Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
beszakadt a Róbert Károly körút

Brutális fotók: beszakadt a Róbert Károly körút!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 10:05
Róbert Károly körútbeszakadt úttest
Csőtörés történt a XIII. kerületben.

Hétfő hajnalban rendkívüli látvány fogadta azokat, akik Budapest XIII. kerületében jártak, a Róbert Károly körút Árpád híd felé vezető oldalán ugyanis beszakadt az úttest egy csőtörés miatt.

Hatalmas lyuk keletkezett a Róbert Károly körúton
Hatalmas lyuk keletkezett a Róbert Károly körúton
Fotó: Fővárosi Vízművek

Lyuk tátong a Róbert Károly körúton

A csőtörés egész pontosan a Róbert Károly körút 40. szám előtt történt. A Fővárosi Vízművek jelentése szerint egy 300 mm átmérőjű azbesztcement vezeték sérült meg. A javítási munkálatok idejére az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között lezárták, emellett a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban vízhiány várható, ami miatt szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6.-nál, a gyógyszertár előtt.

A csőtörés kijavításával várhatóan a délutáni órákra készül el a Vízművek.

beszakadt a Róbert Károly körút
Megkezdték a munkálatokat
Fotó: Fővárosi Vízművek

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu