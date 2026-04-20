„Minden nap hálát adok" – Rebeka 7 évesen is megtanít minket arra, mit jelent igazán küzdeni

Hosszabb ideje nem érkezett friss beszámoló a hétéves Rebeka életéről, pedig a család mindennapjai továbbra is rendkívül intenzívek. A munka, a terápiák, az iskolai feladatok és a folyamatos fejlesztések között próbálnak egyensúlyt tartani, miközben Rebeka új élethelyzetbe lépett: iskolás lett és most nagyban halad tovább előre. Remény és öröm, Rebeka elképesztő fejlődésen megy keresztül!
A család élete ma már szinte teljes egészében Rebeka köré szerveződik. Terápiák, iskola, fejlesztések és munkahelyi kötelezettségek váltják egymást. Bár a terhek sokszor nehezek, a cél változatlan: minden lehetőséget megragadni Rebeka fejlődéséért.
Rohan az idő, próbálunk mindenre odafigyelni, és közben minden nap új feladatot hoz
– osztotta meg Vasók Adrien Bianka, a 7 éves Rebeka édesanyja.
Idővel azonban változás következett be. A család szerint ebben kulcsszerepe volt a tanítónőnek, aki türelemmel és elfogadással segítette Rebeka beilleszkedését. Ez a biztonságos közeg segítette abban, hogy fokozatosan megnyíljon a tanulás felé. Ma már Rebeka otthon is egyre gyakrabban maga kéri a tanulást: rajzol, kézimunkázik, írni szeretne, szavakat betűz ki és egyre magabiztosabban olvas.
Számomra még mindig hihetetlen, amikor látom, mennyit fejlődött. Amikor ideje engedi, ő maga kéri, hogy üljünk le tanulni
– fogalmazta Adrien.
A család szerint Rebeka kognitív területen és finommotorikában is hatalmasat fejlődött. Különösen megható számukra, hogy Rebeka a tanítónőt így nevezi: „Te olyan vagy, mint a harmadik anyukám.” Rebeka állapotának fenntartásában és fejlesztésében a terápiák kulcsszerepet játszanak. A cél a stabil állapot megőrzése és a lehetőségek szerinti javulás.
A család számára kiemelkedő öröm, hogy a gerincferdülés javuló tendenciát mutat, ami hosszú és kitartó munka eredménye. Ez különösen fontos számukra, hiszen jelenleg ez az egyik legnagyobb fókuszterület.
Mindig hittünk benne, hogy Rebeka képes lehet megcáfolni az általános orvosi kijelentéseket. Nem egyszer bizonyította már, hogy a határok nem véglegesek
– fogalmaz az édesanya.
A mindennapok azonban nem könnyűek. A terápiák, utazások és folyamatos fejlesztések sok energiát igényelnek, és vannak nehezebb napok is. Mindezek ellenére a cél világos: egy szabadabb, teljesebb élet biztosítása Rebeka számára. A vakációs hét is intenzív fejlesztésekkel telt, sok munkával és kitartással. A család szerint minden egyes nap számít, mert minden apró előrelépés hosszú távon jelentős. Hálájukat fejezik ki azoknak a szakembereknek és segítőknek, akik Rebeka mellett állnak: Parisa Farrokhi, Kovács Antal, Anett, Luca, valamint Fanni, Csilla és Bori.
A támogatás nélkül ez az út nem lenne járható. Minden segítség egy lépés Rebeka jövője felé
– vallja a család.
Rebeka és családja számára a mindennapok egyszerre jelentenek küzdelmet és reményt. A lassú, de biztos fejlődés, az elfogadó közeg és a kitartó munka adja számukra az erőt a folytatáshoz.
Amennyiben szeretnéd támogatni Rebeka fejlődését, ezen az oldalon megteheted!
