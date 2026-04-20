Hajat mosó nő, aki tudja, mire kell figyelni a sampon használatánál.

Tényleg lejárhat a sampon szavatossága? Azonnal szabadulj meg tőle, ha ezt tapasztalod

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 08:45
Úgy gondolod, hogy a hajmosás gyerekjáték, csak sokszor nehezen visz rá a lélek? Bár sokan úgy gondolják, hogy ebben a hétköznapi rutinban nincs semmi bonyolult, mégis sok kérdés merül fel a sampon használata körül. Vajon lejárhat? És ha igen, milyen kellemetlen tüneteket okozhat? Cikkünkben felfedjük a szakértők meglepő válaszát!
A gyönyörű és illatos frizura az igényes nők védjegye, ezért biztosan van neked is egy jól bevált hajmosási rutinod, amihez foggal-körömmel ragaszkodsz. Azonban elgondolkodtál már azon, hogy vajon lejárhatnak-e a szépségápolási termékeid? Bár lehetséges, hogy eddig egyetlen kérdés sem merült fel benned a sampon használata során, a cikk elolvasása után biztosan sokkal figyelmesebb leszel.

Nő hajmosás közben, akinek fontos a sampon használata során a szavatosság.
Erre valószínűleg még sosem gondoltál a sampon használatakor. Fotó: Shutterstock
  • A szakértők felfedik, hogy van-e a samponnak szavatossági ideje.
  • Ebből a cikkből kiderül, mire figyelj oda a sampon használata közben.
  • Ha ezeket a tanácsokat megfogadod, mesés hajkoronára tehetsz szert.
  • Bár sokan úgy vélik, semmit sem ronthatnak el hajmosás során, pedig tévednek.

A sampon használata: tényleg van szavatossági ideje? A válasz még téged is meglephet

Ha ritkábban mosol hajat, vagy akciósan bevásároltál a kedvenc termékedből, valószínűleg sokáig ki fog tartani. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy még a samponoknak is lejárhat a szavatossági ideje – sajnos ezek sem tartanak örökké. Ezért a rajtuk feltüntetett dátumot mindig vedd komolyan, hiszen kellemetlen problémát is okozhatnak. De vajon, meddig tárolhatóak és hogyan állapíthatod meg, hogy inkább kidobd, mint a hajadra kend őket? Ha érdekel, olvass tovább!

Mennyi idő után jár le egy sampon? Maximum eddig használd a terméket

Ezek a hajápolási termékek az esetek többségében két évig tartanak el.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján tudjuk, hogy ez alatt a két év alatt a termék nem fog szétválni, elszíneződni, vagy megváltozni a szaga

– magyarázta Jennifer Hurtikant, a Prime Matter Labs tudományos igazgatója a Women’s Health-nek, illetve hozzátette, hogy ezáltal biztosítani akarják, hogy a hajregeneráló összetevők a termék lejáratáig aktívak maradjanak.

Emellett Nicole Ho kozmetikai fejlesztő azt is kiemelte, hogy nyilvánvalóan a sampon tartóssága nagyban függ a gyártó tesztjeitől is.

A sampon kibontása után viszont a szavatossági idő körülbelül a felére csökken

– hangsúlyozta a szakértő.

Sampont a kezébe nyomó nő, akinek fontos a sampon használata.
Ha ezeket a tanácsokat megfogadod, mesés hajkoronára tehetsz szert. Fotó: Shutterstock

Így állapíthatod meg, hogy lejárt a sampon szavatossági ideje

Amennyiben lejárt szavatosságú sampont használsz, furcsa tüneteket tapasztalhatsz, illetve másmilyennek tűnhet az illata és a kinézete. A következő jelekből azonban könnyedén felismerheted, ha a samponod megromlott.

  • A fejbőröd viszket és száraz a használata után
  • A hajmosást követően a hajad gyorsabban zsírosodik
  • A termék sárgásabb a szokásosnál
  • A sampon kellemetlen vagy savanyú szagú
  • A terméknek megváltozott az állaga

A lejárt összetevők irritációt okozhatnak a sampon pH-értékének eltolódása miatt. Sőt, azok a termékek, amelyekben tartósítószer is található, elveszíthetik a hatékonyságukat

– mondta Ho, majd hozzátette, hogy a termék felbontása után penészgombák telepedhetnek meg a dobozban, különösen a meleg, párás fürdőszobai környezetben.

Ezek a sampon használatával kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
