Brutális fotók: beszakadt a Róbert Károly körút!

Hétfő hajnalban rendkívüli látvány fogadta azokat, akik Budapest XIII. kerületében jártak, a Róbert Károly körút Árpád híd felé vezető oldalán ugyanis beszakadt az úttest egy csőtörés miatt.

Hatalmas lyuk keletkezett a Róbert Károly körúton

A csőtörés egész pontosan a Róbert Károly körút 40. szám előtt történt. A Fővárosi Vízművek jelentése szerint egy 300 mm átmérőjű azbesztcement vezeték sérült meg. A javítási munkálatok idejére az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között lezárták, emellett a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban vízhiány várható, ami miatt szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6.-nál, a gyógyszertár előtt.

A csőtörés kijavításával várhatóan a délutáni órákra készül el a Vízművek.