Shutterstock

Nem múló szőrtüszőgyulladás

A kozmetikus arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos esetekben már nem elegendő a szőrtüszőgyulladás otthoni kezelése:

Ha a gyulladás kiterjedt, rendkívül fájdalmas, vagy mély, kemény csomókká (furunkulus, karbunkulus) alakul, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni

– figyelmeztet Dzsenifer.

A szakértő szerint tehát a szőrtüszőgyulladás nem elkerülhetetlen velejárója a szőrtelenítésnek. A megfelelő otthoni szőrtelenítési technika, a tudatos utóápolás és a bőr igényeinek megfelelő hatóanyagok használata rengeteg kellemetlenségtől óvhat meg a strandszezonban.

Hallgasd meg a következő videóban egy dermatológus tanácsait is a szőrbenövés kapcsán:

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