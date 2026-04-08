Melanoma vagy öregségi folt? Így különböztesd meg a kettőt

Bőrgyógyászok szerint laikusként valóban nehéz különbséget tenni a melanoma és az öregségi foltok között. Mégis vannak olyan jelek, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy megnyugodhatsz, vagy ideje időpontot kérni az orvosodhoz. Mutatjuk, mit figyelj a bőrödön.

Fotó: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock

Melanoma vagy öregségi folt?

Léteznek árulkodó jelek, amelyek segítenek megkülönböztetni a kettőt.

Mik azok az öregségi foltok?

Az öregségi foltok – más néven napfoltok, pigmentfoltok vagy májfoltok – lapos, barna vagy sötétbarna elszíneződések a bőrön. Leggyakrabban azokon a területeken jelennek meg, amelyeket sok napfény ér, például az arcon, a kézfejen, a vállon vagy a karokon.

Az öregségi foltok jellemzői:

egyenletes színűek

nem viszketnek, nem véreznek

lassan alakulnak ki az évek során

Az UV-sugárzás hatására a bőr több melanint termel, ez okozza a sötétebb foltok megjelenését. Bár esztétikailag zavaróak lehetnek, az öregségi folt önmagában nem alakul át melanomává.



Az öregségi foltoknak is lehet pigmentációjuk vagy eltérő felszínük, ami megtévesztő lehet

– mondja Dr. Tanya Nino bőrgyógyász.

Miben más a melanoma?

A melanoma a festéktermelő sejtekből, a melanocitákból indul ki. Bár az esetek jelentős része napfénynek kitett területen jelenik meg, kialakulhat a talpon, a körmök alatt vagy akár az ujjak között is. Korai stádiumban jól gyógyítható, előrehaladott állapotban viszont gyorsan áttéteket képezhet, éppen ezért fontos a korai felismerés.

Az orvosok az ABCDE-szabály alapján vizsgálják az elváltozásokat:

A – Aszimmetria

Ha a folt két fele nem tükörképe egymásnak, az figyelmeztető jel.

B – Szélek (Border)

A szabálytalan, csipkézett vagy elmosódott határ gyanús lehet.

C – Szín (Color)

Ha egy elváltozáson belül több árnyalat jelenik meg – például barna, fekete, vöröses tónus –, az további kivizsgálást indokol.

D – Átmérő (Diameter)

A 6 milliméternél nagyobb képletek nagyobb eséllyel kórosak, bár kisebb melanoma is létezhet.

E – Evolúció (változás)

Ez a legfontosabb tényező. Ha egy folt növekszik, megváltozik a színe, viszketni kezd, vérzik vagy érzékennyé válik, mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.