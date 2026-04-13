Tisztázzuk végre, mi a különbség a BB és a CC krém között: melyik illik jobban a bőrödhöz?

Neked is ismerős az az érzés, mikor reggel nincs kedved végigcsinálni a teljes sminkrutint, de azért mégsem szeretnél sápadtan vagy foltosan kilépni az ajtón? Ilyenkor jön jól a BB krém vagy a CC krém: egyszerre ápolják és szépítik a bőrt, ráadásul sokkal könnyedebbek, mint egy alapozó. A kettő között viszont van néhány lényeges különbség. Lássuk mik is pontosan!
A BB krém (vagyis „beauty balm”, azaz szépségbalzsam) eredetileg Németországból származik, ahol bőrgyógyászok használták sebészeti kezelések után, hogy megnyugtassa és elfedje az irritált bőrt. Később Dél-Koreában lett óriási siker, onnan pedig meghódította az egész világot.
Ideális választás, ha gyors, mégis ápolt megjelenésre vágysz. Különösen jól jön a rohanós hétköznapokon, amikor nincs idő három különböző terméket felkenni – elég egyetlen lépés, és már indulhatsz is.
A CC krém (azaz „colour correcting” vagy „complexion correcting”) nemcsak elfedi, hanem javítja is a bőr tónusát. Különleges pigmentjei a színelmélet alapján működnek: a zöld árnyalatok például semlegesítik a pirosságot, a barackos tónusok pedig eltüntetik a sötét karikákat.
A CC krém könnyebb állagú, mint a BB, viszont célzottabban korrigál. Gyakran anti-aging összetevőket – például niacinamidot, B- és E-vitamint – is tartalmaz, amelyek segítenek kisimítani a bőrfelszínt és visszaadni a ragyogását.
Akkor érdemes használni, ha hajlamos vagy a kipirosodásra, a fakó bőrszínre, vagy egyszerűen szeretnéd kicsit „helyrehozni” a tónusokat smink nélkül is.
Ha gyors reggeli megoldást keresel, ami egy kicsit hidratál, kicsit véd, kicsit fed – a BB lesz a barátod.
Ha viszont a bőröd színe egyenetlen, és inkább a tónusokat hoznád helyre, a CC krém a jobb választás.
Bors-tipp: nem kell kizárólag az egyik mellett döntened. Sokan kombinálják a kettőt: a CC krémet a problémás területekre, a BB-t az egész arcra. Egy kis kísérletezés és a bőröd meghálálja.
Nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.