Időskori májfoltok: ártalmatlan jelenség vagy figyelmeztető jel?

A májfoltok – orvosi nevükön időskori pigmentfoltok vagy lentigo senilis – leggyakrabban a napfénynek kitett bőrfelületeken alakulnak ki. Legtöbbször az arcon, kézfejen, vállakon, vagy a dekoltázs területén jelennek meg. A név ellenére ezek a foltok nem a máj működésével állnak kapcsolatban, hanem a bőr pigmenttermelésének változásával.
A májfoltok kialakulásának fő oka a bőr pigmentsejtjeinek fokozott működése. Az évek során a bőr egyre több UV-sugárzásnak van kitéve, ami a melanintermelés egyenetlen eloszlásához vezethet. Ennek következtében a bőr bizonyos területein sötétebb foltok jelennek meg.
A genetikai hajlam is szerepet játszhat a folyamatban. Egyes embereknél a pigmentfoltok hamarabb és nagyobb számban jelennek meg. A világos bőrűek általában érzékenyebbek az UV-sugárzásra , ezért náluk gyakrabban figyelhető meg ez a jelenség.
A májfoltok általában laposak, jól körülhatároltak és barnás színűek. Méretük néhány millimétertől akár több centiméterig is terjedhet. A legtöbb esetben nem okoznak fájdalmat vagy viszketést. Fontos azonban, hogy minden újonnan megjelenő vagy gyorsan változó pigmentfoltot érdemes bőrgyógyászati vizsgálattal ellenőriztetni. Az orvos dermatoszkópos vizsgálattal tudja megállapítani, hogy valóban ártalmatlan pigmentfoltról van-e szó.
Ha egy pigmentfolt gyorsan növekedni kezd, szabálytalan szélűvé válik, több szín jelenik meg benne, esetleg vérzik, mindenképpen bőrgyógyászati vizsgálat javasolt. A dermatoszkópos ellenőrzés segít megkülönböztetni a jóindulatú pigmentfoltokat más, komolyabb bőrbetegségektől. Az időskori bőrelváltozások rendszeres ellenőrzése azért is fontos, mert a bőr az évek során érzékenyebbé válik az UV-sugárzás káros hatásaira.
A bőr egészségének megőrzésében kulcsfontosságú a megfelelő napvédelem. A magas faktorszámú fényvédő krémek használata, kalap viselése, valamint a közvetlen napsütés kerülése mind segíthet csökkenteni az UV-sugárzás káros hatásait. A napvédő rendszeres használata ennélfogva segíthet megakadályozni újabb pigmentfoltok kialakulását és lassíthatja a meglévők sötétedését. Mivel a bőr állapota az évek során folyamatosan változik, időskorban különösen ajánlott a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés.
A májfoltok megjelenését teljesen megakadályozni nem mindig lehet, de a folyamat lassítható. Ehhez a fényvédelem egész évben ajánlott, akárcsak a bőr hidratálása és a kiegyensúlyozott étrend, a vitaminokban és antioxidánsokban gazdag táplálkozás ugyanis támogatja a bőr regenerációs folyamatait.
A májfoltok egészségügyi szempontból általában nem igényelnek kezelést, azonban esztétikai okokból sokan szeretnék halványítani vagy eltávolítani azokat. Több lehetőség is rendelkezésre áll, például pigmenthalványító krémek, lézeres kezelések vagy kémiai hámlasztás.
