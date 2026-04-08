Melanoma vagy öregségi folt? Így különböztesd meg a kettőt

melanoma
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 07:45
bőrrákszűrésUV-sugárzásbőrgyógyászpigmentfolt
Egy új, sötétebb folt a bőrön gyakran kelt riadalmat. A melanoma az egyik legveszélyesebb bőrrák, miközben az öregségi folt ártalmatlan jelenség – csakhogy első pillantásra meglepően hasonlíthatnak egymásra. Nézzük, hogyan lehet őket megkülönböztetni.
Porosz Viktória
  • A melanoma az egyik legveszélyesebb bőrrák, ezért kulcsfontosságú a korai felismerés.
  • Az öregségi folt ártalmatlan jelenség, de első ránézésre hasonlíthat a melanomára.
  • Az ABCDE-szabály segíthet eldönteni, mikor kell orvoshoz fordulni.

Bőrgyógyászok szerint laikusként valóban nehéz különbséget tenni a melanoma és az öregségi foltok között. Mégis vannak olyan jelek, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy megnyugodhatsz, vagy ideje időpontot kérni az orvosodhoz. Mutatjuk, mit figyelj a bőrödön.

Melanoma szűrés dermatoszkóppal.
A melanoma korai felismerése életet menthet, ezért minden gyanús foltot érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
Fotó: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock

Melanoma vagy öregségi folt?

Léteznek árulkodó jelek, amelyek segítenek megkülönböztetni a kettőt.

Mik azok az öregségi foltok?

Az öregségi foltok – más néven napfoltok, pigmentfoltok vagy májfoltok – lapos, barna vagy sötétbarna elszíneződések a bőrön. Leggyakrabban azokon a területeken jelennek meg, amelyeket sok napfény ér, például az arcon, a kézfejen, a vállon vagy a karokon.

Az öregségi foltok jellemzői:

  • egyenletes színűek
  • nem viszketnek, nem véreznek
  • lassan alakulnak ki az évek során

Az UV-sugárzás hatására a bőr több melanint termel, ez okozza a sötétebb foltok megjelenését. Bár esztétikailag zavaróak lehetnek, az öregségi folt önmagában nem alakul át melanomává.
 

Az öregségi foltoknak is lehet pigmentációjuk vagy eltérő felszínük, ami megtévesztő lehet

 – mondja Dr. Tanya Nino bőrgyógyász. 

Miben más a melanoma?

A melanoma a festéktermelő sejtekből, a melanocitákból indul ki. Bár az esetek jelentős része napfénynek kitett területen jelenik meg, kialakulhat a talpon, a körmök alatt vagy akár az ujjak között is. Korai stádiumban jól gyógyítható, előrehaladott állapotban viszont gyorsan áttéteket képezhet, éppen ezért fontos a korai felismerés.

Az orvosok az ABCDE-szabály alapján vizsgálják az elváltozásokat:
A – Aszimmetria
Ha a folt két fele nem tükörképe egymásnak, az figyelmeztető jel.
B – Szélek (Border)
A szabálytalan, csipkézett vagy elmosódott határ gyanús lehet.
C – Szín (Color)
Ha egy elváltozáson belül több árnyalat jelenik meg – például barna, fekete, vöröses tónus –, az további kivizsgálást indokol.
D – Átmérő (Diameter)
A 6 milliméternél nagyobb képletek nagyobb eséllyel kórosak, bár kisebb melanoma is létezhet.
E – Evolúció (változás)
Ez a legfontosabb tényező. Ha egy folt növekszik, megváltozik a színe, viszketni kezd, vérzik vagy érzékennyé válik, mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A melanoma kialakulásának esélye magasabb azoknál, akik világos bőrűek, könnyen leégnek a napon, vagy sok anyajeggyel élnek. Szintén nagyobb figyelmet igényelnek azok, akiknek a családjában már előfordult bőrrák, illetve akik életük során gyakran napoztak vagy rendszeresen használtak szoláriumot. Az erős UV-terhelés különösen veszélyes, főleg akkor, ha valaki gyermekkorában többször is hólyagosra égett. Az ilyen leégések hosszú távon is nyomot hagyhatnak a bőr sejtjeiben és évekkel, akár évtizedekkel később is növelhetik a melanoma kockázatát.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bármelyik ABCDE-jel fennállása esetén, illetve akkor is, ha egyszerűen bizonytalan vagy. A dermatoszkópos vizsgálat fájdalommentes, gyors, és sokszor már azonnal tisztázható vele, hogy jóindulatú foltról vagy további kivizsgálást igénylő elváltozásról van szó. Szükség esetén szövettani mintavétel történik, ami végleges választ ad. A korai felismerés nagyon fontos, mert a kezdeti stádiumban felfedezett melanoma jó eséllyel gyógyítható.

Hogyan csökkentheted a kockázatot?

  • Használj naponta legalább SPF 30-as fényvédőt, akkor is, ha nem töltesz hosszú időt a napon.
  • A déli, legerősebb napsütés idején húzódj árnyékba.
  • Viselj kalapot és UV-szűrős ruházatot, ha sokat vagy a szabadban.
  • Kerüld a szolárium használatát.
  • Havonta egyszer vizsgáld át alaposan a bőrödet.

A rendszeres önellenőrzés és az évente javasolt bőrgyógyászati szűrés segíthet abban, hogy időben észrevedd az eltéréseket. Ha bizonytalan vagy egy folt kapcsán, fordulj bőrgyógyászhoz. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Már a fiatalabb korosztálynál is egyre gyakrabban alakul ki a melanoma:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
