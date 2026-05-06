„Mindent köszönünk” – szívszorító levelet kapott az Országos Mentőszolgálat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 20:55
Nagyon hálás az édesanya. Hőssé vált a mentős amikor egy kisfián segített.

Szívhez szóló történetet osztott meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Egy édesanya levélben mondott köszönetet annak a mentősnek, aki segített megnyugtatni ötéves kisfiát egy ijesztő baleset után.

Az édesanya végtelenül hálás a mentőszolgálatnak.
Példásan viselkedett a mentős

Az anya beszámolója szerint kisfia, Beni az óvodában nekirohant egy oszlopnak, és erősen vérezni kezdett. Az óvónők azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, amíg a mentők megérkeztek. A levélben külön kiemelte Levi mentős hozzáállását, aki gyorsan megtalálta a hangot a kisfiúval. Beni annyira megszerette a mentőst, hogy „űrhajóssá” változott mellette, és a mentőautóban is úgy utazott, mintha egy űrmisszió részese lenne.

Az édesanya szerint Levi sokat segített abban, hogy a kisfiú ne traumaként élje meg az esetet. 

Nagyon hálás vagyok Levinek, hogy így oldotta a kisfiamban a feszültséget, és az egész nem egy rossz élményként maradt meg

 – írta.

Beni végül csak rövid megfigyelésre szorult a kórházban, ahonnan hamar hazaengedték. Az anyuka azt is elárulta, hogy a kisfiú azóta is a mentőstől kapott fecskendővel játszik otthon. 

Mindent köszönünk!

Az Országos Mentőszolgálat a megható üzenetet saját Facebook-oldalán osztotta meg, ahol rengetegen mondtak köszönetet a mentők munkájáért a kommentek között. Az egyik kommentelő így írt a poszt alá: 

Egy autóbaleset után a mentősök olyan kedvesek voltak a kislányommal, hogy azóta is élményként említi, hogy mentőben utazhatott és imádja a mentősöktől kapott plüssöket. Köszönöm a munkájukat!

 

 

