Tökéletes trükk: többet nem kell aggódnod a bikinivonalad miatt nyáron!

Jó hírünk van! Most már, emiatt sem kell aggódnod. Egyedül is megoldhatod; otthon, fillérekből lehet tökéletes a bikinivonalad egész nyáron! Mutatjuk, hogy lehet stressz és fájdalom nélkül megoldani a bikinivonal problémáját.

Így lehet tökéletes a bikinivonalad egész nyáron! Fotó: New Africa / Shutterstock

Tökéletes bikinivonal – tényleg csak a szerencséseknek jár?

Eddig azt hitted, hogy csak azok nem takargatják a bikinivonalukat, akik minden héten a kozmetikusnál dekkolnak, vagy kifizethetik a lézeres szőrtelenítést? Esetleg egyszerűen csak annyira szerencsések, hogy nem pattognak ki vagy pirosodnak be minden egyes borotválkozás után?

Akkor most figyelj, mert mutatjuk a trükköt, amivel te is ilyen szerencsésnek mondhatod majd magad az idei bikiniszezonban! Ahhoz, hogy önfeledten és önbizalommal élvezhesd a napozást, a fürdőzést és a röplabdázást is a strandon, nem kell más, csak egy-két jól célzott lépés a fürdőszobádban.

Otthoni szőrtelenítés – így ne irritáld túl a bőrödet az érzékeny területeken

A borotválkozás folyamata a fájdalommentes és gyors. Akár az utolsó pillanatban is eszedbe juthat, hogy rég szőrtelenítettél. Utána viszont; szinte biztos, hogy találkozol jó pár piros pöttyel, és benőtt szőrszállal is.

A gyantázás hosszútávú megoldás, de sokkal kényelmetlenebb procedúra. Főleg, ha otthon szeretné az ember elintézni magának. Plusz a fájdalmat sem mindenki bírja.

Az epilátort pedig nem kell bemutatnunk... Inkább csak a legbátrabbaknak ajánljuk.

De a jó hír, hogy a bikinivonalad „minősége”, nem feltétlen függ az eszköztől, amit alkalmazol az intim területeken. A titok nyitja az előkészítésben és az utóápolásban rejlik.

A trükk, amit nem szabad kihagynod, egyetlen szőrtelenítéskor sem

Bőrelőkészítés – a titkos fegyver

Prevenciós jelleggel kell a szőrtelenítéshez hozzáállnod, mivel a legnagyobb problémák a bikinivonaladnál, így kerülhetők el.

Ha heti 2-3 alkalommal bőrradírozol, a szőrszálaid nem fognak olyan könnyen benőni, mivel a bőrradír segít eltávolítani az elhalt hámsejteket. A legjobb, ha közvetlen a szőrtelenítést megelőző napon is peelingelsz, és cukros vagy só alapú bőrradírt használsz. Szappan és borotvahab helyett – van jobb megoldás

A szappan és a borotvahab lehet, hogy szuperül alkalmazható borotválkozás közben, de elképesztően szárítják a bőrt!

Jobban jársz, ha egy jó minőségű, természetes olajat használsz. Ez nemcsak a folyamatot könnyíti meg, de nyugtatja és hidratálja is a bőrödet. A „hogyan” sem mindegy

Sokan azt gondolják, hogy alaposabb munkát végeznek, ha a szőr növekedési irányával ellenkezően borotválkoznak, de hidd el; a bőröd erről nem így vélekedik! El sem tudod képzelni, mennyi kellemetlen utóhatástól kímélhetnéd meg a bikinivonaladat, ha a megegyező irányt követnéd. Utóápolás – hűsítés és hidratálás

Bármilyen illatos hidratáló krémet is használsz jelenleg, most abba kell hagynod! Ha nem szeretnéd, hogy kipirosodjon, kipattogjon a bőröd, válassz egy aloe verás gél állagú krémet, hideg borogatást, aztán egy könnyed állagú, illatmentes testápolót.