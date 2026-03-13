Időskori májfoltok: ártalmatlan jelenség vagy figyelmeztető jel?

A májfoltok pigmentfoltok a bőrön.

Leggyakrabban idősebb korban jelennek meg.

A napfény fontos szerepet játszik a kialakulásukban.

Többnyire ártalmatlan bőrelváltozások.

Leginkább az arcon és a kézfejen láthatók.

Bőrgyógyászati vizsgálat segíthet a pontos diagnózisban.

A májfoltok – orvosi nevükön időskori pigmentfoltok vagy lentigo senilis – leggyakrabban a napfénynek kitett bőrfelületeken alakulnak ki. Legtöbbször az arcon, kézfejen, vállakon, vagy a dekoltázs területén jelennek meg. A név ellenére ezek a foltok nem a máj működésével állnak kapcsolatban, hanem a bőr pigmenttermelésének változásával.

Az időskori májfoltok kialakulása az UV-sugárzásnak való több évtizedes kitettség eredménye

Mi okozza a májfoltok kialakulását?

A májfoltok kialakulásának fő oka a bőr pigmentsejtjeinek fokozott működése. Az évek során a bőr egyre több UV-sugárzásnak van kitéve, ami a melanintermelés egyenetlen eloszlásához vezethet. Ennek következtében a bőr bizonyos területein sötétebb foltok jelennek meg.

A genetikai hajlam is szerepet játszhat a folyamatban. Egyes embereknél a pigmentfoltok hamarabb és nagyobb számban jelennek meg. A világos bőrűek általában érzékenyebbek az UV-sugárzásra , ezért náluk gyakrabban figyelhető meg ez a jelenség.

Hogyan különböztethetők meg más bőrelváltozásoktól?

A májfoltok általában laposak, jól körülhatároltak és barnás színűek. Méretük néhány millimétertől akár több centiméterig is terjedhet. A legtöbb esetben nem okoznak fájdalmat vagy viszketést. Fontos azonban, hogy minden újonnan megjelenő vagy gyorsan változó pigmentfoltot érdemes bőrgyógyászati vizsgálattal ellenőriztetni. Az orvos dermatoszkópos vizsgálattal tudja megállapítani, hogy valóban ártalmatlan pigmentfoltról van-e szó.

Milyen változások utalhatnak súlyosabb problémára?

Ha egy pigmentfolt gyorsan növekedni kezd, szabálytalan szélűvé válik, több szín jelenik meg benne, esetleg vérzik, mindenképpen bőrgyógyászati vizsgálat javasolt. A dermatoszkópos ellenőrzés segít megkülönböztetni a jóindulatú pigmentfoltokat más, komolyabb bőrbetegségektől. Az időskori bőrelváltozások rendszeres ellenőrzése azért is fontos, mert a bőr az évek során érzékenyebbé válik az UV-sugárzás káros hatásaira.