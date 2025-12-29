Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a legtutibb természetes arcpakolás, ami elmulasztja a pattanásokat

Ez a legtutibb természetes arcpakolás, ami elmulasztja a pattanásokat

pattanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 17:45
természetes módszerarcápolás
Nem tudsz megszabadulni az aknétól? Próbáld ki ezeket az egyszerű házi arcpakolásokat, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladást, elpusztítani a baktériumokat és megtisztítani az eltömődött pórusokat! Mutatjuk, mi a legtutibb házi praktika pattanások ellen.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A pattanások szinte minden korosztályt érintenek, de a tinédzsereket különösen. Hormonális változások, stressz és helytelen táplálkozás is okozhat pattanásokat, amik ráadásul sokszor fájdalmas, gyulladt hólyagokká alakulnak. Bár rengeteg gyógyszeres készítmény létezik, először inkább a természetes megoldásokat próbáld ki. Szerencsére a konyhádban is megtalálhatod azokat az összetevőket, amelyek segítenek a pattanások elleni küzdelemben.

Kurkumás krém pattanások ellen.
Ez a legtutibb természetes arcpakolás pattanások ellen.
Fotó: Marta Maziar /  Shutterstock 
  • Az akné kialakulásának okai.
  • Akné fajták: mitesszer, pattanás, ciszták, nodulák.
  • Természetes arcpakolás receptek.

Pattanások ellen természetes módszerekkel

Mi okoz pattanást, aknét?

Az akné egy gyulladásos bőrbetegség, amely akkor alakul ki, amikor a szőrtüszők a bőr alatt eltömődnek. Két fő típusa van: gyulladásos és nem gyulladásos.

Néhány gyakori aknéfajta:

   • Mitesszerek (fehér- és fekete pontok): a faggyú és az elhalt hámsejtek eltömítik a pórusokat. Ha a pórus teteje zárt marad, fehér mitesszer alakul ki, ha pedig nyitott, akkor fekete mitesszerré válik. 
   • Pattanások (pustulák és papulák): a pórus falának sérülése esetén gyulladt, vörös dudorok jelennek meg, amelyek gyakran gennyet is tartalmaznak. 
   • Ciszták: ha a pórusok mélyen eltömődnek és begyulladnak, nagy, fájdalmas csomók (ciszták) képződhetnek, amelyek gyakran heggel gyógyulnak. Ezek orvosi kezelést igényelhetnek. 
   • Nodulák: a mélyebb rétegekben kialakuló, kemény, gyulladt csomók, amelyeket általában vényköteles gyógyszerekkel lehet kezelni. 

A következő természetes arcpakolásokat próbáld ki, ha nem szeretnél azonnal gyógyszerekhez nyúlni!

1. Méz és fahéj pakolás

A méz és a fahéj természetes antibakteriális hatású, így segíthet csökkenteni a gyulladást és elpusztítani a pattanásokat okozó baktériumokat.
Keverj össze 1 evőkanál mézet fél teáskanál fahéjporral. Vidd fel az arcodra, hagyd hatni 10-15 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.

2. Kurkuma és joghurt pakolás

A kurkuma gyulladáscsökkentő hatású, míg a joghurtban található tejsav segít eltávolítani az elhalt hámsejteket.
Keverj össze 1 evőkanál kurkumaport 2 evőkanál natúr joghurttal. Hagyd az arcodon 15-20 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.

Egy tál méz, amiből kiváló arcpakolást készíthetsz pattanások ellen.
Próbáld ki a mézes arcpakolást pattanások ellen.
Fotó:  123RF

3. Aloe vera és teafaolaj pakolás

Az aloe vera nyugtatja az irritált bőrt, míg a teafaolaj baktériumölő hatású.
Keverj össze 1 evőkanál aloe vera gélt 2-3 csepp teafaolajjal. Vidd fel az arcodra, hagyd hatni 10-15 percig, majd mosd le meleg vízzel.

4. Zab és méz pakolás

A zab természetes bőrradírként működik, segít eltávolítani az elhalt hámsejteket és megtisztítani a pórusokat, a méz pedig csökkenti a gyulladást.
Keverj össze fél csésze főtt zabot 1 evőkanál mézzel. Hagyd az arcodon 15-20 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.

5. Citromlé és tojásfehérje pakolás

A citromlé citromsavat tartalmaz, amely segít eltüntetni a pattanások nyomait, a tojásfehérje pedig feszesíti a bőrt.
Keverj össze fél citrom levét egy tojásfehérjével. Vidd fel az arcodra, hagyd hatni 10-15 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.

További hasznos tippekért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu