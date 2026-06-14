Szívszorító: Ide temethetik el Scherer Pétert

Május 19-én az egész országot megrázta a hír: 64 éves korában, egy spanyolországi utazás során elhunyt Scherer Péter. Bár a temetés részleteiről még semmi biztosat nem tudni, egy korábbi interjú most egészen új megvilágításba helyezi a Jászai Mari-díjas színművész végső nyughelyének kérdését. Lehetséges, hogy Pepét végül Zircen kísérik utolsó útjára?

Scherer Péter beteg volt, de mindig is titkolta a nyilvánosság előtt (Fotó: Fülöp Ildikó/hot! magazin/Archív)

Scherer Péter temetése: a Bakony szívében pihen meg örökre?

Bár Scherer Péter Ajkán született, ezer szállal kötődött Zirchez. Egy korábbi, pontosan tíz évvel ezelőtti, 2016-os interjúban megrendítő őszinteséggel vallott a gyökereiről a helyi tévének.

A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök

– mondta el akkor a színész.

Három kripta őrzi a Scherer nevet

A Scherer család generációkon át Zircen élt, dolgozott, és a helyi közösség megbecsült tagjai voltak. A színművész számára a zirci temető sosem csupán egy sírkert volt, hanem a múlt, a tisztelet és a családi gyökerek szimbóluma. Ahogyan az interjúban fogalmazott: „Ezek a felmenők már zömében a föld alatt vannak sajnos, de mondom, a temető, az árulkodik” – fogalmazott.

Most kulcsfontosságúvá válhat a zirci temetőben található három Scherer kripta létezése. Bár a család nem adott ki hivatalos közleményt a búcsúztató helyszínéről és időpontjáról, nagyon is elképzelhető, hogy a színészlegenda végül a felmenői mellett, a családi kriptában kaphatja meg a végtisztességet.

Scherer Péter halála sokkolta országot

Május 19-én jött a tragikus hír: 64 éves korában távozott az élők sorából Scherer Péter. Bár a Jászai Mari-díjas színész ritkán mesélt a magánéletéről, azt tudni lehetett, hogy küzd valamilyen betegséggel, a részletekről azonban sosem beszélt. Sőt, bárki kérdezte az állapotáról, mindig a tőle megszokott lazasággal és mosollyal az arcán közölte: jól van! Senki nem is sejtette, hogy ekkora a baj. Barátai, pályatársai és idegenek álltak értetlenül, néma csendben a neki rendezett virrasztáson. Scherer Péter a magyar film- és színházi élet egyik legkarakteresebb színésze a maga természetességével és szakmai alázatával olyan mélyen beépült a magyar kulturális köztudatba, hogy az űr, amit maga után hagyott, pótolhatatlan.