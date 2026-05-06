„Mindent köszönünk” – szívszorító levelet kapott az Országos Mentőszolgálat

Szívhez szóló történetet osztott meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Egy édesanya levélben mondott köszönetet annak a mentősnek, aki segített megnyugtatni ötéves kisfiát egy ijesztő baleset után.
Az anya beszámolója szerint kisfia, Beni az óvodában nekirohant egy oszlopnak, és erősen vérezni kezdett. Az óvónők azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, amíg a mentők megérkeztek. A levélben külön kiemelte Levi mentős hozzáállását, aki gyorsan megtalálta a hangot a kisfiúval. Beni annyira megszerette a mentőst, hogy „űrhajóssá” változott mellette, és a mentőautóban is úgy utazott, mintha egy űrmisszió részese lenne.
Az édesanya szerint Levi sokat segített abban, hogy a kisfiú ne traumaként élje meg az esetet.
Nagyon hálás vagyok Levinek, hogy így oldotta a kisfiamban a feszültséget, és az egész nem egy rossz élményként maradt meg
– írta.
Beni végül csak rövid megfigyelésre szorult a kórházban, ahonnan hamar hazaengedték. Az anyuka azt is elárulta, hogy a kisfiú azóta is a mentőstől kapott fecskendővel játszik otthon.
Mindent köszönünk!
Az Országos Mentőszolgálat a megható üzenetet saját Facebook-oldalán osztotta meg, ahol rengetegen mondtak köszönetet a mentők munkájáért a kommentek között. Az egyik kommentelő így írt a poszt alá:
Egy autóbaleset után a mentősök olyan kedvesek voltak a kislányommal, hogy azóta is élményként említi, hogy mentőben utazhatott és imádja a mentősöktől kapott plüssöket. Köszönöm a munkájukat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.