Melanoma vagy öregségi folt? Így különböztesd meg a kettőt

Bőrgyógyászok szerint laikusként valóban nehéz különbséget tenni a melanoma és az öregségi foltok között. Mégis vannak olyan jelek, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy megnyugodhatsz, vagy ideje időpontot kérni az orvosodhoz. Mutatjuk, mit figyelj a bőrödön.
Léteznek árulkodó jelek, amelyek segítenek megkülönböztetni a kettőt.
Az öregségi foltok – más néven napfoltok, pigmentfoltok vagy májfoltok – lapos, barna vagy sötétbarna elszíneződések a bőrön. Leggyakrabban azokon a területeken jelennek meg, amelyeket sok napfény ér, például az arcon, a kézfejen, a vállon vagy a karokon.
Az UV-sugárzás hatására a bőr több melanint termel, ez okozza a sötétebb foltok megjelenését. Bár esztétikailag zavaróak lehetnek, az öregségi folt önmagában nem alakul át melanomává.
Az öregségi foltoknak is lehet pigmentációjuk vagy eltérő felszínük, ami megtévesztő lehet
– mondja Dr. Tanya Nino bőrgyógyász.
A melanoma a festéktermelő sejtekből, a melanocitákból indul ki. Bár az esetek jelentős része napfénynek kitett területen jelenik meg, kialakulhat a talpon, a körmök alatt vagy akár az ujjak között is. Korai stádiumban jól gyógyítható, előrehaladott állapotban viszont gyorsan áttéteket képezhet, éppen ezért fontos a korai felismerés.
Az orvosok az ABCDE-szabály alapján vizsgálják az elváltozásokat:
A – Aszimmetria
Ha a folt két fele nem tükörképe egymásnak, az figyelmeztető jel.
B – Szélek (Border)
A szabálytalan, csipkézett vagy elmosódott határ gyanús lehet.
C – Szín (Color)
Ha egy elváltozáson belül több árnyalat jelenik meg – például barna, fekete, vöröses tónus –, az további kivizsgálást indokol.
D – Átmérő (Diameter)
A 6 milliméternél nagyobb képletek nagyobb eséllyel kórosak, bár kisebb melanoma is létezhet.
E – Evolúció (változás)
Ez a legfontosabb tényező. Ha egy folt növekszik, megváltozik a színe, viszketni kezd, vérzik vagy érzékennyé válik, mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.
A melanoma kialakulásának esélye magasabb azoknál, akik világos bőrűek, könnyen leégnek a napon, vagy sok anyajeggyel élnek. Szintén nagyobb figyelmet igényelnek azok, akiknek a családjában már előfordult bőrrák, illetve akik életük során gyakran napoztak vagy rendszeresen használtak szoláriumot. Az erős UV-terhelés különösen veszélyes, főleg akkor, ha valaki gyermekkorában többször is hólyagosra égett. Az ilyen leégések hosszú távon is nyomot hagyhatnak a bőr sejtjeiben és évekkel, akár évtizedekkel később is növelhetik a melanoma kockázatát.
Bármelyik ABCDE-jel fennállása esetén, illetve akkor is, ha egyszerűen bizonytalan vagy. A dermatoszkópos vizsgálat fájdalommentes, gyors, és sokszor már azonnal tisztázható vele, hogy jóindulatú foltról vagy további kivizsgálást igénylő elváltozásról van szó. Szükség esetén szövettani mintavétel történik, ami végleges választ ad. A korai felismerés nagyon fontos, mert a kezdeti stádiumban felfedezett melanoma jó eséllyel gyógyítható.
A rendszeres önellenőrzés és az évente javasolt bőrgyógyászati szűrés segíthet abban, hogy időben észrevedd az eltéréseket. Ha bizonytalan vagy egy folt kapcsán, fordulj bőrgyógyászhoz.
Már a fiatalabb korosztálynál is egyre gyakrabban alakul ki a melanoma:
