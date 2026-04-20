„Minden nap hálát adok" – Rebeka 7 évesen is megtanít minket arra, mit jelent igazán küzdeni

Hosszabb ideje nem érkezett friss beszámoló a hétéves Rebeka életéről, pedig a család mindennapjai továbbra is rendkívül intenzívek. A munka, a terápiák, az iskolai feladatok és a folyamatos fejlesztések között próbálnak egyensúlyt tartani, miközben Rebeka új élethelyzetbe lépett: iskolás lett és most nagyban halad tovább előre. Remény és öröm, Rebeka elképesztő fejlődésen megy keresztül!

A kis Rebeka elképesztő szeretettel és mosollyal küzd az élet minden területén. Most a remény jellemzi mindennapjait! (Fotó: olvasói)

Remény és kitartás jellemzi a nyitott hátgerinccel született Rebekát

A család élete ma már szinte teljes egészében Rebeka köré szerveződik. Terápiák, iskola, fejlesztések és munkahelyi kötelezettségek váltják egymást. Bár a terhek sokszor nehezek, a cél változatlan: minden lehetőséget megragadni Rebeka fejlődéséért.

Rohan az idő, próbálunk mindenre odafigyelni, és közben minden nap új feladatot hoz

– osztotta meg Vasók Adrien Bianka, a 7 éves Rebeka édesanyja.

Idővel azonban változás következett be. A család szerint ebben kulcsszerepe volt a tanítónőnek, aki türelemmel és elfogadással segítette Rebeka beilleszkedését. Ez a biztonságos közeg segítette abban, hogy fokozatosan megnyíljon a tanulás felé. Ma már Rebeka otthon is egyre gyakrabban maga kéri a tanulást: rajzol, kézimunkázik, írni szeretne, szavakat betűz ki és egyre magabiztosabban olvas.

Számomra még mindig hihetetlen, amikor látom, mennyit fejlődött. Amikor ideje engedi, ő maga kéri, hogy üljünk le tanulni

– fogalmazta Adrien.

A család szerint Rebeka kognitív területen és finommotorikában is hatalmasat fejlődött. Különösen megható számukra, hogy Rebeka a tanítónőt így nevezi: „Te olyan vagy, mint a harmadik anyukám.” Rebeka állapotának fenntartásában és fejlesztésében a terápiák kulcsszerepet játszanak. A cél a stabil állapot megőrzése és a lehetőségek szerinti javulás.

A család számára kiemelkedő öröm, hogy a gerincferdülés javuló tendenciát mutat, ami hosszú és kitartó munka eredménye. Ez különösen fontos számukra, hiszen jelenleg ez az egyik legnagyobb fókuszterület.

Mindig hittünk benne, hogy Rebeka képes lehet megcáfolni az általános orvosi kijelentéseket. Nem egyszer bizonyította már, hogy a határok nem véglegesek

– fogalmaz az édesanya.