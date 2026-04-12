Ugye te sem akarsz narancssárga, foltos bőrt? Így érhetsz el mesést színt önbarnítóval

Te is gyönyörű, napcsókolta bőrről álmodozol, de nem akarsz a szoláriumra vagyonokat költeni, a krémektől pedig a foltosság miatt egyenesen rettegsz? Akkor maradj velünk, ugyanis felfedjük, hogyan helyes az önbarnító használata lépésről lépésre, hogy magabiztosan indíthasd a nyarat!
Önbarnítóval káros sugarak nélkül varázsolhatsz magadnak mesés színt.
Már a termék kiválasztásánál is érdemes több szempontot figyelembe venned.
Ha bizonyos lépéseket betartasz, gyönyörű, napcsókolta bőrre tehetsz szert.
Míg a szolárium és a káros UV-sugarak öregítik a bőrt és növelik a bőrrák kialakulásának esélyét, addig bizonyos termékekkel szinte teljesen kockázatmentesen varázsolhatsz magadnak napcsókolta bőrt. Jól tudjuk, az önbarnító használata olykor ijesztőnek tűnhet – hiszen senki sem szeretne csíkos, foltos vagy sárga lenni –, ezért eláruljuk, hogyan válaszd ki a legmegfelelőbb terméket, illetve miként alkalmazd azt. Hidd el, a strandon le sem tudják majd venni rólad a szemüket!
Félelmetes számodra az önbarnító használata? Így tehetsz szert mesés barnaságra
Amennyiben a megfelelő tippeket követed, könnyedén elkerülheted a csúnya barnaságot, és gyönyörű, nyári ragyogást érhetsz el anélkül, hogy káros sugaraknak tennéd ki magad. Az első és legfontosabb lépés az, hogy kiválaszd a bőrödnek legmegfelelőbb, minőségi önbarnítót. Vásárláskor a következő tényezőket tartsd szem előtt:
Bőrtónus: világos, közepesen barna vagy kreolos a színed? Minden bőrtónushoz más önbarnító szükséges.
Azonnali vagy fokozatos önbarnító: míg az egyik azonnali változást idéz elő, a másikhoz napok kellenek.
Használat: egyes önbarnítók használata nagyon egyszerű, más termékek azonban túl gyorsan megszáradnak. Válassz olyat, amely könnyedén felvihető és lassabban szárad.
Ha ezeket a lépéseket betartod, mindenki irigyelni fogja a barnaságod
Amennyiben ráleltél a tökéletes termékre, akkor nincs más hátra, minthogy alkalmazd azt. Kövesd az alábbi lépéseket és érj el mesés színt!
Borotválkozz meg és radírozd le a bőröd: sokkal könnyebben és egyenletesebben felviheted a krémet, ha ezeket a lépéseket nem hagyod ki. Ráadásul a barnaság is sokkal tartósabb lesz.
Hűvös, száraz helyen kend be magadat: ne a párás fürdőszobában kezdj bele a műveletbe, hanem egy olyan helyen, ahol nem fogsz izzadni.
Nagyon figyelj a krém egyenletes eloszlatására: szakaszonként haladj végig a testeden, hogy egyetlen milliméter se maradjon ki, majd körkörös mozdulatokkal oszlasd el magadon a krémet, különösen ügyelve a csukló és a boka környékére.
Bátran kérj segítséget: a hátadra különösen nagy kihívást jelenthet felvinni az önbarnítót, ezért a legjobb, ha segítséget kérsz valakitől, hogy ne hagyj foltokat. Sőt egy önbarnító kesztyűt is bevethetsz.
Mosd meg jól a kezeid és várd meg, amíg megszáradnak: krémezés után nagyon fontos az alapos kézmosás, melynek során fokozottan figyelj a körmeidre és a körömágyadra, ugyanis ezeket a részeket is könnyen megfoghatja az önbarnító. Emellett várj legalább 10 percet, mielőtt felöltöznél, hogy a bőröd teljesen magába szívhassa a krémet.
Kapj magadra egy laza ruhát és kerüld az izzadást: krémezés után laza ruhát kapj magadra, hogy elkerüld az izzadást és ezzel együtt a csíkosodást.
