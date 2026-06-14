101 éves lenne a magyar sármőr, Darvas Iván, akibe még a saját nevelt lánya is beleszeretett

Hollywoodi szuperprodukciók forgatókönyve is eltörpül amellett az elképesztő, titkokkal és drámákkal teli életút mellett, amelyet a XX. század legnagyobb magyar színészlegendája járt be. Június 14-én 101 éves lenne Darvas Iván, akinek sorsa kész melodráma volt: a börtöncellától és a kemény fizikai munkától egészen a nők imádatáig és a nemzet színésze címig vezetett az útja.
Bár mindenki Darvas Ivánként ismerte a rekedtes, igéző hangú ikont, valójában Darvas Szilárdként látta meg a napvilágot 1925-ben, egy csehszlovákiai kastélyban. Na, nem mintha kék vér csordogált volna az ereiben: édesapja egyszerűen csak ott dolgozott titkárként.
Amikor 21 évesen elindult a színházi pályán, nevet kellett változtatnia, mivel akkor már létezett egy ismert pesti humorista és költő, aki ugyanezt a nevet viselte. Így lett belőle Darvas Iván, aki később öt nyelven beszélt folyékonyan. A magyar mellett oroszul is jól beszélt, részben édesanyja orosz származásának köszönhetően. Németül és csehül is megtanult iskolai évei során, hiszen gyerekkora egy részét Prágában töltötte, ahol édesapja újságíróként dolgozott. Emellett angolból társalgási szintet ért el. Nyelvtudása a háború alatt is hasznára vált, amikor a bevonuló szovjet csapatok számára tolmácsolnia kellett.
Bár a tehetségét senki sem vitatta, az akkori Színművészeti Akadémiáról simán eltanácsolták. Iván ugyanis magasról tett az órákra a háborús zűrzavarban, és úgy érezte, nem tudnak neki újat mutatni. A sors őt igazolta: diploma nélkül is az ország legnagyobb kedvence lett, a Liliomfi után pedig szó szerint megőrültek érte a rajongók.
Darvas Iván szerelmi élete kész aknamező volt. 21 évesen fejest ugrott a házasságba a nála 11 évvel idősebb dívával, Tolnay Klárival. A szakma azonnal válást jósolt, de a viharos szerelem tíz évig kitartott – igaz, mindkét oldalon voltak félrelépések. Míg Iván Váradi Hédivel vigasztalódott, addig Tolnay Mensáros Lászlóba habarodott bele.
A legnagyobb bombát mégis a családi fészek rejtette: Tolnay Klári korábbi házasságából született lánya, Iván nevelt lánya is halálosan beleszeretett a jóképű színészbe. A házasság végül zátonyra futott. Darvas később Házy Erzsébet operaénekest, majd élete végéig tartó házasságban Morocza Irén fotóst vette el, akitől két gyermeke született.
Az 1956-os forradalom teljesen kettétörte a karrierjét. Iván nem akart mást, csak kimenekíteni a kémkedéssel vádolt bátyját a börtönből. A Művészeti Szövetség nevében azonban akkora akciót rittyentett, hogy a testvére mellett további 140 politikai foglyot is szabadon engedett.
A megtorlás kegyetlen volt: fegyveres szabadítás vádjával 32 hónap börtönre ítélték. Hogy mekkora rendező a sors? Évekkel később a kultikus Szerelem című filmjét pontosan abban a börtönben forgatta, ahol korábban rabként sínylődött.
Azt hiszem, hogy a haza az a hely, ahol az ember hasznosan tud szenvedni... Én így nyertem két évet
– nyilatkozta később a börtönévekről a színész, aki nem érezte elvesztegetett időnek a rácsok mögötti napokat. Amikor 1959-ben szabadult, a felesége azonnal benyújtotta a válókeresetet, a hatalom pedig eltiltotta a színpadtól. Az ország első számú sztárja hajnalonta kelt, és segédmunkásként, koszos arccal ásta a budapesti metrót, vagy épp egy műanyagüzemben dolgozott a fröccsöntő gépek mellett.
Aczél György közbenjárásával végül visszatérhetett a rivaldafénybe, előbb Miskolcon, majd a Vígszínházban, ahol igazi legendává vált. Kétszer kapta meg a Kossuth-díjat, a rendszerváltás után pedig még politikai pályára is lépett az SZDSZ színeiben.
A kétszeres Jászai Mari-díjas zseni 2007. június 3-án, 81 évesen hunyt el. Halála éppolyan rejtélyes és elegáns volt, mint az élete: nyilvános temetést nem tartottak, sírhelye a mai napig sincs, hamvait a családja ereklyeként őrzi otthon. Emléke azonban tovább él, amelyet az Örkény Színházban is megidéztek a A Darvas című darabban.
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