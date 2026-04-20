Leállás az MBH-nál: nem lehet majd készpénzt felvenni

Számos leállás várható a következő napokban az MBH Bank rendszereiben. Természetesen a pénzintézet ügyfeleinek nem kell aggódni, csupán az előre bejelentett és tervezett karbantartásokról van szó - ugyanakkor nem árt tisztában lenni vele, mikor ütközhetünk akadályokba a bankkártyánk vagy épp a netbankunk használata közben.

Ilyen leállásokra lehet számítani az MBH Bank rendszereiben

2026.04.24. 21:30 és 2026.04.25. 01:25 között, valamint 2026.04.26. 16:30-20:25 között az MBH Netbank (korábban BB) és a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében az MBH Bank App nem lesz elérhető. Rövid kiesések lehetnek az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) kiküldésében, a tranzakciós SMS kiküldése pedig szünetel.

2026.04.24. 20:45 és 2026.04.25. 00:40 között, valamint 2026.04.26. 15:00-18:55 között az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben az értékpapír funkciók részlegesen nem lesznek elérhetőek.

az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben az értékpapír funkciók részlegesen nem lesznek elérhetőek. 2026.04.24. 22:00 és 2026.04.25. 02:00 között az MBH Bank ATM-eknél időszakosan nem lesz lehetőség készpénzbefizetésre és -felvételre, valamint a bankkártyás szolgáltatásokban időszakos fennakadások fordulhatnak elő. A bank azt kéri, a bankkártyahasználatot lehetőség szerint ezen időszakokon kívülre tervezzék.

Ilyen leállásra készül az OTP és a K&H Bank

