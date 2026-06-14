101 éves lenne a magyar sármőr, Darvas Iván, akibe még a saját nevelt lánya is beleszeretett

Hollywoodi szuperprodukciók forgatókönyve is eltörpül amellett az elképesztő, titkokkal és drámákkal teli életút mellett, amelyet a XX. század legnagyobb magyar színészlegendája járt be. Június 14-én 101 éves lenne Darvas Iván, akinek sorsa kész melodráma volt: a börtöncellától és a kemény fizikai munkától egészen a nők imádatáig és a nemzet színésze címig vezetett az útja.

Darvas Iván fiatalon minden nőt magába tudott bolondítani, még saját nevelt lánya is belezúgott (Fotó: NFI)

Darvas Iván igazi nevét kevesen tudták

Bár mindenki Darvas Ivánként ismerte a rekedtes, igéző hangú ikont, valójában Darvas Szilárdként látta meg a napvilágot 1925-ben, egy csehszlovákiai kastélyban. Na, nem mintha kék vér csordogált volna az ereiben: édesapja egyszerűen csak ott dolgozott titkárként.

Amikor 21 évesen elindult a színházi pályán, nevet kellett változtatnia, mivel akkor már létezett egy ismert pesti humorista és költő, aki ugyanezt a nevet viselte. Így lett belőle Darvas Iván, aki később öt nyelven beszélt folyékonyan. A magyar mellett oroszul is jól beszélt, részben édesanyja orosz származásának köszönhetően. Németül és csehül is megtanult iskolai évei során, hiszen gyerekkora egy részét Prágában töltötte, ahol édesapja újságíróként dolgozott. Emellett angolból társalgási szintet ért el. Nyelvtudása a háború alatt is hasznára vált, amikor a bevonuló szovjet csapatok számára tolmácsolnia kellett.

Kirúgták az egyetemről, mégis a csúcsra ért

Bár a tehetségét senki sem vitatta, az akkori Színművészeti Akadémiáról simán eltanácsolták. Iván ugyanis magasról tett az órákra a háborús zűrzavarban, és úgy érezte, nem tudnak neki újat mutatni. A sors őt igazolta: diploma nélkül is az ország legnagyobb kedvence lett, a Liliomfi után pedig szó szerint megőrültek érte a rajongók.

A nevelt lánya vetett szemet a sármőrre?

Darvas Iván szerelmi élete kész aknamező volt. 21 évesen fejest ugrott a házasságba a nála 11 évvel idősebb dívával, Tolnay Klárival. A szakma azonnal válást jósolt, de a viharos szerelem tíz évig kitartott – igaz, mindkét oldalon voltak félrelépések. Míg Iván Váradi Hédivel vigasztalódott, addig Tolnay Mensáros Lászlóba habarodott bele.