Ez a legtutibb természetes arcpakolás, ami elmulasztja a pattanásokat

A pattanások szinte minden korosztályt érintenek, de a tinédzsereket különösen. Hormonális változások, stressz és helytelen táplálkozás is okozhat pattanásokat, amik ráadásul sokszor fájdalmas, gyulladt hólyagokká alakulnak. Bár rengeteg gyógyszeres készítmény létezik, először inkább a természetes megoldásokat próbáld ki. Szerencsére a konyhádban is megtalálhatod azokat az összetevőket, amelyek segítenek a pattanások elleni küzdelemben.

Ez a legtutibb természetes arcpakolás pattanások ellen.

Az akné kialakulásának okai.

Akné fajták: mitesszer, pattanás, ciszták, nodulák.

Természetes arcpakolás receptek.

Pattanások ellen természetes módszerekkel

Mi okoz pattanást, aknét?

Az akné egy gyulladásos bőrbetegség, amely akkor alakul ki, amikor a szőrtüszők a bőr alatt eltömődnek. Két fő típusa van: gyulladásos és nem gyulladásos.

Néhány gyakori aknéfajta:

• Mitesszerek (fehér- és fekete pontok): a faggyú és az elhalt hámsejtek eltömítik a pórusokat. Ha a pórus teteje zárt marad, fehér mitesszer alakul ki, ha pedig nyitott, akkor fekete mitesszerré válik.

• Pattanások (pustulák és papulák): a pórus falának sérülése esetén gyulladt, vörös dudorok jelennek meg, amelyek gyakran gennyet is tartalmaznak.

• Ciszták: ha a pórusok mélyen eltömődnek és begyulladnak, nagy, fájdalmas csomók (ciszták) képződhetnek, amelyek gyakran heggel gyógyulnak. Ezek orvosi kezelést igényelhetnek.

• Nodulák: a mélyebb rétegekben kialakuló, kemény, gyulladt csomók, amelyeket általában vényköteles gyógyszerekkel lehet kezelni.

A következő természetes arcpakolásokat próbáld ki, ha nem szeretnél azonnal gyógyszerekhez nyúlni!

1. Méz és fahéj pakolás

A méz és a fahéj természetes antibakteriális hatású, így segíthet csökkenteni a gyulladást és elpusztítani a pattanásokat okozó baktériumokat.

Keverj össze 1 evőkanál mézet fél teáskanál fahéjporral. Vidd fel az arcodra, hagyd hatni 10-15 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.

2. Kurkuma és joghurt pakolás

A kurkuma gyulladáscsökkentő hatású, míg a joghurtban található tejsav segít eltávolítani az elhalt hámsejteket.

Keverj össze 1 evőkanál kurkumaport 2 evőkanál natúr joghurttal. Hagyd az arcodon 15-20 percig, majd öblítsd le meleg vízzel.