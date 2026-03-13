BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Időskori májfoltok: ártalmatlan jelenség vagy figyelmeztető jel?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:15
Az életkor előrehaladtával sok ember bőrén jelennek meg barnás elszíneződések, amelyeket gyakran májfoltoknak neveznek. A májfoltok általában ártalmatlanok, mégis sok kérdést felvetnek, mert a megjelenésük hirtelen és látványos lehet.
  • A májfoltok pigmentfoltok a bőrön.
  • Leggyakrabban idősebb korban jelennek meg.
  • A napfény fontos szerepet játszik a kialakulásukban.
  • Többnyire ártalmatlan bőrelváltozások.
  • Leginkább az arcon és a kézfejen láthatók.
  • Bőrgyógyászati vizsgálat segíthet a pontos diagnózisban.

A májfoltok – orvosi nevükön időskori pigmentfoltok vagy lentigo senilis – leggyakrabban a napfénynek kitett bőrfelületeken alakulnak ki. Legtöbbször az arcon, kézfejen, vállakon, vagy a dekoltázs területén jelennek meg. A név ellenére ezek a foltok nem a máj működésével állnak kapcsolatban, hanem a bőr pigmenttermelésének változásával.

Időskori májfoltok egy idős férfi alkarján
Az időskori májfoltok kialakulása az UV-sugárzásnak való több évtizedes kitettség eredménye
Fotó: MIA Studio / Shutterstock

Mi okozza a májfoltok kialakulását?

A májfoltok kialakulásának fő oka a bőr pigmentsejtjeinek fokozott működése. Az évek során a bőr egyre több UV-sugárzásnak van kitéve, ami a melanintermelés egyenetlen eloszlásához vezethet. Ennek következtében a bőr bizonyos területein sötétebb foltok jelennek meg.

A genetikai hajlam is szerepet játszhat a folyamatban. Egyes embereknél a pigmentfoltok hamarabb és nagyobb számban jelennek meg. A világos bőrűek általában érzékenyebbek az UV-sugárzásra , ezért náluk gyakrabban figyelhető meg ez a jelenség.

Hogyan különböztethetők meg más bőrelváltozásoktól?

A májfoltok általában laposak, jól körülhatároltak és barnás színűek. Méretük néhány millimétertől akár több centiméterig is terjedhet. A legtöbb esetben nem okoznak fájdalmat vagy viszketést. Fontos azonban, hogy minden újonnan megjelenő vagy gyorsan változó pigmentfoltot érdemes bőrgyógyászati vizsgálattal ellenőriztetni. Az orvos dermatoszkópos vizsgálattal tudja megállapítani, hogy valóban ártalmatlan pigmentfoltról van-e szó.

Milyen változások utalhatnak súlyosabb problémára?

Ha egy pigmentfolt gyorsan növekedni kezd, szabálytalan szélűvé válik, több szín jelenik meg benne, esetleg vérzik, mindenképpen bőrgyógyászati vizsgálat javasolt. A dermatoszkópos ellenőrzés segít megkülönböztetni a jóindulatú pigmentfoltokat más, komolyabb bőrbetegségektől. Az időskori bőrelváltozások rendszeres ellenőrzése azért is fontos, mert a bőr az évek során érzékenyebbé válik az UV-sugárzás káros hatásaira.

Hogyan védjem a bőrömet?

A bőr egészségének megőrzésében kulcsfontosságú a megfelelő napvédelem. A magas faktorszámú fényvédő krémek használata, kalap viselése, valamint a közvetlen napsütés kerülése mind segíthet csökkenteni az UV-sugárzás káros hatásait. A napvédő rendszeres használata ennélfogva segíthet megakadályozni újabb pigmentfoltok kialakulását és lassíthatja a meglévők sötétedését. Mivel a bőr állapota az évek során folyamatosan változik, időskorban különösen ajánlott a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés.

Hogyan előzhetők meg biztosan az újabb pigmentfoltok?

A májfoltok megjelenését teljesen megakadályozni nem mindig lehet, de a folyamat lassítható. Ehhez a fényvédelem egész évben ajánlott, akárcsak a bőr hidratálása és a kiegyensúlyozott étrend, a vitaminokban és antioxidánsokban gazdag táplálkozás ugyanis támogatja a bőr regenerációs folyamatait.

Hogyan lehetséges a meglévő májfolt eltüntetése?

A májfoltok egészségügyi szempontból általában nem igényelnek kezelést, azonban esztétikai okokból sokan szeretnék halványítani vagy eltávolítani azokat. Több lehetőség is rendelkezésre áll, például pigmenthalványító krémek, lézeres kezelések vagy kémiai hámlasztás.

