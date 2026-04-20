Tényleg lejárhat a sampon szavatossága? Azonnal szabadulj meg tőle, ha ezt tapasztalod

A gyönyörű és illatos frizura az igényes nők védjegye, ezért biztosan van neked is egy jól bevált hajmosási rutinod, amihez foggal-körömmel ragaszkodsz. Azonban elgondolkodtál már azon, hogy vajon lejárhatnak-e a szépségápolási termékeid? Bár lehetséges, hogy eddig egyetlen kérdés sem merült fel benned a sampon használata során, a cikk elolvasása után biztosan sokkal figyelmesebb leszel.

A sampon használata: tényleg van szavatossági ideje? A válasz még téged is meglephet

Ha ritkábban mosol hajat, vagy akciósan bevásároltál a kedvenc termékedből, valószínűleg sokáig ki fog tartani. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy még a samponoknak is lejárhat a szavatossági ideje – sajnos ezek sem tartanak örökké. Ezért a rajtuk feltüntetett dátumot mindig vedd komolyan, hiszen kellemetlen problémát is okozhatnak. De vajon, meddig tárolhatóak és hogyan állapíthatod meg, hogy inkább kidobd, mint a hajadra kend őket? Ha érdekel, olvass tovább!

Mennyi idő után jár le egy sampon? Maximum eddig használd a terméket

Ezek a hajápolási termékek az esetek többségében két évig tartanak el.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján tudjuk, hogy ez alatt a két év alatt a termék nem fog szétválni, elszíneződni, vagy megváltozni a szaga

– magyarázta Jennifer Hurtikant, a Prime Matter Labs tudományos igazgatója a Women’s Health-nek, illetve hozzátette, hogy ezáltal biztosítani akarják, hogy a hajregeneráló összetevők a termék lejáratáig aktívak maradjanak.

Emellett Nicole Ho kozmetikai fejlesztő azt is kiemelte, hogy nyilvánvalóan a sampon tartóssága nagyban függ a gyártó tesztjeitől is.

A sampon kibontása után viszont a szavatossági idő körülbelül a felére csökken

– hangsúlyozta a szakértő.

Így állapíthatod meg, hogy lejárt a sampon szavatossági ideje

Amennyiben lejárt szavatosságú sampont használsz, furcsa tüneteket tapasztalhatsz, illetve másmilyennek tűnhet az illata és a kinézete. A következő jelekből azonban könnyedén felismerheted, ha a samponod megromlott.

A fejbőröd viszket és száraz a használata után

A hajmosást követően a hajad gyorsabban zsírosodik

A termék sárgásabb a szokásosnál

A sampon kellemetlen vagy savanyú szagú

A terméknek megváltozott az állaga

A lejárt összetevők irritációt okozhatnak a sampon pH-értékének eltolódása miatt. Sőt, azok a termékek, amelyekben tartósítószer is található, elveszíthetik a hatékonyságukat

– mondta Ho, majd hozzátette, hogy a termék felbontása után penészgombák telepedhetnek meg a dobozban, különösen a meleg, párás fürdőszobai környezetben.