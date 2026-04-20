Vigyázz, elvisz a zsákos ember!

A bolt közepén történt, sorban álltunk, a kisebbik épp a csokik felé nyúlt volna, amikor az előttünk álló anyuka hirtelen rászólt a saját gyerekére:

Azonnal gyere ide mellém, ne kószálj el, mert elvisz a zsákos ember!

A kisfiú megdermedt. Az a fajta ijedtség ült ki az arcára, amitől egy pillanatra még én is rosszul éreztem magam. Én sem hittem el, hogy ezt a mondatot még egyszer hallom majd életemben. Gyerekkoromból emlékszem rá, akkoriban teljesen valid dolog volt a gyerekeket ijesztgetni, szülői működések égisze alatt. Ez a mi időnkben működött, és a régen látott jelenet olyan gyomrost ütött bennem, hogy még ma is működik. Azonnali hatás - felnőttként is.

A veszély márpedig nem lehet tabu

Szülőként előbb-utóbb mindannyian eljutunk oda, hogy beszélnünk kell a veszélyekről. Nem lehet megkerülni. Egy ponton már nem fogjuk mindenhová kézen fogva kísérni a gyerekeket, és nem tudunk ott lenni minden helyzetben, a világ is sokkal rozogább lett, mint a régi szép időkben volt, szóval muszáj otthon edzeni rá.

De hogyan mondjuk el mindezt úgy, hogy közben ne ijesszük halálra őket? Ez az a kérdés, amire nincs egyetlen jól működő mondat. A legnagyobb érzékenységi pont talán ott van, hogy a beszélgetések alatt nem „félelmet” adunk át, hanem tudást. A zsákos ember és egyéb hasonlatos szörnyek csak homályos, ijesztő figurák. Nem segítenek eligazodni, nem is tanítanak meg semmire, csak azt üzenik: a világ veszélyes, és te kicsi vagy hozzá.

Ezzel szemben, ha konkrét helyzetekről beszélünk, máris máshová kerül a hangsúly.

Mi van, ha valaki megszólít az utcán?

Mit csinálsz, ha elveszítesz minket egy bevásárlóközpontban?

Mit mondasz, ha valaki arra kér, hogy tarts vele?

Ezek nem ijesztő kérdések – inkább kapaszkodók, és ezért kézzel fogható útmutatók születhetnek belőlük egy beszélgetés során, amelyek kapcsán a csemete máris átlátja, hogy nem rettegni kell, hanem felkészülni egy-egy megoldandó, ismeretlen helyzetre.

Messze nem az a cél, hogy minden idegent vagy ismeretlen szituációt veszélyesnek állítsunk be, mert ezzel könnyen sodródhatunk abba a helyzetbe, hogy a gyerek később nem mer segítséget kérni a családban, amikor valóban szüksége lenne rá. Inkább azt érdemes megmutatni, hogy vannak biztonságos helyzetek és emberek. Egy boltban az eladó, vagy egy rendőr, akitől bármikor segítséget kérhetünk, akár egy másik anyuka gyerekkel, mellettünk a sorban. És el kell magyarázni szerintem azt is, hogy általában figyeljenek arra a belső jelzésre, amikor valami „nem stimmel”. Az ösztönös megérzések működnek.