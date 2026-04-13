Tisztázzuk végre, mi a különbség a BB és a CC krém között: melyik illik jobban a bőrödhöz?

Neked is ismerős az az érzés, mikor reggel nincs kedved végigcsinálni a teljes sminkrutint, de azért mégsem szeretnél sápadtan vagy foltosan kilépni az ajtón? Ilyenkor jön jól a BB krém vagy a CC krém: egyszerre ápolják és szépítik a bőrt, ráadásul sokkal könnyedebbek, mint egy alapozó. A kettő között viszont van néhány lényeges különbség. Lássuk mik is pontosan!

Mi különbség a BB krém és a CC krém között? – Vajon melyik illik hozzád?

Mi az a BB krém, és miért imádják annyian?

A BB krém (vagyis „beauty balm”, azaz szépségbalzsam) eredetileg Németországból származik, ahol bőrgyógyászok használták sebészeti kezelések után, hogy megnyugtassa és elfedje az irritált bőrt. Később Dél-Koreában lett óriási siker, onnan pedig meghódította az egész világot.

Mit tud a BB krém:

hidratál,

enyhén fed,

egységesíti a bőrtónust,

és gyakran fényvédőt is tartalmaz

Ideális választás, ha gyors, mégis ápolt megjelenésre vágysz. Különösen jól jön a rohanós hétköznapokon, amikor nincs idő három különböző terméket felkenni – elég egyetlen lépés, és már indulhatsz is.

A CC krém: ha a bőröd kicsit több figyelmet kíván

A CC krém (azaz „colour correcting” vagy „complexion correcting”) nemcsak elfedi, hanem javítja is a bőr tónusát. Különleges pigmentjei a színelmélet alapján működnek: a zöld árnyalatok például semlegesítik a pirosságot, a barackos tónusok pedig eltüntetik a sötét karikákat.

A CC krém könnyebb állagú, mint a BB, viszont célzottabban korrigál. Gyakran anti-aging összetevőket – például niacinamidot, B- és E-vitamint – is tartalmaz, amelyek segítenek kisimítani a bőrfelszínt és visszaadni a ragyogását.

Akkor érdemes használni, ha hajlamos vagy a kipirosodásra, a fakó bőrszínre, vagy egyszerűen szeretnéd kicsit „helyrehozni” a tónusokat smink nélkül is.

BB vs. CC: így döntsd el, melyik kell neked

Ha gyors reggeli megoldást keresel, ami egy kicsit hidratál, kicsit véd, kicsit fed – a BB lesz a barátod.