Szívszorító: Ide temethetik el Scherer Pétert

Május 19-én az egész országot megrázta a hír: 64 éves korában, egy spanyolországi utazás során elhunyt Scherer Péter. Bár a temetés részleteiről még semmi biztosat nem tudni, egy korábbi interjú most egészen új megvilágításba helyezi a Jászai Mari-díjas színművész végső nyughelyének kérdését. Lehetséges, hogy Pepét végül Zircen kísérik utolsó útjára?
Bár Scherer Péter Ajkán született, ezer szállal kötődött Zirchez. Egy korábbi, pontosan tíz évvel ezelőtti, 2016-os interjúban megrendítő őszinteséggel vallott a gyökereiről a helyi tévének.
A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök
– mondta el akkor a színész.
A Scherer család generációkon át Zircen élt, dolgozott, és a helyi közösség megbecsült tagjai voltak. A színművész számára a zirci temető sosem csupán egy sírkert volt, hanem a múlt, a tisztelet és a családi gyökerek szimbóluma. Ahogyan az interjúban fogalmazott: „Ezek a felmenők már zömében a föld alatt vannak sajnos, de mondom, a temető, az árulkodik” – fogalmazott.
Most kulcsfontosságúvá válhat a zirci temetőben található három Scherer kripta létezése. Bár a család nem adott ki hivatalos közleményt a búcsúztató helyszínéről és időpontjáról, nagyon is elképzelhető, hogy a színészlegenda végül a felmenői mellett, a családi kriptában kaphatja meg a végtisztességet.
Május 19-én jött a tragikus hír: 64 éves korában távozott az élők sorából Scherer Péter. Bár a Jászai Mari-díjas színész ritkán mesélt a magánéletéről, azt tudni lehetett, hogy küzd valamilyen betegséggel, a részletekről azonban sosem beszélt. Sőt, bárki kérdezte az állapotáról, mindig a tőle megszokott lazasággal és mosollyal az arcán közölte: jól van! Senki nem is sejtette, hogy ekkora a baj. Barátai, pályatársai és idegenek álltak értetlenül, néma csendben a neki rendezett virrasztáson. Scherer Péter a magyar film- és színházi élet egyik legkarakteresebb színésze a maga természetességével és szakmai alázatával olyan mélyen beépült a magyar kulturális köztudatba, hogy az űr, amit maga után hagyott, pótolhatatlan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.