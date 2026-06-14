Olvadoznak a rajongók: ma már nem lesz cukibb Vilmos herceg és Katalin hercegné családi videójánál

Elolvadtak a királyi család rajongói Vilmos herceg és Katalin hercegné legújabb Instagram-videójától, amelyet a Trooping the Colour ünnepség után tettek közzé. Egy olyan esemény kis családi összefoglalóját, amelyen a mindenkori uralkodó hivatalos születésnapját ünnepli a nép és a monarchia összes tagja. A felvételeken látható, ahogy a trónörökös lovat etet mielőtt hintóba ül az apjával, III. Károllyal beszélget, de az is, ahogy Katalin és gyermekeik, György, Sarolta és Lajos sétálnak a londoni rezidencián mielőtt megtekintik a légierő parádéját.

Vilmos herceg és Katalin hercegné kulisszatitkokat mutatott új családi videójában Fotó: AFP

Odavannak a rajongók Vilmos hercegékért

Csodálatos család.

"Milyen gyönyörű család."

Áldás erre a gyönyörű családra

- írták nekik sorra, míg valaki így fogalmazott Katalin hercegnére és Sarolta hercegnőre utalva:

Két gyönyörű hercegnő.

A walesi család mellett az eseményen természetesen részt vett III. Károly és Kamilla királyné, továbbá Eduárd herceg és Zsófia hercegné, Anna hercegnő és férje, Sir Timothy Laurence, valamint Gloucester hercege és hercegnéje, illetve Kent hercege is. Vilmosék azonban így is kitűntek. Pláne, hogy színeikben is összetartoztak. György és Lajos összeillő sötétké öltönyt viselt, míg Katalin egy kék ruhát fehér mintákkal, amellyel tökéletesen harmonizált lánya, Sarolta fehér ruhája, írja az Express.