Leállás az MBH-nál: nem lehet majd készpénzt felvenni

MBH bank
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 09:40
Nem árt időben felkészülni! Ezt mindenkinek tudnia kell, aki az MBH-nál bankol!

Számos leállás várható a következő napokban az MBH Bank rendszereiben. Természetesen a pénzintézet ügyfeleinek nem kell aggódni, csupán az előre bejelentett és tervezett karbantartásokról van szó - ugyanakkor nem árt tisztában lenni vele, mikor ütközhetünk akadályokba a bankkártyánk vagy épp a netbankunk használata közben.

Mutatjuk, milyen leállásokkal kell számolniuk az MBH-ügyfeleknek április fennmaradó részében!
Mutatjuk, milyen leállásokkal kell számolniuk az MBH-ügyfeleknek április fennmaradó részében!

Ilyen leállásokra lehet számítani az MBH Bank rendszereiben

  • 2026.04.24. 21:30 és 2026.04.25. 01:25 között, valamint 2026.04.26. 16:30-20:25 között az MBH Netbank (korábban BB) és a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében az MBH Bank App nem lesz elérhető. Rövid kiesések lehetnek az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) kiküldésében, a tranzakciós SMS kiküldése pedig szünetel.
  • 2026.04.24. 20:45 és 2026.04.25. 00:40 között, valamint 2026.04.26. 15:00-18:55 között az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben az értékpapír funkciók részlegesen nem lesznek elérhetőek.
  • 2026.04.24. 22:00 és 2026.04.25. 02:00 között az MBH Bank ATM-eknél időszakosan nem lesz lehetőség készpénzbefizetésre és -felvételre, valamint a bankkártyás szolgáltatásokban időszakos fennakadások fordulhatnak elő. A bank azt kéri, a bankkártyahasználatot lehetőség szerint ezen időszakokon kívülre tervezzék.

Ilyen leállásra készül az OTP és a K&H Bank

Az MBH karbantartása mellett áprilisra az OTP és a K&H is betervezett kisebb-nagyobb leállásokat. Az OTP leállásáról ide kattintva, a K&H-éról pedig itt lehet részletesen olvasni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu