Ugye te sem akarsz narancssárga, foltos bőrt? Így érhetsz el mesést színt önbarnítóval

Önbarnítóval káros sugarak nélkül varázsolhatsz magadnak mesés színt.

Már a termék kiválasztásánál is érdemes több szempontot figyelembe venned.

Ha bizonyos lépéseket betartasz, gyönyörű, napcsókolta bőrre tehetsz szert.

Míg a szolárium és a káros UV-sugarak öregítik a bőrt és növelik a bőrrák kialakulásának esélyét, addig bizonyos termékekkel szinte teljesen kockázatmentesen varázsolhatsz magadnak napcsókolta bőrt. Jól tudjuk, az önbarnító használata olykor ijesztőnek tűnhet – hiszen senki sem szeretne csíkos, foltos vagy sárga lenni –, ezért eláruljuk, hogyan válaszd ki a legmegfelelőbb terméket, illetve miként alkalmazd azt. Hidd el, a strandon le sem tudják majd venni rólad a szemüket!

Ha betartod tippjeinket, gyerekjáték lesz az önbarnító használata.

Félelmetes számodra az önbarnító használata? Így tehetsz szert mesés barnaságra

Amennyiben a megfelelő tippeket követed, könnyedén elkerülheted a csúnya barnaságot, és gyönyörű, nyári ragyogást érhetsz el anélkül, hogy káros sugaraknak tennéd ki magad. Az első és legfontosabb lépés az, hogy kiválaszd a bőrödnek legmegfelelőbb, minőségi önbarnítót. Vásárláskor a következő tényezőket tartsd szem előtt:

Bőrtónus: világos, közepesen barna vagy kreolos a színed? Minden bőrtónushoz más önbarnító szükséges.

Azonnali vagy fokozatos önbarnító: míg az egyik azonnali változást idéz elő, a másikhoz napok kellenek.

míg az egyik azonnali változást idéz elő, a másikhoz napok kellenek. Használat: egyes önbarnítók használata nagyon egyszerű, más termékek azonban túl gyorsan megszáradnak. Válassz olyat, amely könnyedén felvihető és lassabban szárad.

Ha ezeket a lépéseket betartod, mindenki irigyelni fogja a barnaságod

Amennyiben ráleltél a tökéletes termékre, akkor nincs más hátra, minthogy alkalmazd azt. Kövesd az alábbi lépéseket és érj el mesés színt!

Borotválkozz meg és radírozd le a bőröd: sokkal könnyebben és egyenletesebben felviheted a krémet, ha ezeket a lépéseket nem hagyod ki. Ráadásul a barnaság is sokkal tartósabb lesz. Hűvös, száraz helyen kend be magadat: ne a párás fürdőszobában kezdj bele a műveletbe, hanem egy olyan helyen, ahol nem fogsz izzadni. Nagyon figyelj a krém egyenletes eloszlatására: szakaszonként haladj végig a testeden, hogy egyetlen milliméter se maradjon ki, majd körkörös mozdulatokkal oszlasd el magadon a krémet, különösen ügyelve a csukló és a boka környékére. Bátran kérj segítséget: a hátadra különösen nagy kihívást jelenthet felvinni az önbarnítót, ezért a legjobb, ha segítséget kérsz valakitől, hogy ne hagyj foltokat. Sőt egy önbarnító kesztyűt is bevethetsz. Mosd meg jól a kezeid és várd meg, amíg megszáradnak: krémezés után nagyon fontos az alapos kézmosás, melynek során fokozottan figyelj a körmeidre és a körömágyadra, ugyanis ezeket a részeket is könnyen megfoghatja az önbarnító. Emellett várj legalább 10 percet, mielőtt felöltöznél, hogy a bőröd teljesen magába szívhassa a krémet. Kapj magadra egy laza ruhát és kerüld az izzadást: krémezés után laza ruhát kapj magadra, hogy elkerüld az izzadást és ezzel együtt a csíkosodást.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: