Tisztázzuk végre, mi a különbség a BB és a CC krém között: melyik illik jobban a bőrödhöz?

bőrápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 09:45
fényvédelemkrém
Szereted a természetes, „mintha semmi sem lenne rajtam” hatást? Ha nem akarsz lemondani az egységes bőrről, alapozó helyett a BB krém és CC krémek lesznek az új kedvenceid. De vajon mi a különbség köztük, mikor és melyiket érdemes választani?
Bakk Lucia
Neked is ismerős az az érzés, mikor reggel nincs kedved végigcsinálni a teljes sminkrutint, de azért mégsem szeretnél sápadtan vagy foltosan kilépni az ajtón? Ilyenkor jön jól a BB krém vagy a CC krém: egyszerre ápolják és szépítik a bőrt, ráadásul sokkal könnyedebbek, mint egy alapozó. A kettő között viszont van néhány lényeges különbség. Lássuk mik is pontosan!

Mi az a BB krém, és miért imádják annyian?

A BB krém (vagyis „beauty balm”, azaz szépségbalzsam) eredetileg Németországból származik, ahol bőrgyógyászok használták sebészeti kezelések után, hogy megnyugtassa és elfedje az irritált bőrt. Később Dél-Koreában lett óriási siker, onnan pedig meghódította az egész világot.

Mit tud a BB krém:

  • hidratál,
  • enyhén fed,
  • egységesíti a bőrtónust,
  • és gyakran fényvédőt is tartalmaz

Ideális választás, ha gyors, mégis ápolt megjelenésre vágysz. Különösen jól jön a rohanós hétköznapokon, amikor nincs idő három különböző terméket felkenni – elég egyetlen lépés, és már indulhatsz is.

A CC krém: ha a bőröd kicsit több figyelmet kíván

A CC krém (azaz „colour correcting” vagy „complexion correcting”) nemcsak elfedi, hanem javítja is a bőr tónusát. Különleges pigmentjei a színelmélet alapján működnek: a zöld árnyalatok például semlegesítik a pirosságot, a barackos tónusok pedig eltüntetik a sötét karikákat.

A CC krém könnyebb állagú, mint a BB, viszont célzottabban korrigál. Gyakran anti-aging összetevőket – például niacinamidot, B- és E-vitamint – is tartalmaz, amelyek segítenek kisimítani a bőrfelszínt és visszaadni a ragyogását.

Akkor érdemes használni, ha hajlamos vagy a kipirosodásra, a fakó bőrszínre, vagy egyszerűen szeretnéd kicsit „helyrehozni” a tónusokat smink nélkül is.

BB vs. CC: így döntsd el, melyik kell neked

Ha gyors reggeli megoldást keresel, ami egy kicsit hidratál, kicsit véd, kicsit fed – a BB lesz a barátod.

Ha viszont a bőröd színe egyenetlen, és inkább a tónusokat hoznád helyre, a CC krém a jobb választás.

Bors-tipp: nem kell kizárólag az egyik mellett döntened. Sokan kombinálják a kettőt: a CC krémet a problémás területekre, a BB-t az egész arcra. Egy kis kísérletezés és a bőröd meghálálja. 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
