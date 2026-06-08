Készítsünk hajnövesztő csodaszert rozmaringból

1. Serkenti a vérkeringést

A rozmaringban található illóolajok serkentik a vérkeringést a fejbőrben, amely elősegítheti a haj növekedését, emellett csökkenti a hajhullást is. Erős vagy hirtelen ritkulás esetén azonban érdemes orvossal konzultálni.

A rozmaring a kozmetikában is egy titkos fegyver! / Fotó: Dragon Images / Shutterstock

2. Vigyázzunk a vegyszerekre

A legbiztonságosabb megoldás, ha a rozmaringot saját kertből vagy balkonládából gyűjtjük, de ha boltban vesszük, lehetőleg bio terméket válasszunk, így kisebb az esélye annak, hogy vegyszermaradványok vannak rajta.

3. Mikor érdemes levágni?

Kora reggel érdemes szedni, amikor a növény még friss. Mielőtt levágnánk a szálakat, finoman dörzsöljük meg az ujjunkkal a zöld leveleket. Akkor jó, ha a kezünkön enyhén csípős illatot érzünk. Fontos, hogy ne száraz vagy barnuló ágakat használjunk.

4. Lassabb, de hatásosabb

A rozmaringolajat kétféleképpen is elkészíthetjük. A hideg áztatási módszer lassabb, de erősebb hatású: tegyünk egy tiszta üvegbe öt rozmaringágat, öntsük fel ricinusolajjal úgy, hogy teljesen ellepje. Zárjuk le az üveget, majd tartsuk sötét, meleg helyen három hétig. Pár naponta rázzuk meg, majd szűrjük le.

5. Készítsünk vízfürdőt

A melegítős módszer gyorsabb, így ha kevés időnk van, érdemes ezt kipróbálni. Miután ráöntöttük a ricinusolajat a rozmaringra, tegyük az üveget legalább egy órára felmelegített vízbe. Ügyeljünk arra, hogy a vízhőmérséklet ne emelkedjen 60 fok fölé. Szűrjük le, és töltsük egy palackba.

6. Turbózzuk fel a hatást

Ha erősebb hatást szeretnénk, tehetünk hozzá csalánt és borsmentát is. Előbbi tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, például vassal, így erősítheti a hajhagymákat, míg utóbbi fokozza a fejbőr vérkeringését, ettől pedig több tápanyagot tud felvenni.

7. Tegyünk a samponba

A házi rozmaringolajból tegyünk a samponba tíz cseppet, és a szokásos módon mossuk meg a hajunkat. Fontos, hogy ne az egész flakonba öntsük! Mindig csak egy adagot nyomjunk a tenyerünkbe, és ebbe csepegtessünk az olajból.

8. Masszírozzunk a fejbőrbe

Hatásos úgy is, ha hajmosás előtt fél órával gyengéden belemasszírozunk néhány cseppet a fejbőrünkbe. Fontos, hogy öblítsük le tiszta vízzel.

9. A legjobb kiegészítés