A láncok közül a pesti luxusig menekült a sokat szenvedett Piroska

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 21:00
Piroska, a sokat szenvedett kutyus története és a Vigyél Haza Alapítvány is bizonyítja, hogy sosem késő új életet kezdeni, még akkor sem, ha az emberi kegyetlenség mély sebeket hagyott a testen és a lelken egyaránt. A Vigyél Haza Alapítvány által szervezett vasárnapi Belvárosi Kutyafesztiválon pedig az is kiderül, mit tud egy vak és süket eb!
Megrázó képekkel indult a január az állatvédők számára, amikor egy 12 éves, láncra vert kutya sorsáról kaptak hírt. Amikor a hatóságok rátaláltak a kutyusra, a látvány még a sokat látott szakembereket is megdöbbentette: a nyakába vágott lánc már mélyen a húsába ágyazódott. A Vigyél Haza Alapítvány sikertörténete akkor vette kezdetét, amikor az önkormányzat közbenjárásával sikerült a tulajdonosokat lemondatni az állatról, és megkezdődhetett Piroska hosszú és rögös útja a gyógyulás felé.

A 12 éves kutyus, Piroska ilyen mostoha környezetből került a Vigyél Haza Alapítvány gondozásába / Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Orvosi csoda és az a bizonyos csinos garbó

A mentés után Piroska azonnal a műtőasztalra került, ahol a sikeres beavatkozást követően fűtött kutyaszobában lábadozhatott. A nyakán tátongó sebek miatt az orvosok tanácsára 

egy ideig stílusos garbókat viselt, ami nemcsak a gyógyulását segítette, de igazi kis divatdiktátort csinált a cuki négylábúból.

 Az alapítvány munkatársai egy percre sem adták fel a reményt, és biztosak voltak benne, hogy Piroska türelme végül elnyeri méltó jutalmát.

A 12 éves kutyus, Piroska szinte az egész életét láncra verve töltötte / Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

A sorsszerű találkozás a Vigyél Haza Alapítványnál: Kriszta és Piroska

A történet legszebb fordulata azonban csak ezután következett. Kriszta, aki már a kutyus kiszabadításánál is segédkezett, hónapokon át látogatta a menhelyen védencét. Ahogy telt az idő, a közös kirándulások során világossá vált: ők ketten összetartoznak. A „nagy napon” végre aláírták az örökbefogadási papírokat, és 

Piroska elfoglalhatta méltó helyét új, pesti kertes házában.

Kriszta és Piroska egymásra találása sorsszerű volt / Fotó: Vigyél Haza Alapítvány

Új élet, új szabályok: boldogság 12 évesen

Kriszta elmondása szerint Piroska mindössze négy nap alatt teljesen kinyílt:

ugrál, játszik, és még a házőrzés felelősségét is magára vállalta.

Bár a család „főnöke”, Mancica cica néha egy-egy figyelmeztető pofonnal teszi helyre a lelkes ebet, a harmónia teljes. Az utcabéliek is kitörő örömmel és szeretettel fogadták az új lakót, aki mostanra megtanulta, milyen érzés egy igazi család tagjának lenni. A Vigyél Haza Alapítvány és Piroska sikertörténete ismét arra emlékeztet minket, hogy a szeretet ereje bizony minden láncnál erősebb!

Kutyafesztivál a belvárosban

Az idei immár a 10. olyan év, amikor a Vigyél Haza Alapítvány megszervezi a Belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvényét, azaz a Belvárosi Kutyafesztivált. Május 10-ére az Olimpiai Parkba várnak minden érdeklődőt - így természetesen azokat is, akiknek még nincs házikedvencük. A Belvárosi Kutyafesztivál idén is családi programokon keresztül hívja majd fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és az árva állatok örökbefogadására. Az idei programkínálatban egy különleges előadás is várja majd kutyafesztiválra kilátogatókat: Hanna és az ő egyik kutyusa, Mia "Dog Dancing" bemutatója egyedülálló produkciónak ígérkezik. Hanna még 2023-ban, negyedik kutyaként fogadta örökbe Miát, egy teljesen süket és vak kutyust. Ám ez sem akadályozta meg szerető gazdiját abban, hogy Dog Dancing-re oktassa. Hogy milyen eredménnyel, azt május 10-én, az Olimpiai Parkban bárki megcsodálhatja a Belvárosi Kutyafesztiválon.

 

